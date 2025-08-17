La caída de Williams Riveros que provocó el empate en Universitario vs Sport Huancayo por Liga 1 2025

Tras error de Williams Riveros, el local puso el empate. (Video: L1MAX)

En el partido entre Universitario de Deportes y Sport Huancayo, disputado este domingo 17 de agosto por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, una acción dentro del área modificó el desarrollo del cotejo. Williams Riveros cayó al intentar contener un avance de su rival, quedando sin capacidad de reacción ante la arremetida de los atacantes locales. Aprovechando la situación, Javier Sanguinetti definió sin oposición y marcó el 1-1 para el equipo huancaíno.

El inicio del encuentro en Huancayo presentó al conjunto ‘merengue’ decidido a marcar diferencias desde el primer tramo del partido. Apenas transcurrían ocho minutos cuando Alex Valera sorprendió a la defensa contrario con un remate de zurda que ingresó directo en el ángulo, inaugurando el marcador con una definición impecable. El tanto del delantero puso en ventaja a la ‘U’ y ajustó el guion del partido, pero lejos de resignarse, el cuadro local elevó la intensidad en busca de la igualdad.

Impulsado por la necesidad de revertir la desventaja, Sport Huancayo presionó con determinación en cada sector del campo. El premio a ese esfuerzo llegó a los 62 minutos. En esa jugada, la defensa crema no consiguió afirmarse y el protagonismo recayó en Williams Riveros, quien perdió una disputa clave con Ronal Huaccha y cayó en una posición vulnerable dentro del área. Esta situación abrió la posibilidad para que Javier Sanguinetti ingresara sin marca y conectara de cabeza frente al arco.

El arquero Sebastián Britos reaccionó de inmediato ante el remate, pero no logró impedir que el balón cruzara la línea de gol, sellando la igualdad parcial. El empate impactó de inmediato en el desarrollo del juego y forzó a Universitario a replantear su estrategia, buscando retomar la ventaja durante los minutos restantes del compromiso. Riveros, por su parte, continuó en el campo y buscó reponerse tras el incidente.

Williams Riveros es zaguero titulara en Universitario. - Crédito: Universitario

Aunque ambos equipos generaron ocasiones cerca de las áreas, la paridad se mantuvo hasta el pitazo final. El partido concluyó 1-1, dejando a la ‘U’ con un punto que no satisface sus expectativas, ya que el plantel buscaba recuperarse con un triunfo en el torneo local tras la goleada sufrida ante Palmeiras en la Copa Libertadores. La posibilidad de revertir el golpe anímico quedó pendiente para próximas jornadas.

Williams Riveros y una semana complicada

Williams Riveros atraviesa una de sus peores semanas desde su llegada a Universitario. El defensor paraguayo fue protagonista en el encuentro ante Palmeiras por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 y sus intervenciones no alcanzaron para contener el avance rival. La ‘U’ terminó cayendo 0-4 en el Estadio Monumental, resultado que condiciona la serie y reduce las posibilidades de avanzar en el certamen.

Durante ese partido, Riveros cometió desaciertos en la marca a los delanteros brasileños y recibió una tarjeta roja en el segundo tiempo, dejando a su equipo en inferioridad numérica. La secuencia de errores incrementó la presión sobre el zaguero central, cuya actuación volvió a quedar en el centro de la escena durante el siguiente compromiso liguero ante Sport Huancayo. En ese cotejo, Riveros tampoco encontró solidez en la línea de fondo, extendiendo una racha negativa que impacta en el rendimiento colectivo del equipo ‘crema’ en una fase crucial de la temporada.