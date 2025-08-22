Ignacio Buse vs Ben Shelton: día, hora y canal del debut del peruano en el cuadro principal del US Open ante el sexto del mundo

Ignacio Buse se medirá ante Ben Shelton, sexto del mundo y con uno de los mejores saques del planeta. Crédito: US Open/Mouratoglou Academy

Ignacio Buse jugará el partido más importante de su aún incipiente carrera este domingo. En Nueva York, el peruano de 21 años dirá presente por primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam. Tras superar la fase de clasificación, la primera raqueta nacional ya conoce a su rival en el marco de la ronda inicial del cuadro principal del US Open.

El sorteo lo ha emparejado con el estadounidense Ben Shelton. El nacido en Atlanta hace 22 aaños,es actual número seis en el ranking ATP. El hijo de Bryan Shelton —extenista y entrenador— es uno de los tenistas con mayor crecimiento en el último año. Su irrupción en el Top 10 y su reciente título de Máster 1000 en Toronto lo erigen como un verdadero favorito a pelear el título con Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

Shelton es un jugador con uno de los saques más potentes del circuito. Desde su brazo izquierdo, puede hacer volar la pelota hasta 240 km/h. El norteamericano viene de quedar eliminado en el Máster 1000 de Cincinnati a manos de Alexander Zverev (#3). Contra ‘Sascha’, Ben registró 12 ‘aces’.

Ben Shelton viene de quedar eliminado del Cincinnati Open a manos de Alexander Zverev en cuartos de final. Crédito: Aaron Doster-Imagn Images

Otro cifra impresionante que refleja su mayor virtud son los 16 ‘aces’ contra el ruso Karen Khachanov en la final en Toronto. El moscovita sólo registró tres, por lo que no pudo contrarrestar en esta materia las pelotas convertidas en bólidos del norteamericano.

Hace dos años, Shelton se instaló en las semifinales del US Open tras dejar en el camino a su compatriota Frances Tiafoe. Por un lugar en la final, Novak Djokovic le puso fin a su periplo neoyorquino con la icónica celebración del teléfono. Un año más tarde, Tiafoe se cobró revancha y lo apeó en tercera ronda.

En síntesis, Ben Shelton es un rival de talla mundial y una oportunidad de oro para que Buse demuestre todo su potencial. El peruano llega a la cita con el ánimo a tope y pese a ser visitante en las instalaciones de la Billie Jean King National Tennis Center, contará con el apoyo de sus connacionales en las gradas.

Ignacio Buse vs Ben Shelton: horario del partido

El duelo entre Ignacio Buse y Ben Shelton está programado para este domingo 24 de agosto a las 11:00 horas de Perú. El peruano, #136 del planeta, pisará por primera vez la pista dura del icónico estadio Arthur Ashe, la cancha principal del torneo y el recinto con mayor capacidad en el mundo para albergar un juego de tenis con 23.771 localidades.

Ignacio Buse vs Ben Shelton: canal TV del partido

El partido entre Ignacio Buse y Ben Shelton será transmitido en vivo por ESPN, señal internacional que cubre todas las etapas del US Open 2025. Los fanáticos deberán sintonizar el encuentro a través de la plataforma de streaming Disney Plus, disponible por suscripción en dispositivos móviles y ordenadores. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto con todas las incidencias en directo de este duelo clave para el tenista peruano.

Ignacio Buse subirá al menos 30 posiciones en el ranking ATP y se acerca al Top 100.

La vez que Jaime Yzaga derrotó a Pete Sampras

Una de las figuras más representativas del deporte peruano en la década de los 90’s del siglo pasado sin lugar a dudas fue Jaime Yzaga. El tenista nacional llegó hasta el #18 del ranking ATP, una posición que no ha sido superada por ningún deportista nacido en Perú.

El ‘Chato’ se plantaba de igual a igual frente a cualquier rival. Incluso, el número uno del mundo. En el US Open 1994, el limeño de 1.70 m se impuso por segunda vez al estadounidense Pete Sampras, líder del tenis mundial en ese entonces y quien defendía la corona.

Con parciales 3-6, 6-4, 6-7, 7-6(4) y 7-5, Yzaga se instaló en los cuartos de final del Abierto estadounidense. En total, lo derrotó tres veces, dos en Flushing Meadows.

En 1994, Jaime Yzaga venció al campeón vigente del US Open, Pete Sampras. (Difusión)