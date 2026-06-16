Cri-Cri’ es acusado de mantener una doble vida amorosa: “Fui al penal varias veces, quedé embarazada, pero lo perdí”

La denunciante afirmó que el primo de Jefferson Farfán le aseguraba que estaba separado y que la prensa difundía información falsa sobre su matrimonio. Captura: Magaly Tv La Firme.

Lo que parecía ser una historia de amor construida con el paso de los años terminó convirtiéndose, según su protagonista, en una experiencia marcada por la decepción. Christian Martínez Guadalupe, más conocido como ‘Cri-Cri’ y reconocido por ser primo de Jefferson Farfán, vuelve a estar en el centro de la polémica luego de que una mujer lo acusara públicamente de haber mantenido una doble vida sentimental mientras sostenía una relación con ella.

La denuncia fue presentada en el programa “Magaly TV La Firme”, donde Marietha Chumpitaz decidió contar detalles de la relación que, según afirma, mantuvo con el exintegrante de “La Granja VIP” durante varios años. Su testimonio sorprendió no solo por la duración del supuesto romance, sino también por las revelaciones que hizo sobre visitas a prisión, un embarazo que no llegó a término y las razones que la llevaron a descubrir que no era la única mujer en la vida del artista.

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Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

Marietha Chumpitaz asegura que conoció a ‘Cri-Cri’ hace cuatro años

De acuerdo con el relato de la denunciante, todo comenzó hace aproximadamente cuatro años, cuando ambos coincidieron por motivos laborales. Lo que inició como una conversación profesional terminó transformándose en una relación sentimental que se prolongó durante años. “Aproximadamente cuatro años que lo conozco. Salió una conversación para hacer un contrato a su orquesta y poco a poco empezamos a hablar. Empezamos a salir”, relató frente a las cámaras del programa.

Según explicó, desde el inicio Christian Martínez le aseguró que estaba separado y que no mantenía una relación formal con la madre de sus hijos. Esa versión le permitió avanzar en el vínculo sin sospechar que detrás existía una realidad distinta.

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Marietha contó que durante mucho tiempo creyó en las explicaciones que él le daba cuando surgían dudas o aparecían comentarios sobre su situación sentimental.

Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

La denunciante afirma que él le ocultó que seguía con su esposa

Uno de los aspectos que más llamó la atención del testimonio fue la manera en que, según la denunciante, ‘Cri-Cri’ habría manejado la existencia de su pareja oficial.

Marietha sostuvo que nunca sospechó que seguía manteniendo una relación estable con su esposa porque él siempre negaba cualquier vínculo. “Cuando ella escribía yo me molestaba y él la negaba. Me dijo que no estaba casado y que la prensa es una m”*, afirmó.

La mujer explicó que las redes sociales también contribuyeron a reforzar esa percepción, ya que no veía publicaciones frecuentes de la pareja ni fotografías familiares que le hicieran pensar lo contrario.

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Con el paso de los meses, el romance se consolidó y ella comenzó a involucrarse cada vez más en la vida personal del primo de Jefferson Farfán.

Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

La visita a prisión que fortaleció el vínculo entre ambos

Según contó Marieta, la relación se desarrolló entre 2022 y los meses previos al ingreso de ‘Cri-Cri’ al reality “La Granja VIP”. Durante ese periodo incluso lo acompañó en momentos particularmente difíciles de su vida. La denunciante aseguró que visitó en reiteradas ocasiones a Cristian Martínez cuando este se encontraba privado de su libertad.

“Yo lo visitaba con nombre de uno de sus compañeros. Entraba temprano y salía tarde. Me contaba su caso”, recordó. Para ella, esas visitas representaban una muestra de compromiso y apoyo incondicional. Afirma que estuvo presente cuando él atravesaba situaciones complicadas y que siempre intentó brindarle respaldo emocional. Precisamente por ese nivel de involucramiento, asegura que la decepción que sintió posteriormente fue aún mayor.

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Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

“Quedé embarazada”: la revelación que impactó en televisión

Uno de los momentos más emotivos de la entrevista ocurrió cuando Marieta reveló que durante la relación quedó embarazada. La mujer relató que incluso visitó a ‘Cri-Cri’ mientras se encontraba gestando y que él conocía perfectamente la situación.

“Quedo embarazada y lo visité con mi panza. Tenía tres meses y me besó la barriga, pero lo perdí de manera natural”, contó visiblemente afectada.

La declaración generó impacto debido a la carga emocional que acompañó su relato. Según explicó, la pérdida del embarazo fue uno de los episodios más difíciles que tuvo que afrontar durante esos años. La denunciante aseguró que Cristian Martínez estuvo enterado de todo el proceso y que compartió con ella algunos de esos momentos, razón por la que le resulta aún más doloroso lo ocurrido posteriormente. Durante la entrevista, por momentos su voz se quebró al recordar aquella etapa de su vida.

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Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

La participación de ‘Cri-Cri’ en La Granja VIP habría destapado la verdad

De acuerdo con Marietha, el punto de quiebre llegó cuando ‘Cri-Cri’ ingresó al reality “La Granja VIP”, programa en el que convivió con diversas figuras del espectáculo.

Antes de que iniciara la competencia, ella incluso acudió a despedirse del músico al hotel donde se encontraban concentrados los participantes. Sin embargo, todo cambió cuando comenzó a seguir el desarrollo del programa y observó que la esposa del artista aparecía visitándolo públicamente.

Aquellas imágenes despertaron dudas que hasta ese momento no había tenido. Decidida a obtener respuestas, optó por contactar directamente a la mujer y fue entonces cuando, según afirma, descubrió la verdadera dimensión de la situación. Fue durante esas conversaciones cuando también se enteró de que Cristian Martínez manejaba más de un número telefónico.

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Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.

Según su versión, esa información terminó confirmando las sospechas que habían empezado a surgir. La denunciante aseguró sentirse engañada y utilizada después de todo lo que había hecho por él durante esos años. “Fue un mal agradecido, él sabe todo lo que he hecho por él”, manifestó con evidente indignación.

Hasta el momento, Cristian Martínez Guadalupe no se ha pronunciado públicamente sobre las declaraciones emitidas en el programa de espectáculos ni sobre las acusaciones realizadas por Marieta Chumpitaz. Mientras tanto, el caso continúa generando comentarios en redes sociales debido a la gravedad de las revelaciones y a la popularidad que alcanzó el primo de Jefferson Farfán durante su participación en “La Granja VIP”.

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Precisamente, el reality llegó recientemente a su final y tuvo como ganadora a Shirley Arica. Aunque ‘Cri-Cri’ logró captar la atención de los televidentes durante varias semanas, no consiguió llegar a la gran final, ya que fue eliminado un día antes de la definición.

Tras abandonar la competencia, fue recibido por su madre y agradeció la oportunidad de participar en el programa. Sin embargo, ahora su nombre vuelve a ocupar titulares por motivos muy distintos a los relacionados con la televisión.

Exponen presunta doble vida sentimental de ‘Cri-Cri’: mujer asegura que él negaba a su esposa. Captura: Magaly TV La Firme.