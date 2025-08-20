Perú Deportes

Golazo de Martín Cauteruccio con potente disparo de penal en Cienciano vs Bolívar por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2025

A los 15′ minutos de la primera parte, celebrada en la ciudad del Cusco, el ‘Caute’ se hizo presente para volver a celebrar una diana contra su rival favorito de toda la vida

El delantero anotó de penal el 1-0 en Cusco. (Video: ESPN)

Martín Cauteruccio es incontestable en la altura. No importa la plaza ni mucho menos la condición. El veterano uruguayo siempre está presente para salvar a los suyos. Ahora ha ratificado esa condición asestándole un golpe definitivo a Cienciano, en la llave de desquite por octavos de final de la CONMEBOL Sudamericana 2025.

Era un comienzo de partido demasiado débil. Ninguno de los equipos protagonistas había marcado diferencias, porque el trámite fue más de lucha que de juego. Sin embargo, una fatal falla a nivel defensivo ocasionó el quiebre de la hoja de ruta del ‘papá’, en el estadio Inca Garcilaso de la Vega.

A los 13′ minutos de la primera etapa, el central Maximiliano Amondarain se arrojó por delante para impedir que Damián Batallini atacase una pelota dentro del área. Para mala fortuna del uruguayo, la barrida impactó el pie de apoyo del atacante del Bolívar, quien rápidamente acusó la infracción al tiempo que cayó sobre el césped.

No hubo titubeos por parte del árbitro: penal inobjetable que ya tenía a su lanzador preparado. Ni más ni menos que el artillero Martín Cauteruccio, un especialista en asestarle todo tipo de golpes a Cienciano. Y no desaprovechó la oportunidad para dejarlo en la lona.

[HABRÁ AMPLIACIÓN...]

