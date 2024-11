Perú inició plan ‘anticábala’ contra Ricardo Gareca: DT de Chile fue trasladado en bus verde en Lima previo al duelo por Eliminatorias 2026

Insólita escena ocurrió en la llegada del 'Tigre' a Lima. (Video: ATV)

Después de mucho tiempo, Ricardo Gareca ha vuelto a pisar el Perú, un país al que le dio bastante alegrías años atrás en su recordada etapa como seleccionador nacional. Sin embargo, ahora que se encuentra dirigiendo al archirrival Chile, el ‘Tigre’ fue recibido con una sorpresa que no fue de su agrado, ya que han iniciado contra él un plan ‘anticábala’.

Como es conocido, el argentino es un DT muy supersticioso y así lo demostró muchas veces cuando estaba a cargo de la ‘bicolor’. De hecho, una de sus supersticiones es evitar el color verde a toda costa. Pero después de su arribo al aeropuerto internacional Jorge Chávez, el estratega de los ‘mapochos’ tuvo que ser trasladado con un bus de ese color para el hotel de concentración.

En el Perú ya se le conoce bastante bien al ‘Tigre’. Fueron, pues, varios años los que representó al país y consiguió diversos éxitos y óptimos récords. Pero al decidir mudarse al bando rival, ahora todas las cábalas que tiene el técnico son usadas en su perjuicio dentro del territorio nacional. En ese sentido, la frase “todo vale” calza a la perfección.

“El bus que ha traído a la selección chilena desde el aeropuerto, en la parte de adelante y de atrás, es verde. A Gareca no le gusta el verde y el carro que le transportó era de ese color. Así que está bien, jugamos a todos los detalles, no le gusta a Gareca, pero así se juega y mañana todos a retumbar en el estadio Monumental con Marc Anthony”, recalcó el periodista Jason Sanchez en la transmisión de ATV, recordando que la música del salsero también le da mala suerte al DT.

Ricardo Gareca permaneció siete años en la selección peruana. - Crédito: Andina

Cabe mencionar que el ‘clásico del Pacífico’ se jugará en el recinto de Ate, ya que la selección peruana no pudo obtener las garantías para afrontar el choque contra su similar de Chile en el Estadio Nacional. La contienda está pactada para llevarse a cabo este viernes 15 de noviembre a partir de las 20:30 horas de Perú, según señala el fixture oficial de las Eliminatorias 2026.

Ricardo Gareca y un difícil presente en Chile

Ricardo Gareca hizo historia con la selección peruana, llevándole a una Copa del Mundo después de 36 años. Con el ‘Tigre’ al mando, la escuadra nacional consiguió su clasificación a Rusia 2018, tras superar el repechaje contra Nueva Zelanda, y estuvo muy cerca de repetir la hazaña para Qatar 2022, pero en esa ocasión la ‘bicolor’ cayó en la repesca ante Australia.

Aunque se despidió con esa dolorosa caída, en el Perú se le guardó mucho cariño y la afición exigió su continuidad en el banquillo, pero el DT argentino no llegó a ningún acuerdo con la FPF y este año, fue anunciado como el nuevo técnico de Chile. Esa noticia causó mucha sorpresa y revuelo, pues se trata del clásico rival de la ‘blanquirroja’.

Ricardo Gareca se refirió a su continuidad en la selección de Chile

Con la ‘roja’, Gareca está intentando replicar lo que logró con la ‘bicolor’, pero hasta el momento no le ha ido nada bien. El estratega pasa por una etapa crítica con los sureños, tras sufrir cuatro derrotas en sus cuatro presentaciones en las Eliminatorias 2026, lo cual ha ocasionado que el combinado ‘mapocho’ se estanque en el último puesto de la tabla de posiciones.

No obstante, el ‘Tigre’ espera iniciar su trayecto de redención en Lima, dando el batacazo contra su anterior selección. Claro está que no será nada fácil. El nuevo ‘clásico del Pacífico’ promete ser un duelo bastante reñido de pronóstico reservado. No es para menos.