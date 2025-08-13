Perú Deportes

Dónde ver Cienciano vs Bolívar HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El estadio Hernando Siles de La Paz será escenario del primer enfrentamiento entre la ‘academia’ y el ‘papá’. Conoce la casa televisiva a cargo de la transmisión de este encuentro

Por José Manuel Quintana

El Hernando Siles de La Paz acogerá el duelo entre el cuadro 'celeste' y el 'papá' por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Hoy, miércoles 13 de agosto, Cienciano se ilusiona con volver a la gloria internacional. El único equipo peruano ganador de títulos continentales visitará a Bolívar en la altura de La Paz. El encuentro es válido por el encuentro de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El equipo de Desio intentará marcharse del recinto paceño con un resultado favorable que le permita definir la serie en Cusco.

El cuadro de la ‘Ciudad Imperial’ se instaló en esta ronda de manera directa. El elenco cusqueño terminó en el primer lugar del Grupo H. Superó a Atlético Mineiro, Caracas y Deportes Iquique. Gracias a un empate en la fecha final frente al ‘galo’ en Brasil, se aseguraron el pasaje sin escalas a la etapa siguiente.

El cuadro dirigido por Carlos Desio llega a esta instancia sin sus figuras más destacadas en la fase de grupos. Christian Cueva, Gaspar Gentile y Josué Estrada se marcharon del club. Para compensar las salidas, al centro de entrenamiento en Anta llegaron Cristian Souza, Alejandro Hohberg y Gonzalo Aguirre.

Cienciano palpita el duelo ante Bolívar de este miércoles 13 de agosto.

En el torneo doméstico peruano, Cienciano aún no ha hecho pie. Tras cinco fechas disputadas, se ubican en la décima casilla con cinco unidades producto de dos derrotas, dos empates y una victoria. En su último compromiso, igualaron a uno en su visita a Comerciantes Unidos.

Por otro lado, Bolívar llegó a los ‘playoffs’ de la Copa Sudamericana proveniente de la Copa Libertadores, puesto que terminó en el tercer lugar del Grupo G del certamen continental. Se midió ante Palestino de Chile y lo apeó con un global de 6 a 0. El entrenador Flavio Robatto pudo contar con el reciente fichaje de Martín Cauteruccio, autor de dos tantos en la serie.

En el torneo local, los ‘celestes’ marchan en la tercera posición, detrás de The Strongest, puntero, y Always Ready. Siete puntos lo separan del líder y rival nacional. Registran dos victorias al hilo y solo han perdido un compromiso de sus últimos cinco cotejos.

Martín Cauteruccio selló la goleada ante Palestino, en Chile. - Crédito: Bolívar

Dónde ver Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

La transmisión oficial del partido estará a cargo de la señal de DirecTV a través de su canal DSports. Además, los suscriptores podrán acceder al contenido a través de la aplicación DGO, disponible para dispositivos móviles y computadoras, para seguir el partido desde cualquier lugar con conexión a internet.

Infobae Perú, por su parte, realizará la cobertura total del partido. En su web, se podrá encontrar la previa, el minuto a minuto, las incidencias relevantes, los goles, las declaraciones y todos los detalles. ¡No te lo pierdas!

Así quedaron establecidas las llaves de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Horarios de Cienciano vs Bolívar por Copa Sudamericana 2025

Perú: 17:00 horas

Colombia y Ecuador: 17:00 horas

Bolivia, Venezuela, Estados Unidos (hora este) y Chile: 18:00 horas

Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay: 19:00 horas

