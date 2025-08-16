Perú Deportes

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
06:25 hsHoy

¡Noche de partido! Alianza Lima recibe hoy, sábado 16 de agosto, a ADT, en Matute, por la sexta jornada del Torneo Clausura de Liga 1 2025. El partido inicia a las 20:00 horas.

06:25 hsHoy

Así llega Alianza Lima

Alianza Lima, por su parte, empieza a levantar en el plano local a partir de victorias agónicas en condición de visitante, aunque la deuda sigue estando en asestar golpes en el estadio Alejandro Villanueva.

No obstante, la reciente alegría conseguida en el primer partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 permite confiar en un próximo resultado favorable contra los ‘tarmeños’. De sufrir otro revés, se relegaría en la lucha por el liderato.

El entrenador Néstor Gorosito, presumiblemente, empleará un esquema con algunas variantes pensando en la revancha contra la U. Católica (E). De esa manera, quizás, Matías Succar sea la referencia ofensiva.

06:25 hsHoy

Así llega ADT

La Asociación Deportiva Tarma lleva un rendimiento irregular en el Torneo Clausura 2025. Aun así, fue capaz de sacar adelante un clásico de la ciudad de Junín imponiéndose por la cuota mínima a Sport Huancayo. El único anotador fue Joao Rojas.

La clave para que los ‘tarmeños’ obtengan buenos resultados pasa por su localía, pero visitando otras plazas sufren más de la cuenta. Por esa razón, el partido contra los ‘íntimos’ será un auténtico dolor de cabeza para una escuadra limitada.

En la banca técnica se encuentra el entrenador Horacio Melgarejo, antiguo asistente técnico de Ángel David Comizzo, quien espera recuperar terreno en el campeonato. Y, hace no mucho, llegó Gustavo Dulanto como refuerzo en calidad de cedido desde la ‘U’.

06:24 hsHoy

Alianza Lima vs ADT: posibles alineaciones en partido por Torneo Clausura 2025

- Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Erick Noriega, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Fernando Gaibor, Alessandro Burlamaqui; Kevin Quevedo, Sergio Peña, Eryc Castillo; Hernán Barcos.

- ADT: Carlos Grados; Gu Rum Choi, Jhair Eduardo Soto, Gustavo Dulanto; D´Alessandro Montenegro, John Narváez, Ademar Robles, Joao Rojas; Víctor Cedrón; Jhojan Garcilazo, Adrián Fernández.

06:24 hsHoy

Canal TV para ver Alianza Lima vs ADT por Torneo Clausura 2025

El duelo entre los ‘blanquiazules’ y los ‘tarmeños’ será televisado por L1MAX, canal oficial del fútbol de Perú, y se podrá seguir por medio de las diferentes señales como DirecTV, Claro TV, Best Cable, Zapping TV, WinTV, entre otros. También estará disponible por L1 Play, plataforma streaming que cuenta con una pago mensual dependiendo del plan a elección.

Además, Infobae Perú informará todos los detalles que se vivirán en el barrio de Matute con la previa, minuto a minuto, mejores jugadas, goles, declaraciones de los jugadores, otros resultados, y mucho más.

06:24 hsHoy

¿A qué hora juega Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura 2025?

El encuentro que se jugará hoy, sábado 16 de agosto, en el estadio Alejandro Villanueva, por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, se realizará a las 20:00 horas para Perú, Colombia y Ecuador; mientras que en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami) iniciará a las 21:00 horas. Y en Uruguay, Paraguay, Chile, Argentina y Brasil arrancará a las 22:00 horas.

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1ADTperu-deportes

Últimas noticias

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El equipo ‘rimense’ afronta un complicado desafío en la altura de Juliaca frente a un rival que urge sumar puntos para alejarse de los últimos lugares de la tabla acumulada. Sigue las incidencias del duelo

Sporting Cristal vs Binacional EN

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Binacional HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ saldrán con la misión de mantener el liderato y su invicto frente el ‘poderoso del sur’ en Juliaca. Entérate cómo sintonizar el crucial choque

Dónde ver Sporting Cristal vs

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Luego de la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, continúa el campeonato local con encuentros que no te puedes perder. Así va la lucha por el título y los puestos de descenso

Tabla de posiciones de la

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ llega a una nueva jornada del campeonato peruano con la satisfacción de haber dado un paso muy importante en la Sudamericana. Se espera que se realicen cambios en el conformación del plantel

A qué hora juega Alianza

ÚLTIMAS NOTICIAS

Un tren embistió a un

Un tren embistió a un taxi que intentó cruzar las vías con la barrera baja: el conductor y un acompañante huyeron del lugar

ChatGPT Go: la nueva suscripción de OpenAI por solo 5 dólares al mes

¿Cómo se han comportado las criptomonedas hoy? Análisis de su volatilidad y tendencias

El Uruguay liberal y el derecho a morir

Aliviar a quienes hacen la Ciudad día a día

INFOBAE AMÉRICA

La expansión china en el

La expansión china en el negocio del oro ilegal en Brasil

Tras la cumbre entre Donald Trump y Vladimir Putin, Rusia atacó a la población ucraniana con 85 drones y un misil

EEUU revocó los visados a familiares del ministro de Sanidad de Brasil por la misión de médicos de la dictadura cubana

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Los Ángeles

Los líderes europeos advirtieron que Rusia “no puede vetar” el ingreso de Ucrania en la UE y la OTAN

DEPORTES

Los Pumas iniciarán su camino

Los Pumas iniciarán su camino en el Rugby Championship ante los All Blacks en Córdoba: hora, TV y formaciones

La razón por la que no jugó el Dibu Martínez en Aston Villa en medio de los rumores de una posible salida

“Ladrón, ladrón”: la ira de Gustavo Costas en medio de la ráfaga de goles de Tigre para darle el vuelta el partido a Racing en 3 minutos

Los detalles del mercado de pases en Europa: de la liga que más invirtió al top cinco de clubes que más gastaron

Conoce todos los secretos de Ferrari, la volvió a ubicar en la cima y guarda un recuerdo de Argentina: “Me encantó Buenos Aires”