Perú Deportes

Universitario de Deportes vs Sport Huancayo EN VIVO HOY: minuto a minuto por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los cremas quieren dejar atrás la dolorosa derrota ante Palmeiras y no perder el paso en la Liga 1, donde empieza a observar como Cristal se despunta

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
04:43 hsHoy

Universitario de Deportes enfrenta HOY, domingo 17 de agosto, un nuevo desafío en la Liga 1, al visitar a Sport Huancayo en el estadio IPD por la sexta fecha del Torneo Clausura. El equipo dirigido por Jorge Fossati llega golpeado tras su dura caída ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores, resultado que obligó al plantel crema a replantear objetivos y prioridades de cara a la segunda mitad del año. En esta ocasión, el reto será doble: superar la altura de Huancayo y reponerse anímicamente para mantenerse en los puestos de vanguardia del torneo local.

El 'verdao' aplastó 4-0 a los peruanos en Lima. (Video: ESPN)
04:44 hsHoy

¿Cómo llega Universitario a la fecha 6 del Torneo Clausura?

Para Universitario, el partido en Huancayo llega en un momento de presión deportiva. El conjunto merengue comparte el liderato del Clausura junto a Sporting Cristal y no tiene margen de error, ya que sus competidores directos suman puntos y acechan en la tabla. El encuentro ante Sport Huancayo se presenta como una oportunidad clave para que los de Ate recuperen confianza y retomen la senda del triunfo, tras el tropiezo internacional que dejó lecciones y dudas en el esquema de Fossati.

Las principales ausencias del lado merengue están encabezadas por Rodrigo Ureña, una pieza clave en el mediocampo que sufrió un desgarro de segundo grado en el gemelo interno de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas por varias semanas. Tampoco viajó Andy Polo, descartado por desgaste físico acumulado, mientras que Matías Di Benedetto se mantiene como duda hasta último momento.

Universitario se enfrentará a Sport
Universitario se enfrentará a Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura
04:46 hsHoy

¿Cómo llega Sport Huancayo a la fecha 6 del Torneo Clausura?

El rival de turno, Sport Huancayo, tampoco atraviesa su mejor momento. El cuadro dirigido por Wilmar Valencia fue derrotado en su última presentación como visitante ante ADT en Tarma y espera revertir la situación en casa, donde tradicionalmente se hace fuerte gracias a la altitud y el apoyo de su público.

El equipo huancaíno buscará hacer valer su localía frente a un Universitario que acude con ciertas bajas sensibles pero con el objetivo claro de sumar tres puntos para no perder pisada en la cima del campeonato.

ADT derrotó 1-0 con Sport
ADT derrotó 1-0 con Sport Huancayo en la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1
04:45 hsHoy

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El partido Universitario vs Sport Huancayo está programado para el domingo, 17 de agosto, a las 12:00 p.m. (hora de Perú, Colombia y Ecuador), 1:00 p.m. en Bolivia, Chile y Venezuela y 2:00 p.m. en Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. En España, el partido será a las 7:00 p.m. Para los seguidores en México, la cita es a las 11:00 a.m., y en Estados Unidos (Miami), a la 1:00 p.m.

04:45 hsHoy

Canal TV que transmitirá Universitario vs Sport Huancayo

La transmisión televisiva estará a cargo de Liga1 MAX, canal disponible en DirecTV, Claro TV, WIN, Best Cable y otras operadoras. Además, los hinchas podrán seguir el partido por streaming a través de L1 Play y en el extranjero mediante Fanatiz y FOX Deportes (Estados Unidos).

04:45 hsHoy

Alineaciones probables de Universitario vs Sport Huancayo

Universitario podría alinear a Sebastián Britos en el arco; en la defensa, Aldo Corzo, Williams Riveros y Matías Di Benedetto (o su reemplazo); en la banda derecha, la opción probable es Hugo Ancajima, complementado por Martín Pérez Guedes, Jesús Castillo, Jairo Concha y César Inga. En ofensiva, José Rivera y Alex Valera conformarían el ataque.

