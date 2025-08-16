Perú Deportes

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO HOY: minuto a minuto en Juliaca por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ visitarán al ‘poderoso del sur’ en Juliaca para adueñarse del liderato del campeonato nacional. Sigue las incidencias del duelo

Eliezer Benedetti

Por Eliezer Benedetti

Guardar
22:14 hsHoy

Alineación confirmada de Sporting Cristal

Once titular que enfrentará a
Once titular que enfrentará a Binacional por la fecha 6 de la Liga 1
21:49 hsHoy

Los jugadores de Sporting Cristal llegaron al estadio Guillermo Briceño Rosamedina.

Yoshimar Yotún está listo para
Yoshimar Yotún está listo para enfrentar a Deportivo Binacional en Juliaca.
21:46 hsHoy

Los vestuarios de Sporting Cristal están listos para enfrentar a Deportivo Binacional en Juliaca.

Sporting Cristal visitará a Deportivo
Sporting Cristal visitará a Deportivo Binacional por el Torneo Clausura 2025
06:35 hsHoy

¡Día de partido! Sporting Cristal visita hoy, sábado 16 de agosto, a Binacional en el marco de la sexta fecha del Torneo Clausura 2025. El equipo ‘celeste’ busca seguir en racha para afianzarse en lo más alto de la tabla, pero no será sencillo vencer a un rival urgido de puntos en la altura de Juliaca.

06:35 hsHoy

Así llega Sporting Cristal al partido

Sporting Cristal vive una realidad opuesta a la de su próximo rival. El conjunto celeste ha iniciado el Clausura con solidez, sumando victorias en la mayoría de sus presentaciones y cediendo solo un empate, precisamente ante Alianza Lima en Matute, un resultado valorado por la dificultad del escenario. Con 13 puntos, 11 goles convertidos y su arco invicto, el equipo dirigido por Paulo Autuori ha mostrado equilibrio en todas sus líneas y lidera actualmente la tabla de posiciones, con la expectativa de prolongar su buen momento en el torneo.

Sporting Cristal es líder del
Sporting Cristal es líder del Torneo Clausura 2025. Crédito: Prensa SC
06:35 hsHoy

Así llega Binacional al partido

Deportivo Binacional atraviesa una etapa compleja en la temporada. El equipo solo ha logrado una victoria en sus primeras cuatro fechas del Clausura y suma cinco triunfos en 22 partidos disputados en el año. Esta racha negativa ha dejado al conjunto puneño en el puesto 15 de la tabla acumulada, a solo cuatro puntos de la zona de descenso. En este contexto, el encuentro de esta tarde frente a Sporting Cristal adquiere un carácter crucial, ya que obtener puntos en condición de local se ha vuelto indispensable para las aspiraciones de los de Juliaca, que necesitan sumar en casa para alejarse de las últimas posiciones.

Binacional se encuentra luchando por
Binacional se encuentra luchando por evitar caer a la zona de descenso. Crédito: Binacional
06:35 hsHoy

Sporting Cristal vs Binacional: posibles alineaciones

Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Alejandro Pósito, Rafael Lutiger, Nicolás Pasquini; Jesús Pretell, Martín Távara, Ian Wisdom, Christofer Gonzales, Santiago González y Fernando Pacheco.

Binacional: Facundo Silva; Juan Carranza, Carlos Pérez Ochoa, Nicolás Rodríguez, Nilson Loyola; Franchesco Flores, Michel Rasmussen, Leonardo Mifflin, Edson Aubert, Marlon Torres; Lucas Rodriguez.

06:35 hsHoy

Sporting Cristal vs Binacional: canal TV del partido

La transmisión oficial del encuentro entre Sporting Cristal y Binacional en Juliaca estará disponible a través de L1 MAX, canal que posee los derechos exclusivos de la mayoría de partidos de la máxima categoría del fútbol peruano. Los aficionados también podrán optar por la plataforma de streaming L1 Play, accesible desde dispositivos móviles y computadoras, con una suscripción mensual desde S/ 22,99 soles. Además, Infobae Perú ofrecerá una cobertura minuto a minuto, permitiendo seguir todas las jugadas, goles e incidencias del partido en tiempo real.

