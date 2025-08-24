Perú Deportes

Ignacio Buse puso en pie el Arthur Ashe con un tremendo sobrepique contra Ben Shelton por el Main Draw del US Open 2025

El ‘Colorado’ exigió más de la cuenta al 6to del mundo en la primera ronda del cuadro principal del Grand Slam. Una acción intuitiva y señorial lo descolocó en el segundo set

Acción cargada de destreza del 'Colorado' para sorprender al norteamericano. | VIDEO: ESPN

A Ben Shelton [6°to ATP] no le fue una simple comparsa medirse contra Ignacio Buse [136° ATP], el tenista sudamericano revelación en el US Open. Por más que había una amplia diferencia en cuanto a nivel y mentalidad, el máximo representante peruano se plantó con mucha fortaleza hasta que el físico se lo permitió.

Dentro de esa encomiable resistencia, ‘NachoBuse regaló una acción impresionante que demostró de qué está hecho y cuánto puede elevarse con el avance del tiempo. En concreto, la actual primera raqueta del Perú aplicó un tremendo sobrepique que dejó muy descolocado al oponente norteamericano durante la recta final del segundo set.

La exigencia de Ignacio Buse
La exigencia de Ignacio Buse en Arthur Ashe. - Crédito: AFP
El recurso empleado por el ‘Colorado’, que solo está reservado en situaciones ‘in extremis’ y para tenistas con importante destreza en la muñeca, evitó que Shelton se disparase más rápido en el score toda vez que puso en pie a los presentes ubicados Arthur Ashe Stadium.

Comentarios halagüeños llegaron por parte de la transmisión oficial a cargo de ESPN. “La mejor jugada de todo el juego”, exclamaron los cronistas. Los aplausos, al igual que los vítores, también se dejaron escuchar en el escenario principal reservado solo para los mejores tenistas del Main Draw del US Open.

Ignacio Buse no pudo con Ben Shelton y cayó en el US Open 2025 | ESPN

Con 21 años, Ignacio Buse luchó con una enorme personalidad frente a un oponente que puede presumir por codearse con los mejores del mundo. Razón suficiente para que se llevara el compromiso (6-3 6-2 6-4) no sin atravesar algunos apuros establecidos por la audacia de un tenista peruano que va al alza.

La derrota debe considerarse para ‘Nacho’ como una importante lección dentro de su primer testeo de rigor en un Grand Slam, al que accedió superando con éxito y tenacidad rondas preliminares. Por eso, conviene subrayar, el público lo despidió con honores mientras se retiraba del escenario. Una lluvia de atronadores aplausos para el peruano que dejó atrás el rótulo de promesa, siendo de ahora en adelante una grata realidad en el circuito.
Ignacio Buse puso en pie
Ignacio Buse puso en pie al Arthur Ashe con su impecable destreza. - Crédito: AFP

Protagonista preliminar

Ignacio Buse, de apenas 21 años y ubicado en el puesto 136 del ranking ATP, se convirtió en protagonista de un hito histórico para el tenis peruano al clasificar por primera vez al cuadro principal del US Open 2025.

En la primera fase de la qualy, logró una victoria épica contra el austríaco Lukas Neumayer por 7‑6(2), 6‑7(5), 6‑1, remontando en momentos claves del partido. En la segunda ronda, superó al japonés Rei Sakamoto en otro duelo cerrado, con parciales de 6‑4, 4‑6, 6‑4, mostrando temple y consistencia.

Ignacio Buse avanza en el US OPEN tras derrotar al belga Coppejans | ESPN
Finalmente, en la decisiva ronda 3, venció con autoridad al experimentado belga Kimmer Coppejans por 6‑3 y 6‑4, destacando su eficacia al primer saque (87 % de puntos ganados) y su concentración en los instantes decisivos. Esta actuación le otorgó el pase para disputar su primer Grand Slam y marcó un capítulo brillante para el tenis del Perú.

A Buse le queda todo ganancia por el papel impresionante volcado en el US Open. Económicamente infló sus arcas y deportivamente se llevó un aprendizaje gigante del que tendrá que obtener las mejores conclusiones. Y por lo expuesto, subirá 30 puestos en la clasificación ATP. Mejor imposible.