Por su parte, Sport Huancayo saldría en condición de local con Ángel Zamudio en portería; defensa compuesta por Yonatan Murillo, Marcelo Gaona, Hugo Ángeles y Johan Madrid. El mediocampo estaría ocupado por Ricardo Salcedo, Edu Villar y Piero Magallanes, mientras que la delantera quedaría a cargo de Javier Sanguinetti, Isais Luján y Janio Pósito.

Canal TV para ver Universitario
Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por la fecha 6 de la Liga 1 2025
04:45 hsHoy

¿Dónde juegan Universitario vs Sport Huancayo?

El IPD de Huancayo, con capacidad para 20,000 espectadores, será el escenario de un cruce determinante, con ambos equipos urgidos por resultado. En el caso de la ‘U’, un triunfo en la altura le permitiría disipar las dudas tras el tropiezo copero y conservar aspiraciones de campeonato. Para Sport Huancayo, la misión es recuperar puntos en casa y empezar a escalar posiciones en una competencia marcada por la paridad y la presión de la tabla acumulada.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesSport HuancayoTorneo ClausuraLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Universitario vs Sport Huancayo HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La ‘U’, sin Rodrigo Ureña y Andy Polo, saldrá a levantarse frente el ‘rojo matador’ en su condición de visita con la misión de defender el liderato. Conoce las señales disponibles para vibrante duelo

Dónde ver Universitario vs Sport

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

En menos de 25′ minutos, el club ‘cervecero’ resolvió el pleito, en Juliaca. El gol de la confirmación de la superioridad fue obra del mediocentro surgido en las canteras del Rímac

Golazo de Martín Távara de

Tabla de posiciones de la Liga 1 2025: Así marcha Sporting Cristal, Universitario y Alianza en la fecha 6 de Torneo Clausura y Acumulada

Luego de la participación de los clubes peruanos en los torneos internacionales, continúa el campeonato local con encuentros que no te puedes perder. Así va la lucha por el título y los puestos de descenso

Tabla de posiciones de la

Sergio Peña anotó su primer gol en Alianza Lima desde su regreso a La Victoria: anotación de penal contra ADT en Torneo Clausura de Liga 1 2025

El experimentado volante recibió el balón de las manos de Hernán Barcos para que pueda fortalecer su lazo con la afición ‘íntima’ en Matute

Sergio Peña anotó su primer

Erick Noriega se va de Alianza Lima: el millonario monto que Gremio pagará por su pase

El ‘tricolor gaúcho’ realizó propuesta formal a los ‘blanquiazules’ por el ‘Samurai’, y todo haría indicar que jugará en el Brasilerao. En las próximas horas se concretará la operación

Erick Noriega se va de

ÚLTIMAS NOTICIAS

Criptomonedas: el precio de ethereum

Criptomonedas: el precio de ethereum para este día

Cuál es el valor en el mercado de la criptomoneda bitcoin este 17 de agosto

Mercado de criptomonedas: cuál es el valor de tether

Se disfrazaron de policías, fingieron un allanamiento y se llevaron más de 13 millones en Etcheverry

Maniatado y con la cara tapada: encontraron un cuerpo calcinado en una zona rural de Santa Fe

INFOBAE AMÉRICA

Clima en Nueva York: pronóstico

Clima en Nueva York: pronóstico de lluvias y ráfagas de viento

Pronóstico del clima en Houston para antes de salir de casa este 17 de agosto

Previsión meteorológica del tiempo en Dallas para este 17 de agosto

EN VIVO: Más de 7,5 millones de bolivianos están habilitados para votar en los comicios presidenciales de este domingo

¿Cuál es la temperatura promedio en Miami?

DEPORTES

El ataque de furia de

El ataque de furia de Guillermo Barros Schelotto contra el cuarto árbitro en Vélez- Independiente: “¿Cómo voy a hacer trampa?”

El enojo cuando le recuerdan que hizo el último gol en el Viejo Gasómetro y su máximo deseo para San Lorenzo: mano a mano con Mario Rizzi

La inspiradora historia de Corina Morariu: dos Grand Slams, número uno del mundo y una batalla ganada a la leucemia

Pasó por Boca, ganó la Libertadores, lo buscó River e incursionó como cantante de salsa: “Me gusta mucho la música”

El tenso cruce de Vaccari con un periodista tras la derrota de Independiente: “Me querés echar”