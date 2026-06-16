Gana Diario: resultados del 15 de junio del último sorteo

La Tinka anunció los números ganadores del más reciente sorteo del Gana Diario. Descubra si fue el afortunado que recibió alguno de los premios millonarios que ofrece la compañía de lotería y apuestas deportivas de Perú.
Fecha del sorteo: lunes 15 de junio de 2026
Número del sorteo: 4613
Resultados: 22, 08, 28, 23, 26
A qué hora se juega Gana Diario
Gana Diario efectúa un sorteo a diario, de lunes a domingo.
Los resultados se dan a conocer después de las 20:30 horas.
Hasta cuándo puedes reclamar tu premio
Este es el calendario estipulado para reclamar los premios de Gana Diario:30 días si el premio es mayor a los 5.000 soles y menor al millón de soles.90 días si el premio es mayor al millón de soles.180 días si el premio es menor a los 5.000 soles.Cabe mencionar que los días son naturales y se cuentan a partir del día siguiente de la realización del sorteo ganador.
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¿Qué plazo tengo para reclamar un premio en Gana Diario si gano?
El periodo para reclamar un premio en Gana Diario en Perú depende del monto ganado:
Premios menores o iguales a S/ 5,000: tienes hasta 180 días calendario desde la fecha del sorteo para reclamarlo.
Premios mayores a S/ 5,000 y menores a S/ 1,000,000: el plazo es de 30 días calendario para cobrar el premio.
Premios mayores o iguales a S/ 1,000,000: se deben reclamar en la oficina principal de Intralot en Lima, con un plazo máximo de 90 días calendario.
Estos plazos se cuentan desde la fecha del sorteo y es necesario presentar el boleto ganador original y DNI para el reclamo.
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