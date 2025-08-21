Perú Deportes

Cienciano se derrumba tras eliminación de Copa Sudamericana 2025: una salida sorpresiva y la desilusión de los pilares

El cuadro ‘imperial’ echó por tierra la magnífica campaña de Fase de Grupos siendo eliminado, en octavos de final, por el Club Bolívar (4-0)

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Cienciano fue eliminado de la
Cienciano fue eliminado de la Copa Sudamericana 2025 en octavos de final. - Crédito: AFP

Cienciano ha consumado la debacle muy pronto. El ‘papá’ ha quedado eliminado de la CONMEBOL Sudamericana 2025 cuando se había posicionado como una de los clubes revelación por su espectacular andadura en la Fase de Grupos, donde no solo acabó como líder de su serie, también no vio derrota alguna.

Y el único revés llegó en el escenario más impensado: los octavos de final (ida-vuelta) a manos del Club Bolívar. Tanto en el primer choque como en el segundo, los subordinados de Carlos Desio fueron totalmente incapaces de hacerse sentir. Apenas calificaron como una simple comparsa para un oponente liderado por la voracidad goleadora de Martín Cauteruccio.

La reciente caída en el estadio Inca Garcilaso de la Vega, que ha dejado al margen a Cienciano de la que era su competición predilecta, ha ocasionado unos daños internos impensados. Uno de ellos, de hecho, se hizo oficial en las redes sociales: la salida de un integrante tanto antiguo como clave del directorio.

“Informamos a nuestras hinchadas y a la opinión pública que el Sr. Zoe Ganoza ha culminado su gestión como Gerente Deportivo del Cienciano. Agradecemos el trabajo realizado durante este periodo y le deseamos lo mejor en sus futuros proyectos profesionales", se lee en el escrito.

El delantero anotó de penal el 1-0 en Cusco. (Video: ESPN)

Gran desilusión

Finalizado el estrepitoso partido, en el Cusco, los rostros más importantes del plantel dieron un paso al frente para expresar disculpas por el bochorno de la eliminación. “Estamos dolidos. Entendemos la molestia y el enojo del hincha, porque había mucha ilusión. Es normal que el hincha se manifieste, íbamos perdiendo 2-0, es lo normal. Uno llega al club para hacerlo bien, uno tiene que hacer las cosas bien”, reflexionó Ale Hohberg.

A su turno, Carlos Garcés dijo que “hay que asimilar este mal momento. Estamos apenados por lo que pasó. Era algo que no estaba en mente. Teníamos otras expectativas tanto jugadores, hinchada y directiva. Creo yo que ahora no es el momento para decir las cosas que pasaron o que no hicimos bien, pero estamos todos apenados por el resultado”.

Ahora, lo que le queda a Cienciano es centrarse en el Torneo Clausura 2025, donde se encuentra demasiado relegado y a nivel general está un poco lejos para hacerse de un nuevo cupo internacional para la siguiente temporada. Hay mucho trabajo por delante para Carlos Desio.

Del sueño a la pesadilla

La campaña de Cienciano en la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2025 fue simplemente brillante. El equipo cusqueño mostró carácter y consistencia desde el primer minuto. Integrado en el Grupo H junto a Atlético Mineiro (Brasil), Caracas FC (Venezuela) y Deportes Iquique (Chile), el ‘Papá’ se aseguró el primer lugar con 10 puntos, dejando atrás a un poderoso Atlético Mineiro con 9 unidades.

Durante el trayecto, el conjunto imperial obtuvo resultados destacados como el contundente triunfo 4‑0 sobre Iquique y el valioso empate 1‑1 como visitante contra Mineiro. Esta actuación no solo le permitió avanzar directamente a los octavos de final como líder de su grupo, sino también le otorgó la ventaja de cerrar la serie como local.

La solidez en defensa, efectividad ofensiva y mentalidad ganadora convirtieron a Cienciano en una historia de inspiración inicial en el torneo continental. Sin embargo, todo se derrumbó muy pronto en la eliminación de octavos de final a manos de Bolívar.

