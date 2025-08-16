Perú Deportes

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Luego de la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, continúa el campeonato local con encuentros que no te puedes perder. Así va la lucha por el título y los puestos de descenso

Joaquín Parra

Por Joaquín Parra

Guardar
Tabla de posiciones de la
Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2025: así van los equipos en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada - Crédito: Infobae Perú.

Se juega la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. Hay hasta tres equipos que pelean palmo a palmo por el primer lugar de la tabla de posiciones, y otros que buscan salir de los puestos de descenso. Y en esta jornada, se llevarán a cabo encuentros claves que darán mucho que hablar en la semana.

Sporting Cristal atraviesa un gran momento en el segundo torneo del año. Es el líder invicto y hasta el momento no ha recibido goles. Pero ahora tendrá un difícil reto para cualquier equipo del llano: visitar a un club de altura. Los ‘celestes’ se medirán con Binacional en Juliaca (3.800 metros sobre el nivel del mar).

Por otro lado, el cuadro del Rímac acaba de realizar su último refuerzo de la temporada. A las incorporaciones de Miguel Araujo, Luis Abram y Cristian Benavente; se sumó el brasileño Felipe Vizeu, quien llega para ocupar la plaza libre que dejó el uruguayo Martín Cauteruccio, hoy en Bolívar.

Después, tendrá acción Alianza Lima en Matute. Los ‘blanquiazules’ vienen de ganar un duelo importante en la Copa Sudamericana 2025. Se impusieron 2-0 ante U. Católica de Ecuador por octavos de final ida del certamen Conmebol. Sin embargo, su realidad en Liga 1 es irregular y eso se refleja en la tabla de posiciones.

El equipo de Néstor Gorosito chocará con ADT en el Alejandro Villanueva, al que está obligado a vencer para no alejarse de los primeros puestos del Torneo Clausura. Eso sí, debido a que la otra semana jugarán la vuelta con los ecuatorianos, el técnico podría realizar algunas modificaciones en el once inicial.

Universitario, por su lado, vive una pesadilla luego de caer goleado 4-0 ante Palmeiras por octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025. Pero tendrá que voltear rápido la página porque tiene un choque complicado frente a Sport Huancayo de visita. Los ‘cremas’ son colíderes con Sporting Cristal, por lo que no deben ceder puntos.

Mientras, en Arequipa hay mucha expectativa, y no necesariamente por el juego de Melgar, sino por el debut de Juan Reynoso como técnico. El ‘Cabezón’ sorprendió al regresar al cuadro ‘rojingero’ luego de su mala campaña en la selección peruana. De todas formas, el también exfutbolista ya sabe lo que es salir campeón con los arequipeños y los hinchas se ilusionan. Su rival será Ayacucho FC.

Otro que pelea el título del Torneo Clausura es Cusco FC. Los ‘dorados’ descansaron en la anterior jornada y ahora buscan recuperar el primer lugar de la tabla de posiciones, donde también son invictos. Y para ello deben superar a Alianza Atlético ante su gente y esperar que otros resultados jueguen a su favor.

Tabla del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 6

Tabla del Torneo Clausura mientras
Tabla del Torneo Clausura mientras se juega la fecha 6.

Tabla Acumulada de Liga 1 2025

Tabla Acumulada mientras se juega
Tabla Acumulada mientras se juega la fecha 6 del Torneo Clausura.

