Alfonso Barco desvela los detalles de su vínculo con Emelec y confiesa charla puntual con Christian Cueva

Alfonso Barco ha dado por terminada su etapa en Defensor Sporting (URU). Una propuesta de Emelec (ECU) lo ha convencido para realizar ese salto que tanto ha esperado. Hubo un acuerdo saludable entre todas las partes involucradas, incluyendo Universitario de Deportes, que como dueño de su carta pase aceptó liberarlo totalmente para que se desplazara en condición de libre a la ciudad de Guayaquil.

Instalado unos breves días en la capital antes de asumir su nueva aventura, Barco se abrió con la prensa peruana para abordar las sensaciones relacionadas a su traspaso al ‘bombillo’. En principio, extendió su agradecimiento por la chance que le brindan para demostrar sus pergaminos en la LigaPro Ecuabet.

Alfonso Barco ganó más aptitudes en Defensor Sporting. - Crédito: Difusión

“Primero muy feliz, quiero agradecer la oportunidad que me da Emelec. Estoy muy entusiasmado de poder llegar a un club grande de un país, que viene creciendo mucho en su selección y torneo local. Es un paso importante de dar este paso en mi carrera”, apuntó Alfonso Barco en palabras ofrecidas a GOLPERÚ.

“Creo que la experiencia que tuve en la ‘U’, con todo lo que me pasó, me enseñó mucho la hora de afrontar ante un club así de exigente. Así que creo que esta etapa me agarra mucho más preparado para afrontar ese ámbito”, sumó el mediocentro peruano.

Fonchi Barco empezó en la San Martín para recalar en Universitario y marcharse cedido a Defensor Sporting. | VIDEO: YouTube

‘Fonchi’ Barco no será el único peruano que una a la disciplina de Emelec. Compartirá vestuario con Christian Cueva, un viejo conocido suyo con el que ha sostenido una conversación amena y crucial para tender puentes con relación al éxito conjunto en el club de mayor trascendencia en Ecuador.

“Hablé con Christian Cueva, tengo una expectativa muy grande de tenerlo como compañero, así que estoy muy feliz de tener una oportunidad. Yo lo conozco de la San Martín, él me conoce desde que era un bebé, así que hay mucha expectativa”, externó.

Alfonso Barco marcó su primer gol profesional después de 86 partidos - Crédito: Defensor Sporting

La oferta que presentó el conjunto ‘eléctrico’ por Barco cumplió con todas sus pretensiones (económicas y deportivas). Ahora, solo le queda demostrar su verdadero potencial en una institución que ha superado un bache difícil en relación a materia de contrataciones por una sanción FIFA.

“Estoy por un año, así que con esa expectativa de dar lo mejor de mí. Prometo mucho profesionalismo, mi objetivo es mejorar todos los días. Me siento cómodo de defensa, volante y voy a hacer lo mejor que pueda”, sentenció Alfonso.

Alfonso Barco anotó su primer gol en su segundo partido jugando en Uruguay con el Defensor Sporting.