Binacional recibe a Sporting Cristal
Binacional recibe a Sporting Cristal en Juliaca. Crédito: Binacional
06:34 hsHoy

Sporting Cristal vs Binacional: horario del partido

El enfrentamiento entre Sporting Cristal y Binacional, válido por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025, está previsto para desarrollarse este sábado 16 de agosto a partir de las 17:30 horas de Perú, de acuerdo a la programación oficial de la jornada de la Liga 1. El escenario de este encuentro será el Estadio Nuevo Guillermo Briceño Rosamedina, ubicado en Juliaca, donde el ‘bi’ ejerce localía y espera quedarse con el triunfo.

06:34 hsHoy

Sporting Cristal y un nuevo reto en el Clausura

Tras una campaña irregular en el Apertura, Sporting Cristal ha mostrado una notable mejoría en el Clausura y se perfila como uno de los principales candidatos gracias a un inicio sólido. En la jornada próxima, el conjunto rimense afrontará el reto de jugar en la altura de Juliaca frente a Binacional, equipo que atraviesa dificultades en el campeonato. Aquí te compartiremos todos los detalles del encuentro correspondiente a la sexta fecha del torneo y las incidencias en tiempo real.

Temas Relacionados

Sporting CristalBinacionalLiga 1peru-deportes

Últimas noticias

Dónde ver Alianza Lima vs ADT HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Sin Paolo Guerrero, los ‘blanquiazules’ buscarán cerrar una semana inolvidable frente el ‘vendaval celeste’ en Matute. Conoce las señales disponibles para vibrante cotejo

Dónde ver Alianza Lima vs

Dónde ver Sporting Cristal vs Deportivo Binacional HOY: canal tv online del partido por fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘cerveceros’ saldrán con la misión de mantener el liderato y su invicto frente el ‘poderoso del sur’ en Juliaca. Entérate cómo sintonizar el crucial choque

Dónde ver Sporting Cristal vs

Claudio Pizarro representó a Bayern Múnich en la final de la Supercopa de Alemania: apareció como leyenda cargando la Bundesliga

Acompañado de un ídolo del Stuttgart, rival por la definición del nuevo título de la temporada 2025/26, el ‘Bombardero de los Andes’ se robó toda la atención por su condición de mito muniqués

Claudio Pizarro representó a Bayern

Erick Noriega se va de Alianza Lima: el millonario monto que Gremio pagará por su pase

El ‘tricolor gaúcho’ realizó propuesta formal a los ‘blanquiazules’ por el ‘Samurai’, y todo haría indicar que jugará en el Brasilerao. En las próximas horas se concretará la operación

Erick Noriega se va de

Alianza Lima vs ADT EN VIVO HOY: minuto a minuto en Matute por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Los ‘blanquiazules’ están en la obligación de hacer respetar la localía para seguir muy de cerca a los líderes del campeonato. Néstor Gorosito estudia la posibilidad de realizar algunas variantes

Alianza Lima vs ADT EN

ÚLTIMAS NOTICIAS

La rutina de entrenamiento de

La rutina de entrenamiento de Taylor Swift, según su personal trainer: “La preparamos como a un atleta profesional”

Google advierte de nuevo método que usan hackers para robar contraseñas de Gmail

Los 10 animes más populares para disfrutar en Crunchyroll este fin de semana

El divertido baile a pura bachata de Rocío Marengo y Eduardo Fort en la dulce espera de su bebé

La Libertad Avanza ya tiene candidatos en CABA: Patricia Bullrich y Alejandro Fargosi encabezarán la listas para senadores y diputados

INFOBAE AMÉRICA

Melania Trump entregó una “carta

Melania Trump entregó una “carta de paz” a Vladimir Putin durante la cumbre de Alaska

¿Fin de una amistad?: aseguran que Taylor Swift y Blake Lively “ya no se hablan”

Virginia Occidental enviará más de 300 efectivos de la Guardia Nacional a Washington DC a pedido de Donald Trump

Más de 300 muertos por las lluvias torrenciales e inundaciones repentinas en el norte de Pakistán

Puerto Rico cerró playas y puertos ante la inminente llegada del huracán Erin

DEPORTES

El Central de Di María

El Central de Di María le gana a Riestra para quedar como líder de su zona en el Clausura

Los Pumas pierden 31-10 con los All Blacks en su estreno en el Rugby Championship

Así fue el Haka de los All Blacks antes del duelo contra Los Pumas en Córdoba por el Rugby Championship

Las fotos de las vacaciones de Franco Colapinto durante el parate de la Fórmula 1

El golazo de Richarlison de chilena para el triunfo del Tottenham que recordó al mejor tanto del Mundial 2022