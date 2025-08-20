Perú Deportes

Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada tendrá duelos imperdibles en las mejores ligas del mundo: Alianza Lima y Cienciano definirán su futuro en la Copa Sudamericana 2025, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami en la Leagues Cup, y mucho más

Partidos de hoy, miércoles 20 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Hoy, miércoles 20 de agosto, la jornada tendrá partidos emocionantes que definirá el futuro de los equipos: continuarán los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y Copa Sudamericana 2025, Lionel Messi hará lo suyo con Inter Miami en la Leagues Cup 2025, Pedro Gallese también tendrá acción con Orlando City, y mucho más.

Alianza Lima definirá su llave frente Universidad Católica de Ecuador en Quito, los ‘blanquiazules’ dependen de sí mismos gracias a la ventaja que sacaron en el choque de ida: ganaron 2-0 en Matute. Sin Paolo Guerrero por lesión y Erick Noriega por fichaje a Gremio, el equipo de Néstor Gorosito buscará una una hazaña en la altura.

Por su lado, Cienciano luchará por su pase a cuartos de final en Cusco. Se medirá con Bolívar y tendrá la difícil tarea de revertir el marcador del primer cotejo: cayó por 2-0 en La Paz. El ‘papá’ confía en que podrá hacer historia en su cancha y con toda su hinchada.

Partidos de Copa Sudamericana por los octavos de final

Además, Inter Miami recibirá a Tigres en los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Los de Javier Mascherano se ganaron un lugar en la etapa eliminatoria tras ganar dos de sus tres partidos en la fase de grupos y superar a Necaxa en penales. El cuadro de Lionel Messi llegará con la motivación al tope luego de haber conseguido un triunfo 3-1 sobre el LA Galaxy por la MLS, en la que la ‘Pulga’ marcó gol tras su regreso de lesión.

Y Pedro Gallese hará lo suyo con Orlando City, se medirá con Toluca por su pase la siguiente etapa del torneo internacional. Con el ‘Pulpo’ como titular, los ‘leones’ saldrán a quitarle la corona al actual rey de México.

Equipos que disputarán los cuartos de final de la Leagues Cup 2025

Partidos de Copa Libertadores

- Estudiantes 0-0 Cerro Porteño (Finalizado)

- Internacional 0-2 Flamengo (Finalizado)

Partidos de Copa Sudamericana

- Cienciano 0-2 Bolívar (Finalizado)

- Independiente 1-1 Universidad de Chile (Suspendido)

- Universidad Católica 1-2 Alianza Lima (Finalizado)

Partidos de Champions League

- Celtic 0-0 Kairat (Finalizado)

- Basilea 1-1 Copenhague (Finalizado)

- Fenerbahce 0-0 Benfica (Finalizado)

- Bodo Glimt 5-0 Sturm Graz (Finalizado)

Partidos de Central American Cup

- Independiente 1-0 Saprissa (Finalizado)

- Real España 1-0 Diriangén FC (Finalizado)

- Cartaginés 8-1 Verdes FC (Finalizado)

Partido de fútbol ecuatoriano

- 9 de octubre 0-0 (5-3 en penales) Técnico Universitario (Finalizado)

Partido de fútbol brasileño

- Juventude 2-0 Vasco da Gama (Finalizado)

Partidos de Leagues Cup

- Inter Miami 2-1 Tigres (Finalizado)

- Toluca 0-0 (5-6 en penales) Orlando City (Finalizado)

- Seattle Sounders 0-0 (4-3 en penales) Puebla (Finalizado)

- LA Galaxy vs Pachuca (22:45 horas / Dignity Health Sports Park / Apple TV)

