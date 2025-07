Ricardo Gareca confesó el verdadero motivo por el que regresará a Perú: “Tengo inversiones y van bien”

El 'Tigre' reveló sus inversiones que tiene en el país 'incaico'. (Doble Punta)

Ricardo Gareca, más destendido, conversó con la prensa peruana en el programa de Youtube llamado ‘Doble Punta’. El exseleccionador nacional reveló que tiene muchos motivos para regresar al país, como por ejemplo, los negocios que hizo durante los más de 7 años que pasó en la Videna.

“Perú siempre tengo motivos para ir, tengo cuestiones personales a lo largo de tantos años, tengo algo que hice en el país, siempre tengo motivos para volver, aparte amigos, de tantos años, es un país donde no solo la he pasado bien, sino también tengo alguna inversión, afectos, un montón de cosas, motivos para volver”, fue lo primero que dijo.

Su revelación provocó repreguntas del periodista deportivo e integrante del podcast, Pedro García. “¿Tienes casa en Perú?“, fue la consulta del reportero. El popular ‘Tigre’ respondió de forma negativa, en contraparte, dio más detalles de sus inversiones en el país.

“No, tengo negocios, alguna inversión que he hecho a lo largo de los años. Va bien, gracias a Dios y la virgen sí, es una oportunidad que se me presentó en algún momento”, señaló el estratega ‘gaucho’ que llevó a Perú a una Copa del Mundo después de 36 años.

El ‘Flaco’ Gareca, bajo este contexto, confirmó tener todo sus papeles correctos en territorio ‘incaico’, ante las bromas de los entrevistadores que solo le falta el DNI. “Si, yo tributo en Perú, tengo todo en regla, por supuesto”.

Ricardo Gareca confesó el motivo por el cual regresará a Perú muy pronto.

Ricardo Gareca y su retiro como entrenador

Por otro lado, Ricardo Gareca abordó el tema de su retiro como entrenador a partir del desgaste que realizó con la selección de Chile en las Eliminatorias Sudamericanas camino a la Copa del Mundo 2026, en las cuales quedó fuera a falta de dos jornadas para disputarse.

“Esto es relativo, ahora me siento fuerte para dirigir, con ánimos, por ahí a veces te catalogan que tienes una determinada edad, en ese aspecto me siento bien, soy un tipo que asimila los resultados y de cierta manera doy un punto final a los procesos, no me quedo tildado, por supuesto que analizo qué hice bien y qué hice mal. Siempre me hago controles, estando bien, no tengo ningún tipo de problemas, no es una cuestión de edad, creo que podemos convivir la juventud con los hombres de experiencia, siempre y cuando el hombre de experiencia se actualice, no es que me he replanteado hasta cuándo voy a seguir”, explicó.

Eso sí, a sus 67 años, el ‘Flaco’ espera una propuesta que lo seduzca para emprender un nuevo reto. “En la medida que me salga algo que me guste, que yo vea que es para mí, que pueda trabajar, no tengo problema. Desconozco eso (saber lo que le gustaría que le pase), en la medida que me hable alguien que me gusta y que el desafío me guste, me pongo a trabajar, no es dónde quisiera trabajar, porque de repente te entusiasma algo que no se termina de dar”.

El 'Flaco' habló acerca de su continuidad como técnico. (Doble punta)

¿Volvería a dirigir a Perú?

Finalmente, Ricardo Gareca respondió la pregunta que todos los hinchas peruanos se hacen desde hace mucho, sobre todo después de la eliminación en el repechaje del Mundial Qatar 2022: ¿Volvería a dirigir la ‘bicolor’ en un futuro?

"No (es una puerta cerrada), porque es un país que yo siempre, por ahí ustedes no se enteran, pero que cada tanto, voy a Lima por cuestiones personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años, haber tenido tanto aprecio, tanto cariño, no solamente por personas, amigos, sino también por cómo me han tratado,siempre tengo motivos para ir", sentenció.