Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica HOY: canal tv online por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

Alianza Lima recibe a Universidad Católica de Ecuador para el partido de ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Crédito: Composición Infobae

Hoy, miércoles 13 de agosto, Alianza Lima recibirá a Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El duelo, programado para las 19:30 horas de Perú en el Estadio Alejandro Villanueva, pone en juego el sueño continental del conjunto ‘blanquiazul’, que espera seguir avanzando a paso firme en la competencia.

El equipo dirigido por Néstor Gorosito alcanzó esta instancia luego de superar los ‘playoffs’. Los ‘íntimos’ consiguieron imponerse en la llave contra Gremio con una victoria sólida por 2-0 en Lima y un empate 1-1 en Porto Alegre. Tras ello, ahora se preparan para enfrentar un nuevo desafío en casa, interrumpiendo momentáneamente su campaña en la Liga 1.

En esta instancia, obtener una victoria en casa resulta fundamental, porque la definición de la serie se jugará en la altitud de Quito, escenario siempre desafiante para los equipos visitantes. El reto es considerable: Alianza Lima enfrenta a un adversario que avanzó a los octavos de final sin conocer la derrota en la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Universidad Católica dominó su grupo con autoridad, sumando cuatro victorias y dos empates y superando a clubes como Cerro Largo, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia. El elenco ecuatoriano emerge como uno de los más consistentes del certamen de la Conmebol, por lo que el compromiso exige máxima concentración y efectividad a los jugadores ‘blanquiazules’ en Matute.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 y clasificó a octavos del torneo internacional. (Video: ESPN)

Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica por octavos ida de la Copa Sudamericana 2025

Quienes no asistan al estadio Alejandro Villanueva podrán seguir el partido en directo a través de diversas alternativas. La transmisión oficial estará disponible por la señal internacional de ESPN, que cubrirá el encuentro en Perú y toda Sudamérica, con un despliegue que incluye la previa y todos los detalles de la jornada. La opción de streaming estará habilitada mediante Disney+, lo que permite a los aficionados acceder al partido desde cualquier lugar y dispositivo conectado a Internet.

Adicionalmente, en Infobae Perú se realizará una cobertura especial del enfrentamiento en Matute, con información minuto a minuto, goles e incidencias destacadas, que los lectores podrán encontrar en tiempo real a través de nuestra página web oficial.

Alianza Lima recibirá a U. Católica por la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima recupera sus figuras

El reencuentro con la competencia internacional también trae noticias alentadoras para el plantel local. Por un lado, el regreso de piezas clave como Paolo Guerrero, Eryc Castillo y Kevin Quevedo, habilitados tras superar problemas físicos, otorga variedad y jerarquía a la ofensiva blanquiazul. A ese grupo se añade el retorno del uruguayo Pablo Ceppelini, que volverá al ruedo continental luego de cumplir una suspensión que lo marginó de la fase de grupos de la Copa Libertadores y del repechaje ante Gremio.

No todo son buenas noticias para el comando técnico liderado por Néstor Gorosito. Uno de los referentes defensivos, Carlos Zambrano, estará ausente por expulsión sufrida en Brasil. Su lugar será ocupado por Erick Noriega, quien asumirá la responsabilidad de cubrir la zaga central en un escenario de alta presión y gran expectativa.

El contexto marca una clara diferencia en el rendimiento reciente de Alianza Lima: mientras busca la regularidad en el campeonato local, en Matute mantiene una racha positiva en competencias internacionales. Esta doble faceta incrementa la ilusión de extender la buena campaña en la Copa Sudamericana y de aferrarse a la esperanza de acceder a los cuartos de final.