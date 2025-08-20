Perú Deportes

A qué hora juega Cienciano vs Bolívar HOY: partido en Cusco por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

Tras caer 2-0 en La Paz, el equipo cusqueño está obligado a una remontada en el Estadio Garcilaso de la Vega para seguir con vida en el torneo continental. Conoce a detalle los horarios del encuentro

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Cienciano recibe a Bolívar por
Cienciano recibe a Bolívar por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Cienciano

Hoy, miércoles 20 de agosto, el Estadio Inca Garcilaso de la Vega será el escenario de una noche que puede quedar en la historia para Cienciano. El cuadro cusqueño recibirá a Bolívar con la misión de revertir la serie de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, tras caer 2-0 en el duelo de ida disputado en La Paz. La tarea no es sencilla, pero el ‘papá’ confía en la fortaleza de su localía y el aliento incondicional de su gente.

El conjunto imperial se juega el todo por el todo en el torneo continental, aferrado al sueño de revivir aquellas gloriosas noches de inicios de los 2000. Para seguir en carrera, está obligado a firmar una remontada memorable frente a su rival boliviano, esta vez en su fortín del Cusco. El duelo está programado para las 17:00 horas de Perú (18:00 en Bolivia), y la expectativa crece entre los hinchas, que confían en que los ‘rojos’ harán un buen papel.

Un triunfo de Cienciano por dos goles de diferencia (2-0) igualará el global de la llave y forzará la definición por penales. Pero si el equipo dirigido por Carlos Desio logra imponerse por un margen mayor (como 3-0 o 4-1), avanzará directamente a los cuartos de final de la competencia sin necesidad de desempates.

Ambos equipos llegan a este compromiso sin actividad reciente, ya que descansaron en sus respectivas ligas el último fin de semana. Esto les ha permitido enfocarse de lleno en este partido decisivo, en el que está en juego mucho más que el pase de ronda: está en disputa el prestigio internacional, el premio económico y el sueño de seguir avanzando en la la Copa Sudamericana 2025.

El cuadro cusqueño cayó 2-0 en La Paz. (Video: Conmebol)

El club cusqueño contará con sus principales figuras, en una alineación pensada para ir al frente desde el primer minuto. La clave estará en mantener el equilibrio, presionar alto y no conceder espacios a una Bolívar que ya demostró su contundencia en la ida, jugada en la altura de La Paz.

A qué hora juega Cienciano vs Bolívar por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

El duelo entre Cienciano y Bolívar está programado para desarrollarse este miércoles 20 de agosto a partir las 17:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador; 18:00 en Bolivia, Venezuela y algunas zonas de Estados Unidos, y 19:00 en Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile. El Garcilaso de la Vega, con capacidad para más de 42 mil espectadores, promete ser una caldera, donde el público cusqueño espera empujar a su equipo hacia la hazaña.

Canal para seguir Cienciano vs Bolívar por octavos vuelta de la Copa Sudamericana 2025

La revancha entre Cienciano y Bolívar será transmitida en vivo por la señal de ESPN, canal que posee los derechos exclusivos de la Copa Sudamericana. Los fanáticos podrán seguir el encuentro a través de Movistar TV, Claro TV y DIRECTV, así como también por la plataforma de streaming Disney Plus, disponible para todo el continente.

Además, en Infobae Perú realizaremos una cobertura especial del duelo, con actualizaciones en tiempo real, minuto a minuto, reportes de goles, jugadas clave y todos los pormenores del partido en nuestra página web. La afición podrá seguir cada detalle del decisivo enfrentamiento desde cualquier dispositivo.

Cienciano recibe a Bolívar por
Cienciano recibe a Bolívar por la vuelta de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Cienciano

Apuntando a los cuartos de final

A pesar del marcador adverso, Cienciano no tira la toalla y sigue pensando en un boleto a la siguiente ronda. El ganador de esta llave se enfrentará en cuartos de final al vencedor del cruce entre Atlético Mineiro y Godoy Cruz. La motivación está al máximo y las expectativas, aún más altas. El balón rodará este miércoles en un Cusco que se prepara para vibrar con una jornada de fútbol que promete emoción, drama y, posiblemente, una remontada histórica.

