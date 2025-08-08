Perú Deportes

Julio César Uribe explicó por qué fichó a Cristian Benavente y reveló cuándo se anunciará al cuarto refuerzo de Sporting Cristal

El director deportivo ‘celeste’ presentó al ‘Chaval’ y Luis Abram como sus nuevas incorporaciones para el Torneo Clausura 2025

El director deportivo de Sporting Cristal le dio la bienvenida a sus dos flamantes refuerzos. (Cristal TV)

Sporting Cristal oficializó este viernes la llegada de Cristian Benavente y Luis Abram como refuerzos para lo que resta del Torneo Clausura de la Liga 1 2025. En conferencia de prensa, Julio César Uribe, director deportivo del club, lideró la bienvenida de ambos futbolistas en La Florida y delineó los objetivos de la directiva para esta etapa de la temporada.

Durante su intervención, Uribe resaltó el perfil de los nuevos integrantes y el motivo de su llegada al equipo. “Vienen a sumar sus capacidades a una institución que se identifica con la línea de personas que tratamos de ser, le damos la bienvenida a ambos, confiando mucho en sus capacidades, confiado también en lo que tenemos como proyecto institucional que lidera Paulo Autuori”, expresó.

Julio César Uribe sobre el cuarto refuerzo de Sporting Cristal

En la misma rueda de prensa, Julio César Uribe anticipó la llegada de un cuarto refuerzo antes del cierre del mercado. Sporting Cristal, que ya sumó a Miguel Araujo, Abram y Benavente, planea completar el plantel con un fichaje adicional antes del 18 de agosto, fecha límite para transferencias.

“La fecha límite es el 18 de agosto, ustedes saben que es algo muy difícil de comprender de parte del hincha, los tiempos, las negociaciones no son sencillas, uno ya aprendió el tiempo que demanda y las formas, entonces por eso le agradezco al hincha la paciencia de entender las tratativas, eso es muy importante, así que a partir de lo que viene esperamos que sean mejores sorpresas”, explicó.

El director deportivo habló sobre la última incorporación de los 'celestes' para el Torneo Clausura. (Cristal TV)

Declaraciones de Luis Abram y Cristian Benavente

Luis Abram y Cristian Benavente también dieron sus primeras impresiones como jugadores ‘cerveceros’. El ‘Chaval’ valoró la oportunidad en uno de los equipos más importantes del país. “Todos los objetivos posibles que se le puedan poner a un club como Sporting Cristal, un club gigante, uno de los grandes de Perú, estar en un club como este para cualquier jugador es un orgullo”, afirmó.

Por su parte, el defensor expresó satisfacción por su regreso. “Estoy muy feliz de estar de vuelta en casa, fue una decisión muy fácil de tomar, siempre me sentí muy cómodo en Cristal, me fui muy bien de aquí, hoy vuelvo con la misma ilusión, como si fuera la primera vez, pero con mucha más experiencia, con muchos momentos vividos, vengo a aportar al grupo mi granito de arena, vengo junto con ayuda de mis compañeros a poner a Cristal en el lugar que se merece, que es pelear campeonatos”, declaró.

¿Benavente y Abram jugarán el Cristal vs Melgar?

Tanto Cristian Benavente como Luis Abram confirmaron que están en condiciones de afrontar el partido del domingo 10 de agosto frente a Melgar, que se disputará a las 11:00 horas en el estadio Alberto Gallardo. Este compromiso será clave para los intereses de Cristal de seguir en lo más alto de la tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025.

El atacante manifestó estar apto pese a no haber competido recientemente por el cierre de temporada en Europa, donde descendió con Gloria Buzău de Rumania. Mientras que el zaguero detalló una charla con el brasileño Paulo Autuori, en la que le comunicó que puede estar ante el ‘dominó’ sin problema alguno.

No obstante, la decisión final sobre su participación dependerá del cuerpo técnico. La necesidad de Autuori, por la reciente lesión de Miguel Araujo, podría llevarlo a que Abram debute en el Gallardo el fin de semana. En cuanto a Benavente, podría esperar un poco más, teniendo en cuenta su historial de problemas físicos.

