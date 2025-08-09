Perú Deportes

Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

El cuadro de Jorge Fossati buscará una victoria ante la ‘misilera’ para mantener su invicto en el estadio Monumental y tomar la punta de esta segunda fase. Sigue todas las incidencias

Miguel Solis Ruiz

Por Miguel Solis Ruiz

18:00 hsHoy

17:59 hsHoy

Habrá cambios en la defensa de Universitario

De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, Aldo Corzo no concentró para el Universitario vs Sport Boys. Tal vez pensando en el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores. En el lugar del capitán de la ‘U’, estará Anderson Santamaría y compartirá zaga con Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Anderson Santamaría se perfila para
Anderson Santamaría se perfila para arrancar en Universitario vs Sport Boys.
17:54 hsHoy

El estadio Monumental lucirá un gran marco en el partido contra Sport Boys. Universitario informó que agotó todas las entradas de tres de su cuatro tribunas: norte, sur y oriente. Se esperan más de 50 mil almas en el coloso de Ate.

Tribuna Sur y Oriente fueron
Tribuna Sur y Oriente fueron las últimas en agotarse para el Universitario vs Sport Boys.
22:40 hsAyer

¡Día de partido! El Estadio Monumental será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025: Universitario de Deportes recibirá este sábado 9 de agosto, desde las 18:30 horas, a Sport Boys. El enfrentamiento contará con arbitraje de Bruno Pérez y será televisado por GOLPERU.

22:35 hsAyer

Cómo llega Universitario de Deportes

La actualidad de Universitario ofrece argumentos para mirar con optimismo este compromiso. El equipo ‘crema’ viene de imponerse 2-0 a Alianza Universidad como visitante, con goles de José Rivera y Jairo Vélez, resultado que lo ubica en la tercera posición de la tabla con diez puntos, apenas dos detrás del líder, Cusco FC.

Para los dirigidos por Jorge Fossati, este partido representa la oportunidad de mantenerse prendidos en la pelea por el campeonato y, además, de ajustar detalles tácticos en la previa de su cruce de octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras.

El cuadro 'crema' derrotó 2-0 a los 'azulgranas' en Huánuco. (Video: L1MAX)
22:34 hsAyer

Cómo llega Sport Boys

Por el lado de Sport Boys, llega motivado tras celebrar su primer triunfo en este Torneo Clausura. La escuadra ‘rosada’ derrotó 1-0 a ADT en el Callao, gracias a un tanto de Hansell Riojas, y se ubica en la decimotercera posición con cuatro unidades.

El encuentro ante la ‘U’ permitirá el regreso de Luciano Nequecaur, recuperado de una lesión, y el debut de Jostin Alarcón, reciente incorporación tras desvincularse de Sporting Cristal.

Sport Boys busca alejarse de
Sport Boys busca alejarse de la zona de descenso de la Liga 1.
22:33 hsAyer

Horarios del Universitario vs Sport Boys

Las acciones comenzarán a las 18:30 horas de Perú. En cuanto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 20:30 horas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

22:32 hsAyer

Dónde ver Universitario vs Sport Boys: canal TV online del partido por Torneo Clausura

GOLPERU se encargará de la transmisión del Universitario vs Sport Boys, es decir, pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva. También, la aplicación Movistar Play lo emitirá para que los hinchas puedan seguir este cotejo en diferentes aparatos tecnológicos.

Infobae Perú hará la cobertura total de este duelo válido por el Torneo Clausura. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en esta nota y su página web. No te lo puedes perder.

'Cremas' y 'rosados' chocan por la fecha 5 del Torneo Clausura.
22:27 hsAyer

Últimos enfrentamientos

Revisa cómo quedaron los últimos choques entre la ‘U’ y Boys cuando los ‘cremas’ fueron locales:

  • Clausura 2024: Universitario 3-0 Sport Boys
  • Clausura 2023: Universitario 3-0 Sport Boys
  • Apertura 2022: Universitario 1-1 Sport Boys
  • Apertura 2019: Universitario 4-0 Sport Boys
  • Apertura 2018: Universitario 2-1 Sport Boys
22:24 hsAyer

Terna arbitral

La Conar designó a Bruno Pérez como el juez principal y estará acompañado de Enrique Pinto (primer asistente), Diego Tecserupay (segundo asistente) y Alexander Blas (cuarto árbitro). En cuanto a la sala VAR, contará con el apoyo de Daniel Ureta y Víctor Raez.

