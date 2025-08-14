Una subcampeona panamericana llega a Alianza Lima: club fichó a su segunda armadora para el Mundial de Clubes 2025

La joven armadora colombiana expresó su alegría tras fichar por el actual bicampeón del vóley peruano. (Video: Alianza Lima Vóley)

Alianza Lima continúa sumando refuerzos con miras a una temporada que promete ser histórica, marcada por su participación en el esperado Mundial de Clubes de Vóley 2025. Este jueves 14 de agosto, el club blanquiazul oficializó la llegada de un nuevo talento internacional: la colocadora colombiana Doris González, quien arriba desde su país con la ilusión de asumir un rol protagónico y aportar al desafío que afrontarán las ‘íntimas’ en el escenario mundial.

A través de sus plataformas oficiales, el club ‘blanquiazul’ anunció la incorporación de su segunda armadora para la temporada 2025/26: González, joven colombiana de 18 años y 1,78 metros de altura. La jugadora, que llega procedente de la Liga Antioqueña de Vóleibol, hará su debut en el extranjero con el elenco peruano. “Bienvenida a las bicampeonas, Doris. ¡Nueva armadora blanquiazul!”, se lee en la publicación.

La decisión de sumar a una nueva colocadora colombiana responde a la estrategia del cuerpo técnico para dar mayor profundidad a este puesto, clave dentro de la estructura colectiva del equipo, sobre todo ante la exigencia de una nueva edición del Mundial de Clubes y la liga nacional. Su arribo permitirá que exista una competencia dinámica por el armado, impulsando tanto la mejora individual como la solidez táctica del conjunto ‘íntimo’.

Con apenas 18 años, Doris González ha mostrado personalidad y buenas dotes técnicas en el voleibol de su país, especialmente durante su paso por la Liga Antioqueña, una de las canteras más prestigiosas de Colombia. La proyección de Manco ha llamado la atención en el circuito sudamericano y su incorporación supone una apuesta de futuro para Alianza Lima.

Alianza Lima le dio la bienvenida a Doris González. Crédito: Prensa AL

El reto será significativo, ya que la joven armadora no solo deberá adaptarse a una nueva liga y estilo de juego, sino también asumir el desafío de representar a un club acostumbrado a pelear por títulos a nivel local y ahora con aspiraciones internacionales. Además, compartirá la competencia en su posición con su compatriota María Alejandra Marín, actual titular y referente de la selección colombiana, lo que anticipa una sana rivalidad y crecimiento mutuo en los entrenamientos diarios.

Llega a La Victoria como subcampeona panamericana

Alianza Lima quiere hacer su mejor papel en el Mundial de Clubes 2025 y por eso se sigue reforzando con fichajes de nivel internacional. Doris González, quien integra actualmente la selección de Colombia, llega al club blanquiazul tras obtener la medalla de plata en la reciente Copa Panamericana, donde contribuyó al subcampeonato de su equipo. En esa competición, el cuadro peruano terminó ubicado en el sexto lugar.

Motivada por el positivo arranque de su carrera, la armadora de 18 años apunta a consolidarse tanto en la selección colombiana como en su nuevo club. Todo indica que González será incluida en la nómina para el Campeonato Mundial que se disputará en Tailandia entre el 22 de agosto y el 7 de septiembre de 2025, confirmando su proyección internacional.

Doris González llega a Alianza Lima como refuerzo para el Mundial de Clubes de Vóley 2025. Crédito: Instagram

Con este fichaje, el conjunto de La Victoria fortalece una posición clave en la que sufrió la baja de Marina Scherer e incorpora talento joven con experiencia en competencias exigentes con su país. González buscará dejar su marca en el vóley peruano y demostrar su nivel en escenarios internacionales, en una temporada llena de desafíos y grandes oportunidades para el club blanquiazul.

Este movimiento representa el sexto refuerzo de Alianza Lima para la próxima temporada. El club ya incorporó a Sandra Ostos, María Alejandra Marín de Colombia, Yanlis Féliz de República Dominicana, Elina Rodríguez de Argentina y Aline Tim Rodrigues de Portugal. Con este plantel renovado, la institución blanquiazul apunta a elevar su nivel competitivo y afrontar con mayores aspiraciones los retos que presentará la campaña venidera.