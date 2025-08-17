Universitario de Deportes vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes enfrenta HOY, domingo 17 de agosto, un nuevo desafío en la Liga 1, al visitar a Sport Huancayo en el estadio IPD por la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati llega golpeado tras su dura caída ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, resultado que obligó al plantel crema a replantear objetivos y prioridades de cara a la segunda mitad del año. En esta ocasión, el reto será doble: superar la altura de Huancayo y reponerse anímicamente para mantenerse en los puestos de vanguardia del torneo local.
Para Universitario, el partido en Huancayo llega en un momento de presión deportiva. El conjunto merengue comparte el liderato del Clausura junto a Sporting Cristal y no tiene margen de error, ya que sus competidores directos suman puntos y acechan en la tabla. El encuentro ante Sport Huancayo se presenta como una oportunidad clave para que los de Ate recuperen confianza y retomen la senda del triunfo, tras el tropiezo internacional que dejó lecciones y dudas en el esquema de Fossati.
Las principales ausencias del lado merengue están encabezadas por Rodrigo Ureña, una pieza clave en el mediocampo que sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por varias semanas. Tampoco viajó Andy Polo, descartado por desgaste físico acumulado, mientras que Matías Di Benedetto se mantiene como duda hasta último momento.
El rival de turno, Sport Huancayo, tampoco atraviesa su mejor momento. El cuadro dirigido por Wilmar Valencia fue derrotado en su última presentación como visitante ante ADT en Tarma y espera revertir la situación en casa, donde tradicionalmente se hace fuerte gracias a la altitud y el apoyo de su público.
El equipo huancaíno buscará hacer valer su localía frente a un Universitario que acude con ciertas bajas sensibles pero con el objetivo claro de sumar tres puntos para no perder pisada en la cima del campeonato.
El partido Universitario vs Sport Huancayo está programado para el domingo, 17 de agosto, a las 12:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), 1:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela y 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En España, el partido será a las 7:00 p.m. Para los seguidores en México, la cita es a las 11:00 a.m., y en Estados Unidos (Miami), a la 1:00 p.m.
La transmisión televisiva estará a cargo de Liga1 MAX, canal disponible en DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y otras operadoras. Además, los hinchas podrán seguir el partido por streaming a través de L1 Play y en el extranjero mediante Fanatiz y FOX Deportes (Estados Unidos).
Universitario podría alinear a Sebastián Britos en el arco; en la defensa, Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto (o su reemplazo); en la banda derecha, la opción probable es Hugo Ancajima, complementado por Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha y César Inga. En ofensiva, José Rivera y Alex Valera conformarían el ataque.
Por su parte, Sport Huancayo saldría en condición de local con Ángel Zamudio en portería; defensa compuesta por Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles y Johan Madrid. El mediocampo estaría ocupado por Ricardo Salcedo, Edu Villar y Piero Magallanes, mientras que la delantera quedaría a cargo de Javier Sanguinetti, Isais Luján y Janio Pósito.
El IPD de Huancayo, con capacidad para 20,000 espectadores, será el escenario de un cruce determinante, con ambos equipos urgidos por resultado. En el caso de la ‘U’, un triunfo en la altura le permitiría disipar las dudas tras el tropiezo copero y conservar aspiraciones de campeonato. Para Sport Huancayo, la misión es recuperar puntos en casa y empezar a escalar posiciones en una competencia marcada por la paridad y la presión de la tabla acumulada.