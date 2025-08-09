Universitario vs Sport Boys EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Universitario de Deportes disputará este jueves 14 de agosto su primer partido contra Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El equipo de Jorge Fossati necesitará el apoyo de su gente para vencer a uno de los clubes más poderosos de Brasil en el estadio Monumental y sacar una ventaja pensando en el encuentro de vuelta.
De acuerdo a la información de Gustavo Peralta, Aldo Corzo no concentró para el Universitario vs Sport Boys. Tal vez pensando en el partido ante Palmeiras por la Copa Libertadores. En el lugar del capitán de la ‘U’, estará Anderson Santamaría y compartirá zaga con Matías Di Benedetto y Williams Riveros.
El estadio Monumental lucirá un gran marco en el partido contra Sport Boys. Universitario informó que agotó todas las entradas de tres de su cuatro tribunas: norte, sur y oriente. Se esperan más de 50 mil almas en el coloso de Ate.
¡Día de partido! El Estadio Monumental será el escenario de uno de los encuentros más esperados de la quinta jornada del Torneo Clausura 2025: Universitario de Deportes recibirá este sábado 9 de agosto, desde las 18:30 horas, a Sport Boys. El enfrentamiento contará con arbitraje de Bruno Pérez y será televisado por GOLPERU.
La actualidad de Universitario ofrece argumentos para mirar con optimismo este compromiso. El equipo ‘crema’ viene de imponerse 2-0 a Alianza Universidad como visitante, con goles de José Rivera y Jairo Vélez, resultado que lo ubica en la tercera posición de la tabla con diez puntos, apenas dos detrás del líder, Cusco FC.
Para los dirigidos por Jorge Fossati, este partido representa la oportunidad de mantenerse prendidos en la pelea por el campeonato y, además, de ajustar detalles tácticos en la previa de su cruce de octavos de final de Copa Libertadores ante Palmeiras.
Por el lado de Sport Boys, llega motivado tras celebrar su primer triunfo en este Torneo Clausura. La escuadra ‘rosada’ derrotó 1-0 a ADT en el Callao, gracias a un tanto de Hansell Riojas, y se ubica en la decimotercera posición con cuatro unidades.
El encuentro ante la ‘U’ permitirá el regreso de Luciano Nequecaur, recuperado de una lesión, y el debut de Jostin Alarcón, reciente incorporación tras desvincularse de Sporting Cristal.
Las acciones comenzarán a las 18:30 horas de Perú. En cuanto a otros países, arrancarán de la siguiente manera: a las 17:30 horas de México; a las 18:30 horas de Colombia y Ecuador; a las 19:30 horas de Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y a las 20:30 horas de Paraguay, Argentina, Brasil y Uruguay.
GOLPERU se encargará de la transmisión del Universitario vs Sport Boys, es decir, pasará por el canal 14 o 714 HD de Movistar TV de manera exclusiva. También, la aplicación Movistar Play lo emitirá para que los hinchas puedan seguir este cotejo en diferentes aparatos tecnológicos.
Infobae Perú hará la cobertura total de este duelo válido por el Torneo Clausura. La previa y el minuto a minuto con los goles, incidencias, declaraciones, detalles y más en esta nota y su página web. No te lo puedes perder.
Revisa cómo quedaron los últimos choques entre la ‘U’ y Boys cuando los ‘cremas’ fueron locales:
La Conar designó a Bruno Pérez como el juez principal y estará acompañado de Enrique Pinto (primer asistente), Diego Tecserupay (segundo asistente) y Alexander Blas (cuarto árbitro). En cuanto a la sala VAR, contará con el apoyo de Daniel Ureta y Víctor Raez.