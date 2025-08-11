Presidente de Emelec puso en duda continuidad de Christian Cueva tras interés de Colombia: “Es muy querido por la hinchada”

Presidente de Emelec puso en duda continuidad de Christian Cueva tras interés de Colombia.

Christian Cueva no viene atravesando su mejor momento en Emelec debido a un problema muscular en el partido ante Manta el 26 de julio, donde anotó un gol y brindó una asistencia. Pero más allá de su ausencia, ‘Aladino’ se ha ganado el cariño de los hinchas del cuadro ‘eléctrico’ en base a su buen rendimiento, siendo un elemento diferencial, motivo por el cual su nombre ha sonado en Colombia. En ese sentido, el presidente del club ecuatoriano, Jorge Guzmán, se pronunció por el futuro próximo del volante peruano.

"En esta primera etapa nosotros lo que hemos buscado es replantear la situación del club en la tabla de posiciones. Estamos mejorando en eso y tenemos objetivos como es la Copa Ecuador, ojalá se dé, y mejorar nuestra posibilidad de entrar al hexagonal", fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘KCH Radio’.

Respecto al interés que podría existir sobre el futbolista nacional desde Junior de Barranquilla, el mandatario fue categórico al subrayar el deseo del club de contar con el jugador de 32 años más allá del contrato que firmó hasta mediados de 2026. “Cueva es un jugador que se ha interiorizado mucho con el club. Nosotros queremos que continúe, esperamos que el jugador y las condiciones económicas que se presenten sigan siendo favorables para que este jugador continúe en el plantel”, remarcó.

El presidente de Emelec, Jorge Guzmán, le dio la ‘10′ a Christian Cueva. - captura: El Canal Del Fútbol

Jorge Guzmán también reconoció que la hinchada tiene un aprecio especial por Christian Cueva, pese al corto tiempo que lleva en Emelec. “Sabemos que es un futbolista muy querido por la hinchada en tan poco tiempo. Nosotros lucharemos para que el próximo año también continúe”, afirmó, ratificando el compromiso de la directiva con la permanencia de la figura ofensiva.

La llegada del volante ‘incaico’ al ‘bombillo’ se produjo durante una etapa complicada para el club, marcada por limitaciones administrativas y deportivas. “Evidentemente sí estamos trabajando en buscar jugadores que ahora sí refuercen el plantel en base a nuestra proyección. Recuerden que nosotros ingresamos con un plantel que no podía inscribir jugadores y con un técnico (Jorge Célico) que definitivamente no respondía a esas expectativas”, explicó Guzmán sobre el contexto complejo en el que asumió funciones.

Jorge Guzmán habló de la presencia del futuro del peruano, cuyo contrato vence a mediados de 2026. (Video: KCH Radio)

El presidente resaltó que la política de refuerzos para el semestre contempla mantener una base estable y competitiva. En este grupo figura Cueva Bravo como uno de los elementos clave de la propuesta futbolística de Emelec, equipo que apuesta por clasificar al hexagonal y competir en la Copa Ecuador. Alfonso Barco fue otro jugador peruano que también se incorporó y ya lleva un gol en siete partidos.

Mientras tanto, la afición ‘azul’ permanece expectante ante la posible salida de una de las figuras del actual proyecto deportivo. Sin embargo, desde los altos mandos del club insisten en que todas las gestiones apuntan a lograr un acuerdo para que Cueva siga ligado a Emelec, más allá de cualquier oferta que pudiera llegar desde Colombia u otros mercados.

'Aladino' abrió el camino del triunfo del 'bombillo' en el duelo por LigaPro de Ecuador. (Zapping TV)

DT de Emelec sobre Christian Cueva

Guillermo Duró, entrenador de Emelec, detalló la contribución de Christian Cueva tanto en defensa como en ataque. “En el primer partido (ante Manta FC) lo hizo muy bien. Le dimos una función táctica, que tenía de hacer el esfuerzo de ocupar un espacio para dar una mano”, declaró para ‘DSports Ecuador’.

El extécnico de Deportivo Garcilaso valoró la capacidad del nacido en Huamachuco para atraer marcas y generar espacios: “Christian (Cueva) atrae al rival, te saca marca, el rival tiene preocupación sobre él. Teniendo a los dos delanteros, como el ‘Tin’ y Castelli, también generan preocupación”.

Ahora, si bien la contribución del exjugador de Cienciano ha sido principalmente en tres cuartos de campo hacia adelante, aún le cuesta el aspecto defensivo. Álvaro Barco, padre de Alfonso, su compañero en Emelec, hizo una inesperada revelación sobre el esfuerzo que tienen que hacer el resto de futbolistas para que el ‘10′ tenga luz para crear juego.