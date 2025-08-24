Perú Deportes

El público del US Open despidió a Ignacio Buse con una merecida ovación tras su debut en el cuadro principal de un Grand Slam

El peruano cayó en su estreno en estas instancias a manos del local Ben Shelton y los aplausos cayeron de las gradas del Arthur Ashe en su salida de la pista

Por José Manuel Quintana

Momento de agradecimiento para el tenista peruano. (Video: ESPN)

Con la frente en alto, así se despidió Ignacio Buse de uno de los escenarios más importantes del tenis —sino pega en la línea —. El peruano vivió una semana inolvidable que lo depositó por primera vez al cuadro principal de un Grand Slam. Lo logró en su cuarto intento esta temporada, una marcada por su irrupción en el circuito ATP y mostrando sus credenciales en cualquier superficie.

En primera ronda, el sorteo no le favoreció al limeño de 21 años —nieto de Eduardo Buse y sobrino de Gastón Acurio; destinado a dejar el nombre del Perú en alto—, puesto que quedó emparejado con el número seis del mundo y local en Fluhing Meadows, Ben Shelton.

El estadounidense pisó la pista del Arthur Ashe, el estadio con mayor capacidad en el mundo para jugar al tenis, y apeló a su velocidad y potentes saques para derrotar a la primera raqueta peruana. Buse se despidió del Abierto norteamericano dejando grandes puntos para que los espectadores en Queens se levanten de sus asientos.

El peruano Ignacio Buse se despidió entre aplausos del Arthur Ashe del US Open. Crédito: US Open/ESPN

Desde que se conoció que Shelton y Buse medirían fuerzas, se sabía de la complejidad del encuentro y se esperaba por un verdadero milagro deportivo. El nacido en Florida hace 22 años, hijo de Bryan —extenista y su entrenador—, vive el mejor momento de su carrera: seis del planeta y reciente ganador del Máster 1000 de Toronto. Un dato no menor en que en los dos últimos Grand Slam, Jannik Sinner y Carlos Alcaraz lo apearon.

Los parciales 6-3, 6-2 y 6-4 marcaron el fin del formidable rendimiento del ‘Colorado‘ en Nueva York. El balance terminó siendo positivo: ganó por primera vez en la ‘qualy‘ de un ‘majors‘, se instaló en el ‘main draw‘ —cuadro principal— y exhibió su tenis en uno de los recintos más aclamados del ‘deporte blanco‘.

Estos condimentos no pasaron desapercibidos para los asistentes en la pista principal del US Open, quienes ovacionaron a ‘Nacho‘ luego de su derrota. Además, tal como ocurrió en los encuentros de clasificación, las banderas peruanas se dieron cita en el estadio para alentar a su representante. Cabe recordar que muy cerca a Queens, está ubicada una colonia peruana en Nueva Jersey.

Más allá de la derrota ante Ben Shelton, el tenista peruano demostró por qué llegó hasta esta instancia final del Grand Slam. (Video: ESPN)

Próximo reto

Lima será sede de un fin de semana crucial en el deporte peruano. Este 12 y 13 de septiembre, el representativo peruano capitaneado por ‘Lucho‘ Horna se dará cita contra su rival de Portugal por un lugar en los ‘qualifiers‘ de la Copa Davis, la Copa del Mundo del tenis.

El conjunto nacional llega a la cita con el sobresaliente presente de Ignacio Buse, quien cada vez está más cerca del Top 100 y ha sumado victoria en el circuito ATP. El capitán Horna aún no ha anunciado a la lista de convocados, pero seguramente Gonzalo Bueno, Arklon Huertas del Pino y Alexander Merino lo acompañarán en el polvo de ladrillo del Club Lawn Tenis de la Exposición.

El capitán deberá resolver el gran problema que se le ha presentado con la sanción por dopaje a Conner Huertas del Pino. Además, la ausencia de Juan Pablo Varillas desde mayo de este año en competiciones le resta muchas opciones de ser parte de la justa.

Perú venció a Líbano en la Copa Davis 2025 e Ignacio Buse le dedicó triunfo a Juan Pablo Varillas.

Por otro lado, Portugal, capitaneado por Rui Machado, ha convocado a sus mejores elementos para enfrentar esta dura serie en condición de visita. La principal figura de los ‘lusos‘ es Nuno Borges, #38 del mundo y ganador de un ATP 250 en Bastad en el 2024

El elenco ibérico combina experiencia y juventud con las preséncia de Jaime Faria, de 22 años, y Henrique Rocha, de apenas 21. Frederico Ferreira completa la lista de singlistas y el único doblista será Francisco Cabral.

