Stefano Peschiera rompe a llorar al recordar que hace un año logró medalla olímpica para el Perú: “¿Por qué no podía ganar si tengo el potencial?"

Hace un año, exactamente, Stefano Peschiera hizo historia al devolver a Perú al podio olímpico tras la consecución de una memorable medalla de bronce (en la categoría vela) en los Juegos Olímpicos París 2024. Con ese inolvidable logro, nuestro país se unió a lo largo y ancho para celebrar un hito deportivo.
Con propósito de esta fecha tan especial, Stefo realizó una emotiva producción audiovisual en la que recordó toda la campaña que devino en la obtención de la presea olímpica al igual que la preparación que realizó, por varios meses ininterrumpidos, por distintas partes del mundo.
“Creí que la cima era la meta hasta que llegué y descubrí algo más. Hace un año gané una medalla olímpica para nuestro país, pero la verdad lo que me cambió la vida fue lo que sucedió después”, partió diciendo Peschiera, cuya amplia experiencia y tenacidad inquebrantable le permitieron cumplir su gran sueño de vida, el mismo que fue compartido con todo el Perú.
“Después de conseguir la medalla me fui dando cuenta de lo importante que había sido este logro para el país. No porque era un hito que no se había conseguido hace muchos años, hace 32 exactamente, sino por lo que significaba y el mensaje que traía esta medalla detrás de ella; no era un pedazo de metal, sino un significado para todos los peruanos, uno de esperanza y motivación”, sumó.
El momento más cargado de emoción del clip protagonizado por Stefano Peschiera llegó cuando recordó la primera vez que se situó en la línea de partida de la competencia de vela de los Juegos Olímpicos. En ese momento, evocó toda la preparación integral que realizó con su staff personal.
“Quiero hablar sobre lo importante que fue la planificación estratégica, que no fue perfecta, porque nada es perfecto en esta vida, pero que finalmente nos llevó a poder profesionalizarnos a un punto de no victimizarnos, pelearles de igual a igual a competidores, probablemente con más experiencia y presupuesto mucho más importante que el mío, pero decir ¿por qué no puedo ganar una medalla olímpica?“, dijo entre lágrimas.
“¿Por qué si tengo dos manos, dos piernas y el cuerpo y el potencial y he hecho este deporte por toda mi vida, no puedo ponerme en esa línea de partida, empezar al mismo tiempo que todos y ganarles. Creo que eso es todo lo que tenemos que llevarnos a nuestras casas y pensar”, reflexionó Peschiera.
Añadió, finalmente, que “se siente como si hubiese sido ayer. Sin embargo, durante este año he tenido la oportunidad de agradecerle a Dios y a todas las personas que me acompañaron para poder cumplir esta misión”.
Peschiera memorable
Con una proeza inolvidable, Stefano Peschiera rompió una sequía de 32 años sin medallas olímpicas para el Perú, al conquistar el bronce en la categoría Dinghy masculino de vela en los Juegos Olímpicos de París 2024.
El 7 de agosto, en las aguas de Marsella, tras varias suspensiones por falta de viento, Peschiera logró completar la Medal Race con una actuación sólida que le aseguró el tercer lugar, detrás del australiano Matt Wearn (oro) y el chipriota Pavlos Kontides (plata).
Su victoria representa la primera medalla peruana en vela y la quinta en la historia olímpica del país. Luego del podio, el Estado lo reconoció con los Laureles Deportivos en grado de Gran Oficial, en una ceremonia en el Estadio Nacional, además de un cheque simbólico y una placa conmemorativa.