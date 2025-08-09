Perú Deportes

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

Guardar
Entradas del Universitario vs Palmeiras:
Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar boletos para partido de ida de octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto su primer partido contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati necesitará el apoyo de su gente para vencer a uno de los clubes más poderosos de Brasil en el estadio Monumental y sacar una ventaja pensando en el encuentro de vuelta.

Por ese motivo, la ‘U’ brindó información mediante sus redes sociales sobre la venta de boletos para este importante duelo con varios días de antelación. Los ‘merengues’ esperan que haya un lleno total en el coloso de Ate -como viene ocurriendo en el último tiempo- para recibir al ‘verdao’ la próxima semana.

El cuadro ‘crema’ vive un buen presente desde hace un par de años, consiguiendo un bicampeonato nacional en su centenario. Este gran momento lo mantiene en el 2025, habiendo ganado el Torneo Apertura, su cuarto certamen corto de manera consecutiva. Algo histórico en el balompié peruano.

Como si fuera poco, en el Torneo Clausura, se mantiene entre las primeras ubicaciones y mantiene la ilusión de conseguir el tan ansiado tri. Este fin de semana, se enfrentará a Sport Boys en casa y saldrá con todo para tomar la punta del campeonato y seguir su camino hacia su objetivo de la temporada.

Universitario recibe a Sport Boys
Universitario recibe a Sport Boys este sábado 9 de agosto. Crédito: Prensa Clubes

Mientras que su rival de turno no la pasa bien. Recientemente, Palmeiras fue eliminado de la Copa Brasil en octavos de final a manos de Corinthians del peruano André Carrillo. Su entrenador Abel Ferreira fue duramente cuestionado, inclusive los hinchas entonaron cánticos contra él y lo insultaron en el estadio.

Si bien el ‘verdao’ no vive su mejor presente, cuenta con grandes futbolistas que pueden marcar la diferencia, como es el caso del delantero Vitor Roque y el extremo Ramón Sosa. Además, por algo, no fue bicampeón de la Copa Libertadores en 2020 y 2021.

Abel Ferreira aplaudió mientras esto sucedía. (Video: Premiere)

Cronograma de ventas de entradas para el Universitario vs Palmeiras

La ‘U’ dio a conocer las fechas y horarios de la venta de entradas del Universitario vs Palmeiras. Este sábado 9 de agosto comenzará con los Socios Cremas y Adherentes a partir de las 12:00 horas. Mientras que el domingo 10 iniciará para los Abonados Libertadores, Clausura y Pack Monumental desde el mismo horario. Finalmente, el lunes 11 se abrirá el proceso para la hinchada crema en general desde el medio día.

Cabe señalar que los boletos se podrán conseguir mediante la plataforma de Ticketmaster, donde también los fanáticos tendrán la posibilidad de adquirir estacionamiento en caso asista con auto al partido de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores.

Cronograma de venta de entradas
Cronograma de venta de entradas para el Universitario vs Palmeiras, duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Precios de entradas para el Universitario vs Palmeiras

La ‘U’, a la par, compartió los precios de las entradas del choque con Palmeiras. Estos son:

  • Norte / 50 soles
  • Sur / 50 soles
  • Oriente / 140 soles
  • Occidente lateral / 170 soles
  • Occidente central / 230 soles
  • Palco Monumental / 500 soles
  • Oriente Conadis / 112 soles
  • Occiente Conadis / 136 soles
  • Estacionamiento / 60 soles
Precios de las entradas para
Precios de las entradas para el Universitario vs Palmeiras, duelo de ida por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025.

Recomendaciones para comprar tus entradas

La plataforma Ticketmaster compartió algunos tips para los hinchas que comprarán sus boletos para el Universitario vs Palmeiras:

- Debes estar atento a la Web de ticketmaster.pe entre 20 y 10 minutos antes de la hora anunciada por el club.

- Ten claro previamente el sector que vas a elegir y verifica que tu tarjeta de banco habilitada para compras en línea.

- Completa tu compra en un máximo de 5 minutos para asegurar tus entradas, de lo contrario el proceso puede expirar.

Temas Relacionados

Universitario de DeportesPalmeirasCopa Libertadoresperu-deportes

Más Noticias

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El bloque ‘blanquiazul’ sostendrá un partido donde su mayor enemigo será al altura. El entrenador Néstor Gorosito plantea emplear un equipo mixto liderado por ni más ni menos que Matías Succar

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Universitario vs Sport Boys EN

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Néstor Gorosito y compañía, con muchas bajas, visitan a los ‘zorros’ con el objetivo de ganar para acortar distancias con el líder de la tabla de posiciones. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

Dónde ver Alianza Lima vs

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys? Partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

Cremas se enfrentan a los rosados este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental. Conoce todos los detalles del duelo

¿A qué hora juegan Universitario

“Soberbio. Está pendiente a nosotros”: Cuto Guadalupe le respondió a Paolo Guerrero por decir que Alianza Lima es más grande que Universitario

El ‘Depredador’ mandó saludos a la ‘U’ por 101 aniversario, pero dejó contundente mensaje sobre la grandeza de su equipo

“Soberbio. Está pendiente a nosotros”:
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ

Caso Árbitros de Odebrecht: PJ sentencia a cuatro años de prisión a Carlos Carrasco

Geiner Alvarado reaparece desde prisión y revela que Fiscalía le ofreció ser colaborador eficaz contra Pedro Castillo

Rafael López Aliaga acusa al MTC de acoso político por multar a la MML con más de S/160 millones por obras de la Vía Expresa Sur

Patricia Benavides pide a la JNJ usar a la Policía para que Delia Espinoza la reponga como fiscal suprema

Rafael López Aliaga buscará la bendición del papa León XIV: alcalde de Lima anunció viaje al Vaticano

ENTRETENIMIENTO

La esposa de Renzo Schuller

La esposa de Renzo Schuller habría sido la causa del distanciamiento con Gian Piero Díaz

Jorge Benavides en pie de guerra con América TV por la entrevista de Dayanita en ‘La Chola Chabuca’

Onelia Molina aclara que no conserva el anillo de compromiso que le dio Diego Chávarri: “Se lo entregué a producción hace años”

“No está bien”: Renzo Schuller muestra su incomodidad con la producción de ‘Esto es Guerra’ luego de ver el ingreso de Gian Piero Díaz

Jefferson Farfán no asistió a segunda conciliación y Darinka Ramírez anuncia: “Vamos a ir al Poder Judicial”

DEPORTES

Alianza Lima vs Ayacucho FC

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys? Partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1

“Soberbio. Está pendiente a nosotros”: Cuto Guadalupe le respondió a Paolo Guerrero por decir que Alianza Lima es más grande que Universitario