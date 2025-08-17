Perú Deportes

Golazo de Róger Torres de tiro libre que cortó racha ‘celeste’ en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El volante colombiano del ‘poderoso del sur’ anotó el descuento y terminó con el invicto en goles de los ‘cerveceros’ en el campeonato nacional

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
GOL de Roger Torres que descuenta 1-3 para Binacional ante Sporting Cristal | Liga 1 Max

Sporting Cristal visitó a Deportivo Binacional en Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y sacó una ventaja importante que le permitió asegurar el liderato del campeonato nacional. Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara fueron las figuras de los rimenses y con sus anotaciones le dieron tres puntos importantes en su lucha por el trofeo de la Liga 1 2025.

A pesar de la contundencia que mostraron los ‘cerveceros’ que les permitió defender su invicto en la competencia: no perdió ningún encuentro hasta el momento. No todo fue felicidad porque perdieron otra racha, rompieron su récord de cero goles recibidos.

Róger Torres apareció a los 58 minutos para marcar el descuento a favor del ‘poderoso del sur’ en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. A los 58 minutos, el volante colombiano ejecutó un tiro libre peligroso casi en la puerta del área rimense. Se mandó un zurdazo potente que batió el arco de Diego Enríquez.

El guardameta de los bajopontinos voló para salvar su portería, pero no pudo salvar a su equipo. Esa anotación cortó la valla invicta del cuadro de Paulo Autuori que había tenido hasta el momento. El técnico brasileño no pudo ocultar su molestia tras la ‘diana’ que realizó el ‘10′ y más porque tenía controlado el encuentro.

Y así, después de cinco cotejos con el arco en cero, los de La Florida perdieron su récord, pero festejaron su quinta victoria y también tiene un empate en lo que va de la competición. Anotaron 14 goles y tienen una impresionante racha goleadora.

Resumen del primer tiempo de Sporting Cristal vs Binacional | Liga 1 Max

Martín Távara fue la figura del Sporting Cristal vs Binacional

El volante de 26 años terminó llevándose los aplausos porque se convirtió en la figura del encuentro en Juliaca. Martín Távara se lució frente Deportivo Binacional y fue pieza fundamental para que su equipo se quedar con el triunfo en condición de local que le permitió mantenerse en el liderato del Torneo Clausura 2025.

El jugador de Sporting Cristal realizó una asistencia y un golazo de tiro libre en la victoria por 3-1 en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Távara le dio pase gol a Alejandro Pósito en el segunda tanto de los rimeneses y puso su marca en el arco de los locales con tremenda anotación de tiro libre.

“Es algo donde se nota la humildad, la unión que hay ahorita en el grupo. Más allá de lo que haya pasado, nosotros trabajamos en lo que se vio en la cancha. Necesitamos a nuestra gente para salir adelante, tanto como local como de visita. Es un clima complicadísimo, son pocos los que vienen a ganar acá, así que a disfrutar. Mi gol es para mis dos princesas que me están bendiciendo”, apuntó el mediocentro tras el choque.

GOL de Távara que pone el 3-0 para Sporting Cristal ante Binacional | Liga 1 Max

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025?

Los ‘celestes’ deberán prepararse para enfrentar a su siguiente rival en el campeonato nacional: UTC. Sporting Cristal recibirá al ‘gavilán del norte’ el próximo sábado sábado 23 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.

Temas Relacionados

Sporting CristalDeportivo BinacionalLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Alianza Lima vs ADT EN

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

En menos de 25′ minutos, el club ‘cervecero’ resolvió el pleito, en Juliaca. El gol de la confirmación de la superioridad fue obra del mediocentro surgido en las canteras del Rímac

Golazo de Martín Távara de

Sporting Cristal vs Binacional 3-1: resumen y goles del gran triunfo ‘celeste’ en Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Los ‘cerveceros’ ganaron en la altura de Juliaca con goles de Távara, Pósito y Pacheco. El ‘Poderoso del Sur’ hizo lo suyo, pero no le alcanzó. Cristal es el líder del campeonato

Sporting Cristal vs Binacional 3-1:

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Luego de la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, continúa el campeonato local con encuentros que no te puedes perder. Así va la lucha por el título y los puestos de descenso

Tabla de posiciones de la

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ llega a una fecha jornada del campeonato peruano con la satisfacción de haber dado un paso relevante en la Sudamericana. Se espera que se realicen cambios en el conformación del plantel. Conoce los horarios del cruce

A qué hora juega Alianza
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Congresista María Agüero, de Perú

Congresista María Agüero, de Perú Libre, fue abucheada en evento por aniversario de Arequipa

Congreso: proponen que personas recluidas en cárceles de Perú trabajen de forma obligatoria

Elecciones 2026: este candidato tiene 34% de respaldo para la primarias, según Ipsos

Perú integra ranking de los países con más desacatos a la Corte IDH

Rafael Vela revela detalles de su reunión con López Aliaga y cuestiona ataques de Renovación Popular a los fiscales Lava Jato

ENTRETENIMIENTO

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con un show en vivo de cantante Beéle

Marina Gold es expulsada de Universidad San Marcos por entrevistar alumnos en feria vocacional

Génesis Tapia, candidata al Congreso, regresa de Brasil con Kike Márquez, pero exsaliente afirma que le mintió: “Me dijo que iba a viajar sola”

Magaly Medina pierde definitivamente juicio contra Jefferson Farfán y tendrá que pagarle 300 mil soles

César Vega hace ‘mea culpa’ tras declaraciones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”

DEPORTES

Alianza Lima vs ADT EN

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Sporting Cristal vs Binacional 3-1: resumen y goles del gran triunfo ‘celeste’ en Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025