Ignacio Buse vs Ben Shelton EN VIVO HOY: punto a punto del duelo por la primera ronda del cuadro principal del US Open 2025

El enfrentamiento entre Ignacio Buse y Ben Shelton podrá verse en directo por ESPN , canal internacional encargado de la transmisión de todas las instancias del US Open 2025 . Los aficionados tendrán acceso al partido mediante Disney Plus , la plataforma de streaming que requiere suscripción y está disponible en celulares y computadoras. Asimismo, Infobae Perú realizará un seguimiento minuto a minuto, informando sobre cada detalle en vivo de este importante compromiso para el tenista nacional.

Las acciones de este compromiso comenzarán a las 11:00 horas de Perú y a las 12:00 horas de Estados Unidos . En cuanto a otros países, arrancarán a las 10:00 horas de México; a las 11:00 horas de Colombia y Ecuador; a las 12:00 horas de Venezuela, Bolivia y Chile; y a las 13:00 horas de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Shelton destaca por tener uno de los servicios más veloces del tenis profesional, capaz de alcanzar los 240 km/h gracias a su potente brazo izquierdo. Hace dos años, el norteamericano alcanzó las semifinales del US Open luego de superar a Frances Tiafoe, aunque su camino terminó ante Novak Djokovic. Sin duda, se trata de un adversario de primer nivel y una ocasión inmejorable para que Buse muestre su potencial.

El sorteo determinó que Ignacio Buse enfrentará al estadounidense Ben Shelton en el cuadro principal. Nacido en Atlanta hace 22 años, ocupa actualmente el sexto puesto del ranking ATP. Hijo del extenista y técnico Bryan Shelton , se ha consolidado como uno de los jugadores de mayor progresión en la última temporada. Su rápido ascenso al Top 10 y el reciente título en el Masters 1000 de Toronto lo posicionan como serio aspirante al campeonato junto a figuras como Carlos Alcaraz y Jannik Sinner .

En la ronda definitoria, Buse se midió ante el belga Kimmer Coppejans y confirmó su gran momento. El limeño se llevó la victoria en dos sets corridos: 6-3 y 6-4 , sellando de este modo su clasificación al cuadro principal del US Open por primera vez en su carrera, logro que marca un punto de inflexión en su crecimiento profesional.

En la segunda ronda de la qualy , el reto fue frente al japonés Rei Sakamoto (200° ATP). Al igual que en su debut, el duelo fue decidido en tres sets y el peruano salió airoso con un marcador de 6-4, 4-6 y 6-4 , evidenciando temple y mentalidad ganadora para recuperarse tras ceder el segundo set.

Ignacio Buse logró una histórica clasificación al cuadro principal del US Open 2025 tras superar con autoridad las tres rondas de la exigente fase de clasificación. El ‘Colorado’ inició su camino enfrentándose al austríaco Lukas Neumayer (158° ATP). En un partido parejo, supo imponerse en los momentos clave y cerró el encuentro con parciales de 7-6, 6-7 y 6-1 , dando una clara muestra de carácter y fortaleza física.

¡Día de partido! Ignacio Buse enfrentará hoy, domingo 24 de agosto, a Ben Shelton por la primera ronda del cuadro principal de US Open 2025 . Este encuentro está pactado para iniciar a las 11:00 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Arthur Ashe, cancha principal del certamen.

