Perú Deportes

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El bloque ‘blanquiazul’ sostendrá un partido donde su mayor enemigo será al altura. El entrenador Néstor Gorosito plantea emplear un equipo mixto liderado por ni más ni menos que Matías Succar

Renzo Galiano

Por Renzo Galiano

Guardar
18:34 hsHoy

MIN 30: Las cámaras advierten una mano de Carlos Zambrano dentro del área tras un saque de esquina.

18:27 hsHoy

MIN 25: Gaspar Gentile, ahora, se posiciona en el extremo derecho. Y en su primer ataque saca un tiro cruzado, que no lleva mayor peligrosidad.

18:24 hsHoy

MIN 22: Guillermo Viscarra se duele mucho de la mano por un duro contacto con Maxi Pérez, tras un servicio largo de Hideyoshi Arakaki.

18:21 hsHoy

MIN 19: Pablo Ceppelini se apura en ejecutar un lanzamiento de larga distancia. El balón se pierde por las nubes.

18:17 hsHoy

MIN 16: Gaspar Gentile avisa con un tiro cruzado conjurado por Juan David Valencia. No obstante, la acción fue señalada como offside.

18:16 hsHoy

MIN 15: Fernando Gaibor le roba una pelota en salida a Derlis Orué, avanza y saca un disparo potente que pasa muy cerca del arco defendido por Juan David Valencia.

18:11 hsHoy

MIN 1O: El fútbol de Alianza Lima intenta ser elaborado, sobre todo con mucha carga asociativa por el costado derecho con Mauricio Arrasco como efectivo revulsivo.

18:07 hsHoy

MIN 6: Guillermo Viscarra sale presuroso para meter un golpe de puño a un centro de Hideyoshi Arakaki.

18:06 hsHoy

MIN 4: ¡Cuidado con Ayacucho FC! Jugada rápida que define muy mal Maxi Pérez frente a Guillermo Viscarra. Buen pivoteo de Derlis Orué.

18:06 hsHoy

MIN 3: Golpe de cabeza de Matías Succar, tras un centro desde la esquina de Pablo Ceppelini, que roza el larguero de Ayacucho FC.

Temas Relacionados

Alianza LimaLiga 1Ayacucho FCperu-deportes

Últimas noticias

Kylian Mbappé apoya a los más necesitados del Perú: impulsa la construcción de un colegio y la remodelación de una cancha de fútbol

El goleador francés del Real Madrid preside la Fundación Inspired by KM, cuyo propósito es realizar labores de carácter social alrededor del mundo. Una localidad peruana se ha visto favorecida por la grandeza humana de ‘Kiki’

Kylian Mbappé apoya a los

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Entradas del Universitario vs Palmeiras:

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y compañía, con muchas bajas, visitan a los ‘zorros’ con el objetivo de ganar para acortar distancias con el líder de la tabla de posiciones. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys? Partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Cremas se enfrentan a los rosados este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental. Conoce todos los detalles del duelo

¿A qué hora juegan Universitario

ÚLTIMAS NOTICIAS

Top 10 animes para ver

Top 10 animes para ver en maratón este fin de semana

Aprende a grabar la pantalla en un teléfono Android: guía paso a paso

Hormonas para presos trans: el caso del narco en el penal de mujeres de Ezeiza

Apple Music cumple 10 años y este es el regalo inesperado que le dio a todos los artistas en el mundo

Mario Pergolini habló de su lucha contra las adicciones: “Soy una muestra viviente de que se pueden superar”

INFOBAE AMÉRICA

Francis Fukuyama exigió a Nicolás

Francis Fukuyama exigió a Nicolás Maduro la libertad del estudiante Jesús Armas, detenido por el aparato represivo de Venezuela

Nómadas digitales revolucionan el mundo con 40 millones de trabajadores que transforman ciudades, pueblos y el turismo sostenible

Estos son los alimentos que más comen los niños en Estados Unidos, según un nuevo informe

Argentina probará a Zoe, la “profesora” de inteligencia artificial que tendrá su primera experiencia piloto

Tras la confirmación de la cumbre entre Trump y Putin, Lula da Silva conversó con el jefe del Kremlin sobre la guerra en Ucrania

DEPORTES

A la espera del duelo

A la espera del duelo de Rosario Central ante Atlético Tucumán, San Martín de San Juan enfrenta a Sarmiento

El fantástico tanto de taco en la goleada 6-2 de Boca Juniors sobre River Plate en uno de los Superclásicos de inferiores

River Plate buscará recuperar la cima de su zona ante un urgido Independiente: hora, TV y formaciones

Cambio relámpago: Godoy Cruz anunció la salida de Solari, presentó al nuevo DT a la media hora y ya lo mostró dirigiendo la práctica

La nueva lista de River Plate para los octavos de final de la Copa Libertadores: los 5 cambios, quién usará la 10 y las salidas de peso