La caída de Williams Riveros que provocó el empate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El defensor paraguayo fue sorprendido en el área y terminó cayendo sobre el césped, dándole la posibilidad a Javier Sanguinetti de firmar el 1-1 parcial para el cuadro huancaíno

Tras error de Williams Riveros, el local puso el empate.

En el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, disputado este domingo 17 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, una acción dentro del área modificó el desarrollo del cotejo. Williams Riveros cayó al intentar contener un avance de su rival, quedando sin capacidad de reacción ante la arremetida de los atacantes locales. Aprovechando la situación, Javier Sanguinetti definió sin oposición y marcó el 1-1 para el equipo huancaíno.

El inicio del encuentro en Huancayo presentó al conjunto ‘merengue’ decidido a marcar diferencias desde el primer tramo del partido. Apenas transcurrían ocho minutos cuando Alex Valera sorprendió a la defensa contrario con un remate de zurda que ingresó directo en el ángulo, inaugurando el marcador con una definición impecable. El tanto del delantero puso en ventaja a la ‘U’ y ajustó el guion del partido, pero lejos de resignarse, el cuadro local elevó la intensidad en busca de la igualdad.

Impulsado por la necesidad de revertir la desventaja, Sport Huancayo presionó con determinación en cada sector del campo. El premio a ese esfuerzo llegó a los 62 minutos. En esa jugada, la defensa crema no consiguió afirmarse y el protagonismo recayó en Williams Riveros, quien perdió una disputa clave con Ronal Huaccha y cayó en una posición vulnerable dentro del área. Esta situación abrió la posibilidad para que Javier Sanguinetti ingresara sin marca y conectara de cabeza frente al arco.

El arquero Sebastián Britos reaccionó de inmediato ante el remate, pero no logró impedir que el balón cruzara la línea de gol, sellando la igualdad parcial. El empate impactó de inmediato en el desarrollo del juego y forzó a Universitario a replantear su estrategia, buscando retomar la ventaja durante los minutos restantes del compromiso. Riveros, por su parte, continuó en el campo y buscó reponerse tras el incidente.

Williams Riveros es zaguero titulara
Williams Riveros es zaguero titulara en Universitario.

Aunque ambos equipos generaron ocasiones cerca de las áreas, la paridad se mantuvo hasta el pitazo final. El partido concluyó 1-1, dejando a la ‘U’ con un punto que no satisface sus expectativas, ya que el plantel buscaba recuperarse con un triunfo en el torneo local tras la goleada sufrida ante Palmeiras en la Copa Libertadores. La posibilidad de revertir el golpe anímico quedó pendiente para próximas jornadas.

Williams Riveros y una semana complicada

Williams Riveros atraviesa una de sus peores semanas desde su llegada a Universitario. El defensor paraguayo fue protagonista en el encuentro ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y sus intervenciones no alcanzaron para contener el avance rival. La ‘U’ terminó cayendo 0-4 en el Estadio Monumental, resultado que condiciona la serie y reduce las posibilidades de avanzar en el certamen.

Durante ese partido, Riveros cometió desaciertos en la marca a los delanteros brasileños y recibió una tarjeta roja en el segundo tiempo, dejando a su equipo en inferioridad numérica. La secuencia de errores incrementó la presión sobre el zaguero central, cuya actuación volvió a quedar en el centro de la escena durante el siguiente compromiso liguero ante Sport Huancayo. En ese cotejo, Riveros tampoco encontró solidez en la línea de fondo, extendiendo una racha negativa que impacta en el rendimiento colectivo del equipo ‘crema’ en una fase crucial de la temporada.

Universitario vs Sport Huancayo 1-1: goles y resumen del empate por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Si bien el equipo de Jorge Fossati dominó en el campo de juego, no pudo llevar su superioridad al marcador y solo tuvo que conformarse con el punto de visita. Ahora deben pensar en la vuelta con Palmeiras

Universitario vs Sport Huancayo 1-1:

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Con los triunfos de los ‘celestes’ y ‘blanquiazules’, sumado al empate de la ‘U’, conoce cómo se mueven las ubicaciones de los dos tableros

Tabla de posiciones de la

Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada de este día está recargada de varios compromisos en el fútbol sudamericano, así como también en el europeo, con presencia de jugadores peruanos en el extranjero

Partidos de hoy, domingo 17

Mr Peet hizo inesperada confesión sobre la frustrada llegada de Gianluca Lapadula a Alianza Lima: “Iba a tener el sueldo más alto de la Liga 1″

El periodista deportivo se refirió a la opción que tuvo el ‘Bambino’ de llegar al cuadro ‘blanquiazul’ luego de que sonó para jugar en el Torneo Clausura 2025

Mr Peet hizo inesperada confesión

Golazo de Alex Valera de fulminante ‘misil’ en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

El delantero peruano se lució con una anotación de otro partido mediante un notable disparo para abrir el marcador ante el ‘rojo matador’

Golazo de Alex Valera de
51 % de peruanos siguen

51 % de peruanos siguen sin tener candidato definido para las Elecciones 2026, según encuesta de IPSOS

MTC anuncia reestructuración de Provías y Provías Descentralizado para "combatir a las mafias y a la corrupción"

Pedro Castillo insiste en dejar Barbadillo: Corte Suprema analizará fin de prisión preventiva el 21 de agosto

JNE endurece control contra "tachas maliciosas" en inscripción de alianzas políticas rumbo a las Elecciones 2026

Congresista María Agüero, de Perú Libre, fue abucheada en evento por aniversario de Arequipa

Jefferson Farfán reacciona luego de

Jefferson Farfán reacciona luego de ganarle juicio y S/300 mil a Magaly Medina: "Todo llega a su tiempo"

Rafael Fernández, ex de Karla Tarazona, confiesa que padeció grave enfermedad: "Estuve 8 días en UCI"

Giuseppe Benignini, ex de Michelle Soifer, confiesa en reality que estuvo con un hombre por dinero y rompe en llanto por su hija

Milett Figueroa se pone nerviosa cuando le recuerdan su romance con Christian Meier: "Me metes en problemas"

Esposa de Ramón García revela delicado estado de salud por cáncer de colon: "Sigue sedado y con ventilador artificial"

Universitario vs Sport Huancayo 1-1:

Universitario vs Sport Huancayo 1-1: goles y resumen del empate por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Partidos de hoy, domingo 17 de agosto de 2025: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet hizo inesperada confesión sobre la frustrada llegada de Gianluca Lapadula a Alianza Lima: "Iba a tener el sueldo más alto de la Liga 1″

Golazo de Alex Valera de fulminante 'misil' en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025