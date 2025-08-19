Perú Deportes

Binacional quedará fuera de la Liga 1 2025 tras fallo judicial: ¿Cómo afecta al torneo su exclusión?

La FPF acató el fallo judicial que declaró infundada la cautelar que permitía al cuadro de Juliaca en la máxima categoría. Este hecho tendrá repercusiones significativas en el campeonato local

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Binacional podría quedar fuera de la Liga 1 tras fallo judicial. Crédito: Liga 1

El fútbol peruano sufre un nuevo sacudón. Este martes 19 de agosto se confirmó que Deportivo Binacional quedó fuera de la competencia en la Liga 1 2025, luego de que el directorio de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) resolviera dar cumplimiento a la decisión judicial que revocó la medida cautelar que mantenía al club de Juliaca en la máxima categoría.

De esta manera, el ‘Poderoso del Sur’ no continuará en el Torneo Clausura y su permanencia en primera división queda oficialmente anulada. La determinación se da tras el reciente fallo de la Corte Superior de Justicia de Puno, que declaró infundada la medida cautelar y revocó también la demanda principal que permitió el retorno del cuadro altiplánico al campeonato en enero de este año.

Binacional había sido reincorporado a la Liga 1 a inicios de temporada gracias a una orden judicial que obligó a la FPF a incluirlo en el torneo. La decisión se sustentó en que, según el club, se vulneraron sus derechos deportivos luego de que la FPF no sancionara adecuadamente a Sport Boys por incumplimientos en 2022. No obstante, esa medida ha quedado sin efecto de forma definitiva.

La salida del cuadro de Juliaca, que ya había recibido un primer aviso con el fallo negativo del TAS meses atrás, se materializó tras la reunión del directorio de la federación, donde se resolvió respetar el reciente pronunciamiento judicial. Con esta decisión, el ‘Poderoso del Sur’ queda fuera del campeonato de forma inmediata, lo cual tendrá repercusiones significativas en la tabla de posiciones.

En L1 MAX explicaron cómo afectará la baja del cuadro puneño durante el desarrollo del Torneo Clausura. (Video: L1 MAX)

¿Cómo afecta a la Liga 1 la exclusión de Binacional?

En línea con el reglamento oficial del torneo, todos los partidos que Binacional disputó en el Torneo Clausura 2025 serán anulados, es decir, no tendrán validez en la tabla, ni se contarán los goles ni los puntos conseguidos por los equipos que enfrentaron al cuadro de Juliaca. Sin embargo, los partidos del Torneo Apertura se mantendrán tal como fueron disputados, por tratarse de una fase previa a la revocación judicial.

Además, todos los encuentros pendientes que el cuadro puneño debía disputar en lo que resta de la temporada serán cancelados, sin que se asignen puntos ni goles a sus rivales.

Impacto en la tabla y el torneo

Antes de la decisión, Binacional había disputado cinco partidos en el Torneo Clausura, con un balance de 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas. Sumaba 5 puntos y estaba en el puesto 17 de la tabla acumulada con 23 unidades. Estos fueron los partidos disputados en el Clausura:

  • Fecha 2: Binacional 0-0 UTC
  • Fecha 3: Cusco FC 2-0 Binacional
  • Fecha 4: Binacional 2-0 Alianza Atlético
  • Fecha 5: Juan Pablo II 0-0 Binacional
  • Fecha 6: Binacional 1-3 Sporting Cristal

Todos estos resultados serán eliminados del registro oficial del campeonato. Los equipos que se enfrentaron a Binacional en estas fechas serán notificados de que no conservarán puntos ni goles de esos encuentros,

Lo que dice el reglamento
Lo que dice el reglamento de la Liga 1 ante la exclusión de un club que fue reincorporado a la máxima categoría por mandato judicial.

Nuevo golpe a la estabilidad del torneo peruano

La exclusión de Binacional es otro capítulo más en la larga lista de problemas institucionales que arrastra el fútbol peruano. Lo que comenzó como una solución provisional por vía judicial, termina ahora con un club fuera del campeonato a mitad de temporada, generando no solo un impacto deportivo, sino también legal y organizativo.

Desde la FPF aseguran que esta posibilidad ya estaba contemplada desde el inicio del año, y por ello se establecieron en el reglamento mecanismos claros para actuar en caso de que se revocara la medida judicial. Sin embargo, esto no evita que surjan críticas sobre la falta de previsión y el caos que puede generar la intervención de decisiones extradeportivas en pleno desarrollo de la Liga 1.

Con Binacional fuera, el Torneo Clausura 2025 deberá reconfigurarse para continuar con un equipo menos. El impacto será inmediato tanto para la tabla de posiciones como para la planificación de los clubes que tenían partidos programados ante el equipo de Juliaca.

