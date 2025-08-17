Gol de Hernán Barcos con magistral definición de penal en Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

GOL Hernán Barcos 1-0 para Alianza Lima ante ADT | Liga 1 Max

Alianza Lima recibió a ADT en Matute por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y pudo sacar ventaja desde los pies de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ abrió el marcador de penal con magistral definición a los 50 minutos.

El delantero nacionalizado peruano recibió una fuerta falta dentro del área por parte de Axel Moyano, el volante del ‘vendaval celeste’ pisó al ‘9′ y el árbitro Julio César Quiróz sentenció la pena máxima tras revisión del VAR.

El goleador del cuadro victoriano se encargó de ejecutar desde los doce pasos y se la ‘pinchó’ al arquero Carlos Grados, quien no pudo hacer nada para evitar la anotación en su portería. Barcos hizo explotar el estadio Alejandro Villanueva y festejó abrazdo junto a todos sus compañeros.

Los de Néstor Gorosito rompieron el 0-0 y sumaron tres puntos importantes que los pone a cinco puntos del líder Sporting Cristal, quien se mantiene puntero tras la victoria ante Deportivo Binacional por 3-1 en Juliaca.

Los ‘íntimos’ cerraron una semana inolvidable luego haber conseguido un importante triunfo por 2-0 con Universidad Católica de Ecuador por el choque de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, resultado que le asegura medio boleto a los cuartos de final del torneo internacional.

Polémica jugada que cobra penal para Hernán Barcos de Alianza Lima | Liga 1 Max

Noticia en desarrollo...