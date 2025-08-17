Universitario de Deportes vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes enfrenta HOY, domingo 17 de agosto, un nuevo desafío en la Liga 1, al visitar a Sport Huancayo en el estadio IPD por la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati llega golpeado tras su dura caída ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, resultado que obligó al plantel crema a replantear objetivos y prioridades de cara a la segunda mitad del año. En esta ocasión, el reto será doble: superar la altura de Huancayo y reponerse anímicamente para mantenerse en los puestos de vanguardia del torneo local.