Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

La Conar designó a Bruno Pérez como el juez principal y estará acompañado de Enrique Pinto (primer asistente), Diego Tecserupay (segundo asistente) y Alexander Blas (cuarto árbitro). En cuanto a la sala VAR, contará con el apoyo de Daniel Ureta y Víctor Raez.

Revisa cómo quedaron los últimos choques entre la ‘U’ y Boys cuando los ‘cremas’ fueron locales:

Infobae Perú hará la cobertura total de este duelo válido por el Torneo Clausura . La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en esta nota y su página web. No te lo puedes perder.

GOLPERU se encargará de la transmisión del Universitario vs Sport Boys , es decir, pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva. También, la aplicación Movistar Play lo emitirá para que los hinchas puedan seguir este cotejo en diferentes aparatos tecnológicos.

Las acciones comenzarán a las 18:30 horas de Perú . En cuanto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 20:30 horas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.

El encuentro ante la ‘U’ permitirá el regreso de Luciano Nequecaur , recuperado de una lesión, y el debut de Jostin Alarcón , reciente incorporación tras desvincularse de Sporting Cristal .

Por el lado de Sport Boys , llega motivado tras celebrar su primer triunfo en este Torneo Clausura. La escuadra ‘rosada’ derrotó 1-0 a ADT en el Callao, gracias a un tanto de Hansell Riojas , y se ubica en la decimotercera posición con cuatro unidades.

Para los dirigidos por Jorge Fossati , este partido representa la oportunidad de mantenerse prendidos en la pelea por el campeonato y, además, de ajustar detalles tácticos en la previa de su cruce de octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras .

La actualidad de Universitario ofrece argumentos para mirar con optimismo este compromiso. El equipo ‘crema’ viene de imponerse 2-0 a Alianza Universidad como visitante, con goles de José Rivera y Jairo Vélez , resultado que lo ubica en la tercera posición de la tabla con diez puntos, apenas dos detrás del líder, Cusco FC .

¡Día de partido! El Estadio Monumental será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025 : Universitario de Deportes recibirá este sábado 9 de agosto, desde las 18:30 horas, a Sport Boys . El enfrentamiento contará con arbitraje de Bruno Pérez y será televisado por GOLPERU .

El estadio Monumental lucirá un gran marco en el partido contra Sport Boys. Universitario informó que agotó todas las entradas de tres de su cuatro tribunas: norte, sur y oriente. Se esperan más de 50 mil almas en el coloso de Ate.

De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, Aldo Corzo no concentró para el Universitario vs Sport Boys . Tal vez pensando en el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores. En el lugar del capitán de la ‘U’, estará Anderson Santamaría y compartirá zaga con Matías Di Benedetto y Williams Riveros.

Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto su primer partido contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025 . El equipo de Jorge Fossati necesitará el apoyo de su gente para vencer a uno de los clubes más poderosos de Brasil en el estadio Monumental y sacar una ventaja pensando en el encuentro de vuelta.

Últimas noticias

Alianza Lima vs Ayacucho FC EN VIVO: minuto a minuto en Huamanga por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 El bloque ‘blanquiazul’ sostendrá un partido donde su mayor enemigo será al altura. El entrenador Néstor Gorosito plantea emplear un equipo mixto liderado por ni más ni menos que Matías Succar

Entradas del Universitario vs Palmeiras: precios y dónde comprar para partido de ida por octavos de final de la Copa Libertadores 2025 Hoy, sábado 9 de agosto, inicia la venta de tickets para el primer duelo entre la ‘U’ y el equipo brasileño, el cual se llevará a cabo en el estadio Monumental de Ate

Dónde ver Alianza Lima vs Ayacucho FC HOY: canal TV online del partido por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025 Néstor Gorosito y compañía, con muchas bajas, visitan a los ‘zorros’ con el objetivo de ganar para acortar distancias con el líder de la tabla de posiciones. Conoce cómo sintonizar este cotejo en vivo

¿A qué hora juegan Universitario vs Sport Boys? Partido por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 Cremas se enfrentan a los rosados este sábado 9 de agosto en el Estadio Monumental. Conoce todos los detalles del duelo