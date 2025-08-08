Hinchas de Palmeiras insultaron a su técnico a días del partido con Universitario por octavos de la Copa Libertadores 2025

Abel Ferreira aplaudió mientras esto sucedía. (Video: Premiere)

Abel Ferreira vive sin dudas el momento más tenso desde su llegada al banquillo del Palmeiras. El cuadro paulista, tras ubicarse entre los ocho mejores del Mundial de Clubes 2025, no pudo ante el Corinthians de André Carrillo y se despidió de la Copa de Brasil en octavos de final.

La ‘torcida’ del ‘verdao’ no le perdonó la eliminación al portugués a manos del rival de la ciudad. En las gradas del Allianz Parque, los fanáticos entonaron un cántico con improperios: “Abel, andate a la mier**”.

Los goles de Bidu (43′) y Gustavo Henrique (59′) para el ‘timao’ desataron la furia de la hinchada, ya incómoda por la derrota en el encuentro de ida con gol de Memphis Depay. El 3-0 global no cayó nada bien en los fanáticos de uno de los clubes más populares del país.

Hinchas de Palmeiras cantaron a viva voz un improperio en contra del director técnico del equipo, Abel Ferreira.

La reacción de Ferreira, enfocado por las cámaras de la transmisión oficial, fue aplaudir irónicamente ante los abucheos. Luego, se cruzó de brazos mientras se consumaba la eliminación en casa.

La derrota frente al conjunto dirigido por Dorival Júnior significó el tercer partido sin victorias para el ‘verdao’. Entre la serie por Copa de Brasil, el equipo de Abel Ferreira visitó al Vitória por el Brasileirao y rescató un empate con dos tantos en los últimos 20 minutos.

Más allá de la gloria deportiva que implica ganar la Copa de Brasil, el premio económico al campeón que entrega la organización es cuantioso: cerca de 20 millones de dólares, según cifras actualizadas al 2023. Además, Palmeiras se ha quedado fuera de competencia por cuarta edición consecutiva.

Palmeiras dejó en el camino a Botafogo en octavos de final del Mundial de Clubes. Crédito: REUTERS/Susana Vera

¿Abucheos injustificados?

La torcida del equipo ‘paulista’ exige al máximo a su director técnico y a su equipo. El club viene de una destacada actuación en el Mundial de Clubes, donde se despidió en cuartos de final a manos del Chelsea, a la postre coronado en New Jersey.

Tras volver de Estados Unidos, el conjunto dirigido por Ferreira sumó diez de doce puntos posibles en el torneo local. Actualmente, se ubica a cuatro puntos de los líderes Flamengo y Cruzeiro con dos encuentros pendientes.

A nivel continental, Palmeiras fue el único equipo en registrar puntaje perfecto en la fase de grupos de la Copa Libertadores. Ganó los seis encuentros en el certamen y se medirá ante Universitario de Deportes por un lugar en los cuartos de final.

Cabe destacar que desde la llegada de Ferreira, Palmeiras levantó dos Copas Libertadores, en 2020 y 2021. En total, suma diez títulos como entrenador del ‘verdao.

Salidas y arribos del ‘verdao’

Tras su gran Mundial de Clubes, los clubes europeos enfocaron su atención en los jugadores del club brasileño. Quien sacó pasaje hacia el ‘Viejo Continente’, en primera instancia, fue Ricard Ríos.

El futbolista colombiano, de notable Copa América 2024, se sumó a las filas del Benfica bajo la dirección técnica de Bruno Lage y la compañía del argentino Nicolás Otamendi.

Por otro lado, Estevao Willian viajó a Londres, precisamente a Stamford Bridge. Se convirtió en nuevo jugador del Chelsea, campeón del mundo en Estados Unidos. El acuerdo estaba pactado desde hacía varios meses, pero esperaron a que el joven futbolista se una a las órdenes de Enzo Maresca.

Estevao Willian jugó en los cuartos de final del Mundial de Clubes frente a su futuro equipo, el Chelsea. Crédito: FRANCK FIFE / AFP.

Como principal novedad, la directiva presidida por Leila Pereira concretó el traspaso del paraguayo Ramón Sosa. El extremo ‘guaraní’ dejó el Nottingham Forest inglés y reforzará al equipo de Ferreira hasta el 2030.

Juego de ida ante Universitario en Lima

El partido entre Universitario de Deportes y Palmeiras está pactado para el jueves 14 de agosto a las 19:30 horas en territorio nacional. El cotejo tendrá lugar en el estadio Monumental de Lima. La transmisión del compromiso estará a cargo de la señal de ESPN y Disney +.