Pablo Sabbag descarta jugar por Sporting Cristal: “Si vuelvo a Perú, solo vestiría la camiseta de Alianza Lima”

Pablo Sabbag desmintió negociaciones con Sporting Cristal. Crédito: Difusión

Sporting Cristal se ha propuesto seriamente pelear por el título del Torneo Clausura 2025. La escuadra ‘celeste’ inició una serie de reformas y contrataciones para reencontrarse con sus hinchas. Ante la inopinada salida de Martín Cauteruccio, el equipo de Autuori urge de un delantero centro de categoría.

En las redes sociales, seguidores ‘bajopontinos’ postularon a Pablo Sabbag, un ariete que destacó durante su paso en el fútbol peruano con la camiseta de Alianza Lima, pero las lesiones no le permitieron mostrar su máximo potencial.

Tras el fin de su cesión en tienda ‘blanquiazul’, Sabbag buscó nuevos aires en el continente asiático. El Suwon FC de Corea del Sur se hizo con sus servicios y compró su pase a La Equidad. Desde esta temporada, ha destacado por nueve dianas en 21 encuentros de la K League.

Sabbag, en el acto de vinculación. - Crédito: Suwon FC

Pero los planes del ‘Jeque’ no contemplan un regreso al fútbol peruano o, al menos, a los ‘cerveceros’. Así lo hizo saber públicamente en una publicación a través de su cuenta de X (ex Twitter). El seleccionado sirio reafirmó su compromiso con Alianza Lima, lo que le impide vestir la camiseta de otro club nacional.

“Ante los rumores sobre mi posible llegada a Sporting Cristal, quiero decir que sería un honor que un club tan grande muestre interés en mí”, inició el mensaje del exfutbolista de Estudiantes de La Plata. “Sin embargo, dejo claro que no he tenido ningún contacto con ellos”, reveló.

El nacido en Barranquilla hace 29 años quedó encantado con la institución ‘íntima’ durante las dos temporadas que disputó. “Todos saben que mi corazón es 100% Aliancista y que, en Perú, si algún día regreso, sería para vestir la camiseta del más grande: Alianza Lima”, detalló.

A través de su cuenta de X (antes Twitter), el nacido en Barranquilla se refirió sobre los rumores que lo vincularon a Sporting Cristal.

De esta manera, si Julio César Uribe tenía en mente contactarse con el entorno empresarial de Pablo Sabbag, el jugador ha dejado en claro que no está interesado en una potencial propuesta.

El paso de Pablo Sabbag por Alianza Lima

Pablo Sabbag llegó a Matute en un mercado de transferencias para la historia de Alianza Lima. El club estaba a puertas de lograr un tricampeonato antológico y contrató los servicios del ariete para encaminarse al título y destacar en la Copa Libertadores.

En sus primeros encuentros, el actual futbolista de la selección de Siria no defraudó a los fanáticos ‘íntimos’ y empezó un idilio con la hinchada a punta de goles importantes. El ‘Jeque’ fue crucial para que Alianza Lima conquiste el Torneo Apertura 2023.

Alianza Lima enfrentó a Deportivo Garcilaso por la fecha 16 del Torneo Clausura de la Liga 1 2024

Además, en la Copa Libertadores, anotó un notable tanto en la visita de los ‘victorianos’ a Libertad en Asunción. El tanto fue determinante para que los entonces dirigidos por ‘Chicho’ Salas ganen un partido internacional luego de 34 cotejos.

La temporada 2023 de Sabbag se vio interrumpida por una sentida lesión. El futbolista se sometió a una operación de limpieza de tobillo y cuando regresó a las canchas, no volvió a mostrar el nivel que exhibió antes de entrar al quirófano.

Luego de no conseguir el título en 2023, la directiva de Alianza Lima decidió confiar en que el jugador dejaría atrás sus lesiones y amplió su cesión por todo el 2024. En total, Sabbag marcó 13 tantos y brindó dos asistencias durante su paso por el club de La Victoria en 42 encuentros.

Alianza Lima hizo oficial la salida de Pablo Sabbag.

Sporting Cristal va por un último refuerzo

En la presentación de Luis Abram y Christian Benavente, Julio César Uribe, director general de fútbol de Sporting Cristal, comentó sobre un último refuerzo para las filas de Paulo Autuori. El ‘Diamante’ agradeció la paciencia del hincha en los últimos días.

“La fecha límite es el 18 de agosto, ustedes saben que es algo muy difícil de comprender de parte del hincha, los tiempos, las negociaciones no son sencillas, uno ya aprendió el tiempo que demanda y las formas, entonces por eso le agradezco al hincha la paciencia de entender las tratativas, eso es muy importante, así que a partir de lo que viene esperamos que sean mejores sorpresas”, explicó.