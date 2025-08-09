Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar boletos para partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto su primer partido contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati necesitará el apoyo de su gente para vencer a uno de los clubes más poderosos de Brasil en el estadio Monumental y sacar una ventaja pensando en el encuentro de vuelta.

Por ese motivo, la ‘U’ brindó información mediante sus redes sociales sobre la venta de boletos para este importante duelo con varios días de antelación. Los ‘merengues’ esperan que haya un lleno total en el coloso de Ate -como viene ocurriendo en el último tiempo- para recibir al ‘verdao’ la próxima semana.

El cuadro ‘crema’ vive un buen presente desde hace un par de años, consiguiendo un bicampeonato nacional en su centenario. Este gran momento lo mantiene en el 2025, habiendo ganado el Torneo Apertura, su cuarto certamen corto de manera consecutiva. Algo histórico en el balompié peruano.

Como si fuera poco, en el Torneo Clausura, se mantiene entre las primeras ubicaciones y mantiene la ilusión de conseguir el tan ansiado tri. Este fin de semana, se enfrentará a Sport Boys en casa y saldrá con todo para tomar la punta del campeonato y seguir su camino hacia su objetivo de la temporada.

Universitario recibe a Sport Boys este sábado 9 de agosto. Crédito: Prensa Clubes

Mientras que su rival de turno no la pasa bien. Recientemente, Palmeiras fue eliminado de la Copa Brasil en octavos de final a manos de Corinthians del peruano André Carrillo. Su entrenador Abel Ferreira fue duramente cuestionado, inclusive los hinchas entonaron cánticos contra él y lo insultaron en el estadio.

Si bien el ‘verdao’ no vive su mejor presente, cuenta con grandes futbolistas que pueden marcar la diferencia, como es el caso del delantero Vitor Roque y el extremo Ramón Sosa. Además, por algo, no fue bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021.

Abel Ferreira aplaudió mientras esto sucedía. (Video: Premiere)

Cronograma de ventas de entradas para el Universitario vs Palmeiras

La ‘U’ dio a conocer las fechas y horarios de la venta de entradas del Universitario vs Palmeiras. Este sábado 9 de agosto comenzará con los Socios Cremas y Adherentes a partir de las 12:00 horas. Mientras que el domingo 10 iniciará para los Abonados Libertadores, Clausura y Pack Monumental desde el mismo horario. Finalmente, el lunes 11 se abrirá el proceso para la hinchada crema en general desde el medio día.

Cabe señalar que los boletos se podrán conseguir mediante la plataforma de Ticketmaster, donde también los fanáticos tendrán la posibilidad de adquirir estacionamiento en caso asista con auto al partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cronograma de venta de entradas para el Universitario vs Palmeiras, duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Precios de entradas para el Universitario vs Palmeiras

La ‘U’, a la par, compartió los precios de las entradas del choque con Palmeiras. Estos son:

Norte / 50 soles

Sur / 50 soles

Oriente / 140 soles

Occidente lateral / 170 soles

Occidente central / 230 soles

Palco Monumental / 500 soles

Oriente Conadis / 112 soles

Occiente Conadis / 136 soles

Estacionamiento / 60 soles

Precios de las entradas para el Universitario vs Palmeiras, duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Recomendaciones para comprar tus entradas

La plataforma Ticketmaster compartió algunos tips para los hinchas que comprarán sus boletos para el Universitario vs Palmeiras:

- Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.

- Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.

- Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.