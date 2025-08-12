A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica HOY: partido en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: horarios del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

En el estadio Alejandro Villanueva de La Victoria, la ciudad de Lima será escenario del cruce entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, válido por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El encuentro se jugará hoy, miércoles 13 de agosto, con la expectativa puesta en la recuperación de figuras clave y en la capacidad de ambos equipos para responder a la presión de una instancia decisiva.

El árbitro argentino Leandro Rey será el encargado de dirigir las acciones y dará el pitazo inicial a las 19:30 horas de Perú y Ecuador. Por otro lado, el compromiso será transmitido por ESPN y DSports en el continente sudamericano.

La trayectoria de Alianza en el presente año ha despertado expectativa. El equipo ‘blanquiazul’ inició su recorrido internacional en la fase 1 de la Copa Libertadores, donde logró eliminar a Boca Juniors, un resultado destacado que le permitió acceder a la fase de grupos del máximo torneo sudamericano. Aunque enfrentó a rivales de peso y no logró avanzar a octavos, la actuación le aseguró una plaza en los playoffs de la Sudamericana.

En esa instancia, el conjunto ‘íntimo’ realizó una de sus mejores presentaciones al imponerse sobre Gremio, uno de los favoritos de la competencia. Ganó 2-0 en el partido de ida disputado en Lima y consiguió asegurar la clasificación empatando 1-1 en la vuelta jugada en Brasil. La superioridad que mostró ante el conjunto ‘tricolor’ fue resaltada por diversos medios, lo cual elevó las expectativas sobre la participación de los peruanos en esta edición del certamen internacional.

A nivel local, los dirigidos por Néstor Gorosito también mantienen un ritmo competitivo. En su partido más reciente del campeonato peruano derrotaron 1-0 a Ayacucho FC, resultado que le permitió acortar distancias con los líderes del torneo. Para el duelo ante la Universidad Católica, el técnico argentino podrá disponer nuevamente de elementos importantes como Eryc Castillo y el goleador Paolo Guerrero.

Conmebol le dedica emotivo video a Alianza Lima | Conmebol

Por su parte, Universidad Católica de Ecuador accedió de forma directa a los octavos de final tras concluir primero en su grupo de la Copa Sudamericana. Su campaña invicta incluyó cuatro triunfos y dos empates, superando a clubes como Cerro Largo, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia.

En el torneo local, el panorama del ‘trencito azul’ es diferente. Actualmente marcha en la octava posición con 35 puntos, lejos de los puestos de vanguardia. En la última jornada igualó 1-1 con Orense fuera de casa, a pesar de contar con un jugador más durante gran parte del segundo tiempo.

Universidad Católica de Ecuador llegó con todas sus figuras a Lima.

A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El duelo entre Alianza Lima y Universidad Católica comenzará a las 19:30 horas de Perú y Ecuador. Para los televidentes internacionales la transmisión arrancará a las 18:30 en México; a las 19:30 en Colombia; a las 20:30 en Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos; y a las 21:30 en Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay.

Canal para seguir Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana 2025

El compromiso será transmitido en vivo por la señal de ESPN para Perú, Paraguay, Chile, Bolivia y Uruguay. Los aficionados de Colombia, Ecuador, Venezuela y Argentina podrán seguir las acciones a través de DSports. Además, toda la cobertura estará disponible en la web de Infobae Perú, que ofrecerá la previa, el minuto a minuto, goles, incidencias, declaraciones y análisis pospartido.

Programación del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.