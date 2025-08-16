Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los jugadores de Sporting Cristal llegaron al estadio Guillermo Briceño Rosamedina.
Los vestuarios de Sporting Cristal están listos para enfrentar a Deportivo Binacional en Juliaca.
¡Día de partido! Sporting Cristal visita hoy, sábado 16 de agosto, a Binacional en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo ‘celeste’ busca seguir en racha para afianzarse en lo más alto de la tabla, pero no será sencillo vencer a un rival urgido de puntos en la altura de Juliaca.
Sporting Cristal vive una realidad opuesta a la de su próximo rival. El conjunto celeste ha iniciado el Clausura con solidez, sumando victorias en la mayoría de sus presentaciones y cediendo solo un empate, precisamente ante Alianza Lima en Matute, un resultado valorado por la dificultad del escenario. Con 13 puntos, 11 goles convertidos y su arco invicto, el equipo dirigido por Paulo Autuori ha mostrado equilibrio en todas sus líneas y lidera actualmente la tabla de posiciones, con la expectativa de prolongar su buen momento en el torneo.
Deportivo Binacional atraviesa una etapa compleja en la temporada. El equipo solo ha logrado una victoria en sus primeras cuatro fechas del Clausura y suma cinco triunfos en 22 partidos disputados en el año. Esta racha negativa ha dejado al conjunto puneño en el puesto 15 de la tabla acumulada, a solo cuatro puntos de la zona de descenso. En este contexto, el encuentro de esta tarde frente a Sporting Cristal adquiere un carácter crucial, ya que obtener puntos en condición de local se ha vuelto indispensable para las aspiraciones de los de Juliaca, que necesitan sumar en casa para alejarse de las últimas posiciones.
Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Santiago González y Fernando Pacheco.
Binacional: Facundo Silva; Juan Carranza, Carlos Pérez Ochoa, Nicolás Rodríguez, Nilson Loyola; Franchesco Flores, Michel Rasmussen, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Marlon Torres; Lucas Rodriguez.
La transmisión oficial del encuentro entre Sporting Cristal y Binacional en Juliaca estará disponible a través de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de partidos de la máxima categoría del fútbol peruano. Los aficionados también podrán optar por la plataforma de streaming L1 Play, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, con una suscripción mensual desde S/ 22,99 soles. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto, permitiendo seguir todas las jugadas, goles e incidencias del partido en tiempo real.
El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Binacional, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, está previsto para desarrollarse este sábado 16 de agosto a partir de las 17:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la jornada de la Liga 1. El escenario de este encuentro será el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en Juliaca, donde el ‘bi’ ejerce localía y espera quedarse con el triunfo.
Tras una campaña irregular en el Apertura, Sporting Cristal ha mostrado una notable mejoría en el Clausura y se perfila como uno de los principales candidatos gracias a un inicio sólido. En la jornada próxima, el conjunto rimense afrontará el reto de jugar en la altura de Juliaca frente a Binacional, equipo que atraviesa dificultades en el campeonato. Aquí te compartiremos todos los detalles del encuentro correspondiente a la sexta fecha del torneo y las incidencias en tiempo real.