Expulsión de Williams Riveros tras dura entrada y revisión del VAR en Universitario vs Palmeiras por Copa Libertadores 2025

La noche del jueves 14 de agosto resultó especialmente complicada para Williams Riveros en el duelo entre Universitario de Deportes y Palmeiras. El defensor paraguayo inició como titular en este encuentro clave por la ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025, pero su actuación terminó antes de lo esperado en el inicio del segundo tiempo, cuando fue expulsado y dejó a su equipo en inferioridad numérica.

El encuentro en el Estadio Monumental estuvo marcado por la tensión, los goles tempraneros de los brasileños y la expulsión de Riveros, episodio que terminó de inclinar la balanza para la visita. El experimentado defensor, clave en la zaga merengue durante la campaña, fue protagonista involuntario de uno de los momentos más determinantes del cotejo.

En medio de un contexto de máxima exigencia, el paraguayo había recibido la confianza del comando técnico y apareció en la formación titular, llamado a liderar la defensa ante un Palmeiras agresivo desde el arranque. Sin embargo, el trámite se volvió adverso rápidamente. Los goles de Gustavo Gómez, José Manuel López y Vitor Roque dejaron a Universitario en una situación compleja antes de la primera media hora de juego.

La presión sobre la última línea de la ‘U’ crecía con cada avance brasileño. Cerca del arranque del segundo tiempo, el ‘verdao’ recuperó el balón y lanzó un peligroso contragolpe encabezado por José Manuel López. Decidido a cortar el avance, Williams Riveros, que no estuvo en su mejor día, se lanzó con determinación para frenar al delantero, pero su entrada resultó excesivamente dura. En primera instancia, el árbitro le mostró la amarilla, pero luego mantuvo el juego detenido para revisar la acción con apoyo del VAR.

Williams Riveros vio la tarjeta roja en duelo de ida de octavos de final ida de la Copa Libertadores 2025 - Crédito: Paloma Del Solar.

La revisión confirmó la gravedad de la falta y la expulsión fue inmediata: tarjeta roja y Universitario quedaba con diez en un momento crítico del compromiso. Riveros se marchó visiblemente frustrado mientras la tribuna intentaba animar a un equipo golpeado en el marcador y en lo anímico. El hecho de jugar en inferioridad numérica obligó a replantear la estrategia, cerrar espacios e intentar contener a un Palmeiras que gestionó con inteligencia la ventaja durante los minutos restantes.

Victoria contundente de Palmeiras en Ate

La ausencia de Williams Riveros en los minutos finales pasó factura a Universitario, que debió sobreponerse al golpe de la inferioridad y seguir luchando para evitar una diferencia mayor que complicara sus chances en el duelo de vuelta. La roja fue uno de los puntos de inflexión en una noche difícil para el cuadro ‘merengue’, que ahora deberá afrontar la revancha en Brasil sin el paraguayo en la nómina titular.

Palmeiras, ya con la tranquilidad de un 3-0 categórico logrado en el primer tiempo, afrontó el complemento con menor intensidad, pero manteniendo un resultado contundente. El conjunto paulista encontró un gol más en la cabeza de José Manuel López, que completó su doblete y sentenció el 4-0 definitivo en territorio peruano.

El debut de los octavos de final dejó a Universitario con la obligación de buscar una remontada en la vuelta y la lección de que cada detalle, cada jugada y cada decisión pesan en la alta competencia continental. La expulsión de Williams Riveros no solo condicionó el trámite en Lima, sino también el panorama para la visita a São Paulo, donde la serie se definirá bajo máxima presión.

La revancha se disputará en Brasil el jueves 21 de agosto a las 19:30 horas de Perú. El equipo de Jorge Fossati afrontará el desafío de marcar al menos cuatro goles para igualar la serie y llevar la definición a penales; de no lograrlo, quedará fuera de la Copa Libertadores 2025. La tarea aparece como uno de los mayores retos en el camino continental del equipo ‘merengue’.