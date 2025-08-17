Golazo de Róger Torres de tiro libre que cortó racha ‘celeste’ en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

GOL de Roger Torres que descuenta 1-3 para Binacional ante Sporting Cristal | Liga 1 Max

Sporting Cristal visitó a Deportivo Binacional en Juliaca por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y sacó una ventaja importante que le permitió asegurar el liderato del campeonato nacional. Fernando Pacheco, Alejandro Pósito y Martín Távara fueron las figuras de los rimenses y con sus anotaciones le dieron tres puntos importantes en su lucha por el trofeo de la Liga 1 2025.

A pesar de la contundencia que mostraron los ‘cerveceros’ que les permitió defender su invicto en la competencia: no perdió ningún encuentro hasta el momento. No todo fue felicidad porque perdieron otra racha, rompieron su récord de cero goles recibidos.

Róger Torres apareció a los 58 minutos para marcar el descuento a favor del ‘poderoso del sur’ en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. A los 58 minutos, el volante colombiano ejecutó un tiro libre peligroso casi en la puerta del área rimense. Se mandó un zurdazo potente que batió el arco de Diego Enríquez.

El guardameta de los bajopontinos voló para salvar su portería, pero no pudo salvar a su equipo. Esa anotación cortó la valla invicta del cuadro de Paulo Autuori que había tenido hasta el momento. El técnico brasileño no pudo ocultar su molestia tras la ‘diana’ que realizó el ‘10′ y más porque tenía controlado el encuentro.

Y así, después de cinco cotejos con el arco en cero, los de La Florida perdieron su récord, pero festejaron su quinta victoria y también tiene un empate en lo que va de la competición. Anotaron 14 goles y tienen una impresionante racha goleadora.

Resumen del primer tiempo de Sporting Cristal vs Binacional | Liga 1 Max

Martín Távara fue la figura del Sporting Cristal vs Binacional

El volante de 26 años terminó llevándose los aplausos porque se convirtió en la figura del encuentro en Juliaca. Martín Távara se lució frente Deportivo Binacional y fue pieza fundamental para que su equipo se quedar con el triunfo en condición de local que le permitió mantenerse en el liderato del Torneo Clausura 2025.

El jugador de Sporting Cristal realizó una asistencia y un golazo de tiro libre en la victoria por 3-1 en el estadio Guillermo Briceño Rosamedina. Távara le dio pase gol a Alejandro Pósito en el segunda tanto de los rimeneses y puso su marca en el arco de los locales con tremenda anotación de tiro libre.

“Es algo donde se nota la humildad, la unión que hay ahorita en el grupo. Más allá de lo que haya pasado, nosotros trabajamos en lo que se vio en la cancha. Necesitamos a nuestra gente para salir adelante, tanto como local como de visita. Es un clima complicadísimo, son pocos los que vienen a ganar acá, así que a disfrutar. Mi gol es para mis dos princesas que me están bendiciendo”, apuntó el mediocentro tras el choque.

GOL de Távara que pone el 3-0 para Sporting Cristal ante Binacional | Liga 1 Max

¿Cuándo vuelve a jugar Sporting Cristal en el Torneo Clausura 2025?

Los ‘celestes’ deberán prepararse para enfrentar a su siguiente rival en el campeonato nacional: UTC. Sporting Cristal recibirá al ‘gavilán del norte’ el próximo sábado sábado 23 de agosto en el estadio Alberto Gallardo, por la fecha 7 del Torneo Clausura 2025. El horario pactado será a las 11:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 12:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 13:00 horas.