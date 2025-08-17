Perú Deportes

Néstor Gorosito se negó a hablar de la salida de Erick Noriega en Alianza Lima: "Yo hablo de fútbol, nada más"

El popular 'Pipo' se incomodó por las constantes preguntas relacionadas a la marcha inmediata del 'Samurái' con destino a Gremio del Brasileirao, que presentó una oferta de apróximadamente dos millones de dólares para ficharlo

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Néstor Gorosito se negró a hablar de la posible salida de Erick Noriega de Alianza Lima | Liga 1 Max

Hubo una noticia que ha desenfocado a Alianza Lima en la previa de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025: la partida inminente de Erick Noriega al Gremio (BRA) bajo la fórmula de una compra inmediata, que no ha dado derecho a reacción en La Victoria para ejecutar un blindaje.

La situación agarró por sorpresa a todos. Enterado de la propuesta proveniente desde la ciudad de Porto Alegre, el ‘Samurái’ ha autorizado a su círculo empresarial agilizar la negociación, porque considera que es una oportunidad ideal para emigrar por primera vez en el extranjero, aunque reconoce que marcharse de Matute supone un dolor grande.

Quien sí ha quedado muy tocado por lo que será el adiós de Erick Noriega es Néstor Gorosito, entrenador que supo sacar la mejor versión del futbolista ubicándolo como volante de primera línea y dándole ciertas licencias para que ocupe el rol de central, aunque solo en situaciones que demandaron mucha urgencia ya sea en Liga 1, CONMEBOL Libertadores o Copa Sudamericana.

A pesar del impacto de la noticia, ‘Pipo’ ha preferido mantener la cura de silencio, evitando referirse a cualquier tema involucrado con el peruano. “Yo hablo de fútbol, nada más. Solo hablo de fútbol y de todo lo que se refiera al equipo, los que entran a la cancha. Hablando solo de fútbol es mucho más fácil”, declaró a L1MAX.

Destino Brasileirao

El plausible desempeño de Erick Noriega en el plano internacional hizo que varios clubes le realizarán seguimientos y sondeos. Sin embargo, ninguno se había atrevido a dar el paso de la oferta formal por negativas de las oficinas administrativas de Alianza Lima. El único que ha logrado convencer a las autoridades ‘blanquiazules’ fue el Gremio (BRA).

Obligado a reforzarse para mejorar la actualidad en el Brasileirao, los directivos ‘tricolores’ se convencieron en acometer el fichaje por el ‘Samurái’, a quien le han ofrecido un contrato de cuatro temporadas y un salario exorbitante. En cuestión de operación, ha trascendido de que se abonará cerca de 2 millones de dólares (10,8 millones de reales al cambio actual).

Las tratativas deben cerrarse en las próximas 24 horas para que así Noriega llegue a Arena do Gremio en la semana entrante y pueda entrenarse bajo las órdenes del comando técnico de Mano Menezes. Conviene mencionar que el ‘tricolor’ aún planea sumar algún otro nombre más aprovechando que el mercado de pases en Brasil cierra los primeros días de septiembre.