Partidos y resultados de la fecha 6 del Torneo Clausura 2025

Viernes 15 de agosto

- Atlético Grau 1-2 Comerciantes Unidos (Finalizado)

- Sport Boys 0-1 Deportivo Garcilaso (Finalizado)

Sábado 16 de agosto

- Alianza Universidad vs Los Chankas (Reprogramado)

- UTC vs Juan Pablo II (15:15 horas / estadio Germán Contreras Jara / L1 Max y Liga 1 Play)

- Binacional vs Sporting Cristal (17:30 horas / estadio Guillermo Briceño Rosamedina / L1 Max y Liga 1 Play)

- Alianza Lima vs ADT (20:00 horas / estadio Alejandro Villanueva / L1 Max y Liga 1 Play)

Domingo 17 de agosto

- Sport Huancayo vs Universitario de Deportes (12:00 horas / estadio IPD de Huancayo / L1 Max y Liga 1 Play)

- Melgar vs Ayacucho FC (15:00 horas / estadio Monumental UNSA / L1 Max y Liga 1 Play)

- Cusco FC vs Alianza Atlético (18:30 horas / estadio Inca Garcilaso de la Vega / L1 Max y Liga 1 Play)

Temas Relacionados

Alianza LimaUniversitario de DeportesSporting CristalMelgarLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El conjunto ‘íntimo’ llega a una nueva jornada del campeonato peruano con la satisfacción de haber dado un paso muy importante en la Sudamericana. Se espera que se realicen cambios en el conformación del plantel

A qué hora juega Alianza

Selección Peruana de Vóley se alista para los Juegos Bolivarianos 2025: lista de preconvocadas de Antonio Rizola

El estratega brasileño ha seleccionado a 24 voleibolistas de cara a definir el plantel que presentará en el evento deportivo que tendrá lugar en Lima y Ayacucho

Selección Peruana de Vóley se

El mensaje de resiliencia de José Carvallo tras la goleada de Universitario vs Palmeiras: “Estos son los momentos que más nos gustan“

El excapitán de la ‘U‘ tuvo palabras de aliento hacia el club luego de sufrir la peor derrota de su historia en la Copa Libertadores en condición de local

El mensaje de resiliencia de

¿Raúl Ruidíaz se burló de Universitario? El controversial video que publicó el futbolista tras la goleada vs Palmeiras

La ‘Pulga‘ compartió una historia en Instagram en que se le ve cantando alegremente la letra de una canción: “en cuatro“ y pronuncia frases en portugués

¿Raúl Ruidíaz se burló de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

César Sandoval a López Aliaga:

César Sandoval a López Aliaga: “No me van a torcer la mano [para ejecutar tren Lima-Chosica], no voy a aceptar chantajes”

Rafael López Aliaga exige vetar a Ricardo Morán y Yo Soy por no dejar que participante agradezca a Dios: “Lo repudiamos”

Congresista Susel Paredes calificó como “una hipocresía y un show populista” la visita de la presidenta Dina Boluarte en Santa Rosa

Dina Boluarte reafirma soberanía peruana en Santa Rosa tras tensiones con Colombia: “No cederemos ni un centímetro”

Dina Boluarte presenta en Santa Rosa plan de mejoras en transporte y servicios para la frontera con Colombia

ENTRETENIMIENTO

Ana Siucho regresó al Monumental

Ana Siucho regresó al Monumental juntos a sus dos hijas tras separación con Edison Flores

Marisol fulmina a Leslie Shaw: “Estafa a la gente poniendo playback”

Jean Paul Santa María responde a Angie Jibaja con documento del colegio de sus hijos que desmiente versiones de la modelo

César Vega admite adicción y violencia tras declaraciones de Suheyn Cipriani: “Soy alcohólico y no vengo a justificarme”

‘El Valor de la Verdad’ de Samahara Lobatón sí saldrá y Beto Ortiz niega censura de Jefferson Farfán

DEPORTES

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

A qué hora juega Alianza Lima vs ADT HOY: partido en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Selección Peruana de Vóley se alista para los Juegos Bolivarianos 2025: lista de preconvocadas de Antonio Rizola

El mensaje de resiliencia de José Carvallo tras la goleada de Universitario vs Palmeiras: “Estos son los momentos que más nos gustan“

¿Raúl Ruidíaz se burló de Universitario? El controversial video que publicó el futbolista tras la goleada vs Palmeiras