Dónde ver Perú vs México HOY: canal tv online por fecha 2 del Grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Dónde ver Perú vs México por fecha 2 de grupo A de Copa Panamericana de Vóley 2025. - créditos: FPV

La selección peruana tendrá una dura prueba cuando se enfrente a su similar de México hoy, lunes 4 de agosto, en el marco de la fecha 2 del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025. El Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos será el escenario de un duelo donde la ‘bicolor’ intentará dar el golpe ante el conjunto anfitrión.

El elenco dirigido por Antonio Rizola viene de quedar subcampeona en la Copa América que se realizó en Brasil, lo que acrecentó la ilusión de un elenco que pretende llegar lo más lejos posible para seguir creciendo deportivamente.

Esmeralda Sánchez, una de las integrantes de la ‘blanquirroja’, resaltó la dificultad de la competición. “Creo que la Copa Panamericana va a ser un torneo muy difícil, donde va a haber nuevos desafíos. Eso nos va a ayudar para el ritmo que el equipo necesita”, expresó para el Facebook de la FPV, además de destacar la cercanía del DT brasileño.

La líbero peruana habló sobre Antonio Rizola y la participación en el certamen internacional. (FPV)

Nuevo fixture de Perú con salida de Estados Unidos de la Copa Panamericana de Vóley 2025

Hasta finales de julio, se había conocido el fixture que la selección peruana tenía que afrontar en la Copa Panamericana de Vóley 2025. Sin embargo, la sorpresiva salida de Estados Unidos por cuestiones estrictas de seguridad trastocó los planes de la organización, que tuvo que hacer algunos cambios en la distribución de los grupos.

Por intermedio de un comunicado en su sitio web, USA Volleyball indicó que la ciudad mexicana de Colima, donde se desarrollará el certamen internacional, está “bajo una advertencia de ‘Nivel 4: No Viajar’ del Departamento de Estado de EE. UU.”

Bajo esa premisa, la ‘blanquirroja’, que inicialmente integró el grupo B con México, República Dominicana, Trinidad & Tobago, Costa Rica y Puerto Rico; ahora tendrá que verse las caras en el grupo A con Costa Rica (martes 5 de agosto, 15:00 horas) y Puerto Rico (miércoles 6 de agosto, 17:00 horas) tras los choques con Cuba y México.

Fecha y hora (mexicana) de los últimos duelos de Perú por el grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025. - captura: NORCECA

Lista de Perú para Copa Panamaricana de Vóley 2025 sin Ángela Leyva y Kiara Montes

Con miras a la Copa Panamericana de Vóley 2025, el entrenador de la selección peruana, Antonio Rizola, anunció la convocatoria de 14 jugadoras, entre las que figuran nombres que regresan al combinado patrio como Karla Ortiz, Esmeralda Sánchez, Maricarmen Guerrero, María José Rojas y Sandra Ostos.

Eso sí, no estarán Ángela Leyva ni Kiara Montes. La primera no fue autorizada por su club, Besiktas de Turquía, mientras que la segunda no fue considerada por decisión técnica.

La nómina completa quedó conformada de la siguiente manera:

Armadoras: Yadhira Anchante (AO Thiras de Grecia), María José Rojas (Rebaza Acosta).

Atacantes: Karla Ortiz (Universitario de Deportes), Sandra Ostos (Alianza Lima), Kiara Vicente (Deportivo Géminis), Coraima Gómez (Universitario de Deportes).

Opuestas: Thaisa Mc Leod (Deportivo Géminis), Aixa Vigil (San Martín).

Centrales: Maricarmen Guerrero (Alianza Lima), Diana De la Peña (Alianza Lima), Claudia Palza (Rebaza Acosta), Flavia Montes (San Martín).

Líberos: Rachell Hidalgo (Regatas Lima), Esmeralda Sánchez (Alianza Lima).

Las 14 convocadas de Perú para la Copa Panamericana de Vóley 2025. - créditos: FPV

Dónde ver Perú vs México por Copa Panamericana de Vóley 2025

El Perú vs México se disputará en el Auditorio Multifuncional Unidad Deportiva Morelos, ubicado en la ciudad de Colima, en México, el lunes 4 de agosto. Y de acuerdo con lo establecido por NORCECA, organizadora de la Copa Panamericana de Vóley 2025, la transmisión estará a cargo del YouTube de la Federación Mexicana de Voleibol.

De la misma manera, la página web de Infobae Perú te traerá este encuentro con el minuto a minuto, los puntos más importantes, las acciones destacadas y otros detalles que no te puedes perder.

Horario de Perú vs México por Copa Panamericana de Vóley 2025

El encuentro entre Perú y México, correspondiente a la segunda fecha del grupo A de la Copa Panamericana de Vóley 2025, está programado para las 21:00 horas en territorio nacional, que coincide con Colombia y Ecuador. En Venezuela, Chile, Bolivia y Estados Unidos (Miami), el partido comenzará a las 22:00 horas. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, el inicio será a las 23:00 horas. Para espectadores en México, el duelo está previsto a las 20:00 horas, mientras que en España se disputará a las 04:00 horas del martes 5 de julio.