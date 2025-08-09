Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

MIN 30: Las cámaras advierten una mano de Carlos Zambrano dentro del área tras un saque de esquina.
MIN 25: Gaspar Gentile, ahora, se posiciona en el extremo derecho. Y en su primer ataque saca un tiro cruzado, que no lleva mayor peligrosidad.
MIN 22: Guillermo Viscarra se duele mucho de la mano por un duro contacto con Maxi Pérez, tras un servicio largo de Hideyoshi Arakaki.
MIN 19: Pablo Ceppelini se apura en ejecutar un lanzamiento de larga distancia. El balón se pierde por las nubes.
MIN 16: Gaspar Gentile avisa con un tiro cruzado conjurado por Juan David Valencia. No obstante, la acción fue señalada como offside.
MIN 15: Fernando Gaibor le roba una pelota en salida a Derlis Orué, avanza y saca un disparo potente que pasa muy cerca del arco defendido por Juan David Valencia.
MIN 1O: El fútbol de Alianza Lima intenta ser elaborado, sobre todo con mucha carga asociativa por el costado derecho con Mauricio Arrasco como efectivo revulsivo.
MIN 6: Guillermo Viscarra sale presuroso para meter un golpe de puño a un centro de Hideyoshi Arakaki.
MIN 4: ¡Cuidado con Ayacucho FC! Jugada rápida que define muy mal Maxi Pérez frente a Guillermo Viscarra. Buen pivoteo de Derlis Orué.
MIN 3: Golpe de cabeza de Matías Succar, tras un centro desde la esquina de Pablo Ceppelini, que roza el larguero de Ayacucho FC.