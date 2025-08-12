Perú Deportes

Alineaciones de Alianza Lima vs U. Católica HOY: posibles titulares en Matute por octavos de final ida de la Copa Sudamericana 2025

El cuadro ‘blanquiazul’ buscará dar el primer golpe en Matute contra un elenco ecuatoriano que tiene al máximo goleador de su liga. Conoce las posibles formaciones

Joaquín Parra

Joaquín Parra

Posibles alineaciones de Alianza Lima
Posibles alineaciones de Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima se verá las caras en condición de local contra Universidad Católica de Ecuador en un duelo válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El estadio Alejandro Villanueva será el escenario de un partido clave para los dueños de casa, que sueñan con seguir haciendo historia en el certamen internacional. En ese sentido, conoce las alineaciones que plantearán los técnicos Néstor Gorosito y Diego Martínez.

El cuadro ‘blanquiazul’ viene de dejar a un grande de Brasil como Gremio de Porto Alegre. En el primer partido en Matute, lo derrotó por 2-0 con los goles de Gaspar Gentile y Eryc Castillo, mientras que en la vuelta empató 1-1 con la agónica anotación de Hernán Barcos sobre la hora, que le permitió eliminar al ‘tricolor gaúcho’ en territorio brasileño.

El cuadro 'blanquiazul' empató 1-1 y clasificó a octavos del torneo internacional. (Video: ESPN)

Sin embargo, la situación es diferente en la Liga 1, donde Alianza Lima marcha en la quinta posición del Torneo Clausura con ocho puntos, a cinco de los líderes, Sporting Cristal y Universitario de Deportes.

Ha habido muchas críticas de los hinchas ‘íntimos’ en torno a la respuesta del equipo en el campeonato local, donde es inferior al que muestra en la competencia de Conmebol. Empero, también es para destacar que hacía mucho que los ‘aliancistas’ no llegan a instancias finales de un torneo internacional.

Eso sí, en La Victoria no estarán muy contentos, ya que no podrán contar con todos sus elementos debido a las bajas por problemas físicos de Piero Cari y Pablo Lavandeira. Carlos Zambrano tampoco estará por sanción (fue expulsado ante Gremio en Brasil).

Carlos Zambrano será una baja
Carlos Zambrano será una baja sensible en la defensa de Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador en Matute. - créditos: Liga 1

Posible alineación de Alianza Lima

Con todo lo mencionado líneas arriba, el técnico Néstor Gorosito tendrá que hacer unos cambios en el once titular de Alianza Lima para recibir a Universidad Católica de Ecuador.

Guillermo Viscarra se mantendría bajo los tres palos como guardián del arco. Los laterales serían los habituales: Guillermo Enrique por la derecha y Miguel Trauco por la izquierda. En tanto, la defensa sufriría una variante: Erick Noriega dejaría la volante para convertirse en la pareja de Renzo Garcés, como ha ocurrido en varias oportunidades.

Ahora, el espacio del ‘Samurai’ sería ocupado por Alessandro Burlamaqui, que desde que llegó ha logrado convencer al entrenador argentino debido a su gran capacidad mixta (marca y elaboración de juego). Fernando Gaibor y Sergio Peña serían los otros elementos en la mitad de la cancha.

Por último, el tridente ofensivo ‘blanquiazul’ lo conformarían Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Paolo Guerrero. Hernán Barcos esperaría su momento en el banco de suplentes.

La lista de convocados de
La lista de convocados de Alianza Lima para el choque con Universidad Católica de Ecuador en Matute por la Copa Sudamericana 2025. - créditos: Alianza Lima

Posible alineación de Universidad Católica de Ecuador

Por otro lado, Universidad Católica de Ecuador acabó primero en su grupo de la Copa Sudamericana 2025, por encima de Cerro Largo de Uruguay, Vitória de Brasil y Defensa y Justicia de Argentina. Aunque en el torneo local no le va bien, ya que se ubica en la casilla ocho con 35 puntos, a 15 del puntero, Independiente del Valle.

De todos modos, el DT Diego Martínez pondrá toda la carne al asador ante Alianza Lima y saldría con la siguiente alineación: Johan Lara, Jhon Chancellor, Carlos Medina, Luis Canga, Jerónimo Cacciabue; Luis Moreno, Andrés Rodríguez, Daykol Romero, Gregori Anangonó, Ismael Díaz y Byron Palacios.

“Tiene una plantilla con muchísima calidad. Es un un equipo muy fuerte, me atrevo a decir que es uno de los mejores Alianza Lima de los últimos años. Viene de eliminar a Gremio, que es un objetivo que ellos han alcanzado y es importante. Para nosotros será un desafío muy lindo, estamos muy motivados por el juego, poder jugar con un equipo como Alianza Lima con jugadores de calidad y en su país. Nos motiva mucho, pero sabemos que será muy difícil", expresó el estratega de 38 años en conferencia de prensa.

Byron Palacios, delantero de Universidad
Byron Palacios, delantero de Universidad Católica de Ecuador, es el actual goleador de la liga ecuatoriana con 15 dianas. - créditos: ALEJANDRO PAGNI / AFP

