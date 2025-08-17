Perú

La emoción de Erick Noriega en su despedida en Alianza Lima vs ADT: le dieron la cinta de capitán ante su partida a Gremio

El defensa nacional fichará por el ‘tricolor gaúcho’ en las próximas horas y jugó su último encuentro con la camiseta ‘blanquiazul’. El ‘Samurai’ se emocionó y entre lágrimas ingresó a la cancha de Matute

La emoción de Erick Noriega luego que Barcos le entregara la cinta de capitán | Liga 1 Max

Alianza Lima se enfrentó a ADT en Matute y se vivió un emotivo momento por la despedida de Erick Noriega, quien fichará por Gremio por Porto Alegre en los próximos días. El defensa nacional jugó su último encuentro con la camiseta ‘blanquiazul’ y sus compañeros tuvieron un gran detalle.

A los 73 minutos, Néstor Gorosito decidió el ingreso del ‘Samurai’ por Sergio Peña, y cuando pisó el campo se le acercó Hernán Barcos para darle la cinta de capitán. Ese gesto emocionó al jugador hasta las lágrimas y conmovió a todos los hinchas que lo acompañaron con aplausos.

Los ‘íntimos’ lograron ganar 3-1 ante el ‘vendaval celeste’ y ese resultado los puso a cinco puntos del líder Sporting Cristal. Esa victoria fue el escenario perfecto para que Noriega se despida como se debe. Ni bien sonó el pitazo final, el jugador de 23 años no pudo contener el llanto y fue hacia la tribuna para decir adiós ante su inminente partida al ‘tricolor gaúcho’.

Todos se acercaron a Erick para despedirse y lo levantaron en hombros para que reciba el aplauso de todos los fanáticos que se encontraban en las tribunas del estadio Alejandro Villanueva. Ese episodio emocionó a todos y más cuando se empezó a corear su nombre.

Noriega es despedido por todos sus compañeros y la Tribuna Sur en Matute | Liga 1 Max

El millonario monto que pagará Gremio por Erick Noriega

Erick Noriega dejará Alianza Lima tras recibir una oferta formal de Gremio de Porto Alegre. El club brasileño abonará cerca de dos millones de dólares por el 80% de los derechos económicos del defensor peruano, así lo confirmó el especialista Marcelo Bee Sellares. Y los ‘blanquiazules’ se quedaron con el 20% del pase para futuras transacciones.

Se conoció que el vínculo sería por cuatro años. El traspaso se agilizó después de que Noriega mostrara interés en asumir un reto profesional en la liga brasileña, donde buscará consolidarse en una competición más exigente. Y la próxima semana firmaría su contrato y alistará maletas para viajar rumbo a Brasil.

El interés de Gremio aumentó tras los partidos frente a los ‘íntimos’ en los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana 2025, serie que favoreció al equipo peruano. Noriega sobresalió durante ese cruce, lo que despertó la atención de los visores del club brasileño. Mientras tanto, Alianza evalúa sus opciones para cubrir la salida del jugador de 23 años.

El nombre de Pedro Aquino surgió como alternativa, aunque una supuesta lesión habría frenado las negociaciones. Sin embargo, Santos Laguna desmintió que Aquino esté lesionado, pero se informó que esa opción no se daría por falta de tiempo debido a que este lunes 18 de agosto se cerrará el libro de pases.

Erick Noriega se va de Alianza Lima: el millonario monto que Gremio pagará por su pase

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre la partida de Erick Noriega a Gremio?

Néstor Gorosito evitó pronunciarse sobre la salida de Erick Noriega de Alianza Lima tras el anuncio de su inminente transferencia a Gremio de Brasil. El técnico argentino sostuvo que solo hablaría de fútbol y del desempeño del equipo, evitando referirse a cuestiones extradeportivas vinculadas al defensor peruano. La oferta de Gremio tomó por sorpresa al entorno de los ‘blanquiazules’, ya que se trató de una compra inmediata que no dejó margen de maniobra al club para buscar alternativas.

Yo hablo de fútbol, nada más. Solo hablo de fútbol y de todo lo que se refiera al equipo, los que entran a la cancha. Hablando solo de fútbol es mucho más fácil”, declaró en conversación con L1 MAX.

Néstor Gorosito se negró a hablar de la posible salida de Erick Noriega de Alianza Lima | Liga 1 Max

Sergio Peña anotó su primer

Erick Noriega se va de

Gol de Hernán Barcos con

Gabriela Herrera critica el pedido

Reconocida actriz mexicana, Ana Martín,
