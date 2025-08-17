Perú Deportes

Gol de Hernán Barcos con magistral definición de penal en Alianza Lima vs ADT por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El ‘Pirata’ recibió falta dentro del área y el árbitro sentenció pena máxima tras revisión del VAR. El delantero ‘blanquiazul’ abrió el marcador en Matute

Grace Nole Alcántara

Por Grace Nole Alcántara

Guardar
GOL Hernán Barcos 1-0 para Alianza Lima ante ADT | Liga 1 Max

Alianza Lima recibió a ADT en Matute por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025 y pudo sacar ventaja desde los pies de Hernán Barcos. El ‘Pirata’ abrió el marcador de penal con magistral definición a los 50 minutos.

El delantero nacionalizado peruano recibió una fuerta falta dentro del área por parte de Axel Moyano, el volante del ‘vendaval celeste’ pisó al ‘9′ y el árbitro Julio César Quiróz sentenció la pena máxima tras revisión del VAR.

El goleador del cuadro victoriano se encargó de ejecutar desde los doce pasos y se la ‘pinchó’ al arquero Carlos Grados, quien no pudo hacer nada para evitar la anotación en su portería. Barcos hizo explotar el estadio Alejandro Villanueva y festejó abrazdo junto a todos sus compañeros.

Los de Néstor Gorosito rompieron el 0-0 y sumaron tres puntos importantes que los pone a cinco puntos del líder Sporting Cristal, quien se mantiene puntero tras la victoria ante Deportivo Binacional por 3-1 en Juliaca.

Los ‘íntimos’ cerraron una semana inolvidable luego haber conseguido un importante triunfo por 2-0 con Universidad Católica de Ecuador por el choque de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025, resultado que le asegura medio boleto a los cuartos de final del torneo internacional.

Polémica jugada que cobra penal para Hernán Barcos de Alianza Lima | Liga 1 Max

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Hernán BarcosAlianza LimaADTLiga 1peru-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY 3-1: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Hernán Barcos marcó el primero del partido

Alianza Lima vs ADT EN

Sergio Peña anotó su primer gol en Alianza Lima desde su regreso a La Victoria: anotación de penal contra ADT en Torneo Clausura de Liga 1 2025

El experimentado volante recibió el balón de las manos de Hernán Barcos para que pueda fortalecer su lazo con la afición ‘íntima’ en Matute

Sergio Peña anotó su primer

Néstor Gorosito se negó a hablar de la salida de Erick Noriega en Alianza Lima: “Yo hablo de fútbol, nada más”

El popular ‘Pipo’ se incomodó por las constantes preguntas relacionadas a la marcha inmediata del ‘Samurái’ con destino a Gremio del Brasileirao, que presentó una oferta de apróximadamente dos millones de dólares para ficharlo

Néstor Gorosito se negó a

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

En menos de 25′ minutos, el club ‘cervecero’ resolvió el pleito, en Juliaca. El gol de la confirmación de la superioridad fue obra del mediocentro surgido en las canteras del Rímac

Golazo de Martín Távara de

Golazo de Róger Torres de tiro libre que cortó racha ‘celeste’ en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

El volante colombiano del ‘poderoso del sur’ anotó el descuento y terminó con el invicto en goles de los ‘cerveceros’ en el campeonato nacional

Golazo de Róger Torres de
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE endurece control contra “tachas

JNE endurece control contra “tachas maliciosas” en inscripción de alianzas políticas rumbo a las Elecciones 2026

Congresista María Agüero, de Perú Libre, fue abucheada en evento por aniversario de Arequipa

Congreso: proponen que personas recluidas en cárceles de Perú trabajen de forma obligatoria

Elecciones 2026: este candidato tiene 34% de respaldo para la primarias, según Ipsos

Perú integra ranking de los países con más desacatos a la Corte IDH

ENTRETENIMIENTO

Suheyn Cipriani niega que haya

Suheyn Cipriani niega que haya ofrecido dinero a su madre luego de sus acusaciones en ‘El Valor de la Verdad’

Mario Irivarren no quiere ser papá antes de los 40 y Magaly cuestiona su relación con Onelia Molina: “No quiere tener una familia contigo”

Richard Acuña celebra lujoso quinceañero de su hija con un show en vivo de cantante Beéle

Marina Gold es expulsada de Universidad San Marcos por entrevistar alumnos en feria vocacional

Génesis Tapia, candidata al Congreso, regresa de Brasil con Kike Márquez, pero exsaliente afirma que le mintió: “Me dijo que iba a viajar sola”

DEPORTES

Sergio Peña anotó su primer

Sergio Peña anotó su primer gol en Alianza Lima desde su regreso a La Victoria: anotación de penal contra ADT en Torneo Clausura de Liga 1 2025

Néstor Gorosito se negó a hablar de la salida de Erick Noriega en Alianza Lima: “Yo hablo de fútbol, nada más”

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY 1-0: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Golazo de Martín Távara de tiro libre para 3-0 en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025

Golazo de Róger Torres de tiro libre que cortó racha ‘celeste’ en Sporting Cristal vs Binacional por Torneo Clausura de Liga 1 2025