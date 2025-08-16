Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El encuentro que se jugará hoy, sábado 16 de agosto, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, se realizará a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador ; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el barrio de Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los jugadores, otros resultados, y mucho más.

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘tarmeños’ será televisado por L1MAX , canal oficial del fútbol de Perú, y se podrá seguir por medio de las diferentes señales como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping TV, WinTV, entre otros. También estará disponible por L1 Play , plataforma streaming que cuenta con una pago mensual dependiendo del plan a elección.

En la banca técnica se encuentra el entrenador Horacio Melgarejo , antiguo asistente técnico de Ángel David Comizzo , quien espera recuperar terreno en el campeonato. Y, hace no mucho, llegó Gustavo Dulanto como refuerzo en calidad de cedido desde la ‘ U ’.

La clave para que los ‘ tarmeños ’ obtengan buenos resultados pasa por su localía, pero visitando otras plazas sufren más de la cuenta. Por esa razón, el partido contra los ‘ íntimos ’ será un auténtico dolor de cabeza para una escuadra limitada.

La Asociación Deportiva Tarma lleva un rendimiento irregular en el Torneo Clausura 2025 . Aun así, fue capaz de sacar adelante un clásico de la ciudad de Junín imponiéndose por la cuota mínima a Sport Huancayo . El único anotador fue Joao Rojas .

El entrenador Néstor Gorosito , presumiblemente, empleará un esquema con algunas variantes pensando en la revancha contra la U. Católica ( E ). De esa manera, quizás, Matías Succar sea la referencia ofensiva.

No obstante, la reciente alegría conseguida en el primer partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 permite confiar en un próximo resultado favorable contra los ‘ tarmeños ’. De sufrir otro revés, se relegaría en la lucha por el liderato.

Alianza Lima , por su parte, empieza a levantar en el plano local a partir de victorias agónicas en condición de visitante, aunque la deuda sigue estando en asestar golpes en el estadio Alejandro Villanueva.

¡ Noche de partido ! Alianza Lima recibe hoy, sábado 16 de agosto, a ADT, en Matute, por la sexta jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2025. El partido inicia a las 20:00 horas.

