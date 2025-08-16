Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Así llega Binacional al partido

Deportivo Binacional atraviesa una etapa compleja en la temporada. El equipo solo ha logrado una victoria en sus primeras cuatro fechas del Clausura y suma cinco triunfos en 22 partidos disputados en el año. Esta racha negativa ha dejado al conjunto puneño en el puesto 15 de la tabla acumulada, a solo cuatro puntos de la zona de descenso. En este contexto, el encuentro de esta tarde frente a Sporting Cristal adquiere un carácter crucial, ya que obtener puntos en condición de local se ha vuelto indispensable para las aspiraciones de los de Juliaca, que necesitan sumar en casa para alejarse de las últimas posiciones.