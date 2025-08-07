Perú Deportes

Ricardo Gareca eligió su once ideal de los mejores jugadores que dirigió: consideró a cuatro peruanos

El ‘Tigre’ enumeró a los futbolistas más destacados que tuvo bajo su mando, incluyendo a varios de la ‘bicolor’ y también Arturo Vidal, entre otros

El 'Tigre' incluyó a cinco futbolistas de la selección peruana y Arturo Vidal, entre otros. (Video: Los Edul)

Ricardo Gareca es un personaje muy querido en Perú debido a su exitoso periodo al mando de la selección nacional a lo largo de siete años y medio. Y más allá de que pasaron tres años desde su salida, los hinchas aún le mantienen aprecio y que se pudo corroborar cuando asistió a la presentación del libro del expresidente de la FPF, Edwin Oviedo.

El ‘Tigre’ se metió al bolsillo a la afición por su gran labor al mando de la ‘bicolor’, donde pudo entrenar a varios futbolistas. En ese sentido, el técnico argentino incluyó a cinco jugadores entre los mejores que dirigió en su carrera deportiva.

En una entrevista para ‘Los Edul’, Esteban le preguntó a Gareca quién fue el mejor jugador que dirigió, a lo que dijo lo siguiente: “A nivel de selección, Paolo (Guerrero), (Jefferson) Farfán, (Christian) Cueva. A nivel de clubes, en Vélez, el ‘Burro’ Martínez, (’Maxi) Moralez, el ‘Tanque’ Silva. Seguramente me olvidaré de algunos muchachos, pero son jugadores extraordinarios”.

Por su parte, Gastón Edul le consultó por los futbolistas que el experimentado DT haya mirado a los ojos y le inspiró confianza. “(Fabián) Cubero era un ganador de esos que te manejan los grupos, el vestuario. En ese aspecto me daba depende cómo estaba de ánimo. En cuanto a selección, (Paolo) Guerrero, (Christian) Cueva también era un jugador que me daba confianza. Cuando estaba encendido el equipo funcionaba”, respondió.

Jefferson Farfán y Christian Cueva
Jefferson Farfán y Christian Cueva homenajeando a Paolo Guerrero luego del primer gol de Perú ante Nueva Zelanda. - créditos: FPF

En otra parte de la conversación, Esteban Edul le pidió a Ricardo Gareca armar un equipo de fútbol 5, y si bien no lo completó, sí tomó en cuenta a Paolo Guerrero y Christian Cueva. “Paolo Guerrero, (Christian) Cueva, ‘Maxi’ (Moralez), he tenido tantos...”, acotó.

Eso no fue todo, ya que Gastón le instó a elegir un once ideal. En esta nómina, que tampoco la mencionó en su totalidad por tener a varios en mente, no dudó en citar a Alberto Rodríguez, Renato Tapia, a ‘Aladino’ y el ‘Depredador’; al igual que a Arturo Vidal pese a las polémicas que surgieron entre los dos.

“(Marcelo) Barovero, (Fabián) Cubero, (Sebastián) Domínguez, el ‘Mudo’ Rodríguez, (Nicolás) Otamendi, (Emiliano) Papa, (Renato) Tapia, (Christian) Cueva, Arturo (Vidal) un jugador extraordinario, el ‘Burro’ (Martínez), Augusto Fernández, el ‘Tanque’ Silva, Paolo Guerrero”, sostuvo.

Ricardo Gareca y el momento
Ricardo Gareca y el momento cuando clasificó con la selección peruana a la Copa del Mundo Rusia 2018. - créditos: Difusión

Sin duda, se percibe el aprecio que Ricardo Gareca tiene por varios jugadores de la selección peruana, a la que incluso tuvo la oportunidad de enfrentar cuando dirigió a Chile, tanto en la Copa América 2024 y en las Eliminatorias 2026. En ambos cotejos se generó mucho morbo, más allá de que los resultados fueron empates sin goles.

Ricardo Gareca sobre la posible vuelta a la selección peruana

Ricardo Gareca, exentrenador de la selección peruana, expresó su posición sobre un posible regreso al mando del equipo nacional durante una conversación en el programa ‘Fútbol Como Cancha’. El ‘Flaco’ dejó claro que su vínculo con el país sigue siendo fuerte y que mantiene todas las opciones abiertas respecto a una futura etapa al frente de la ‘blanquirroja’.

Todo lo que sea Perú, yo no descartaría nada; es un país que yo quiero, es un país que ha tratado bien, que me recontra trata bien en todos los aspectos. Es un país en el que hemos vivido momentos muy fuertes acá; yo no descarto absolutamente nada, no soy determinante”, afirmó.

El entrenador de 67 años mostró gratitud hacia la afición y el entorno peruano, destacando la calidad de los vínculos personales y profesionales construidos durante su primera etapa al frente del combinado patrio.

Gareca Nardi señaló que guarda un profundo aprecio por Perú, tanto en el ámbito deportivo como personal, llegando a tener inversiones. A su vez, evitó cerrar cualquier posibilidad ante una eventual oferta para retornar a territorio ‘incaico’.

