Esmeralda Sánchez dejó la polémica atrás con Antonio Rizola y lo elogió previo a la Copa Panamericana: “Se acerca mucho a nosotras”

La líbero peruana habló sobre Antonio Rizola y la participación en el certamen internacional. (FPV)

La selección peruana de vóley afronta una nueva oportunidad internacional luego de su grata participación en la Copa América, donde el equipo fue subcampeón y demostró una evolución positiva bajo la conducción de Antonio Rizola. Ahora, con energías renovadas y algunas caras nuevas, la ‘bicolor’ integra el Grupo B de la Copa Panamericana, que se celebrará en Colima, México, durante agosto. Sus rivales en fase de grupos serán Costa Rica, Trinidad y Tobago, República Dominicana, México y Puerto Rico, en un certamen que promete exigir al máximo a las dirigidas por el técnico brasileño.

Dentro del plantel, una de las novedades más importantes es el regreso de Esmeralda Sánchez. La líbero, quien no formó parte de la convocatoria en la Copa América, vuelve a vestir la camiseta nacional luego de una prolongada ausencia y se presenta como una pieza de experiencia y solvencia en la última línea defensiva. Antes del debut en el torneo, la deportista de Alianza Lima ofreció sus impresiones sobre la preparación del equipo y el clima que rodea a la ‘blanquirroja’ en esta nueva etapa.

“Es un grupo nuevo que nos estamos afianzando poco a poco, la preparación ha sido buena, creo que cada una se ha esforzado al máximo para poder dar un buen torneo, creo que la Copa Panamericana va a ser un torneo muy difícil, donde va a haber nuevos desafíos, y creo que eso nos va a ayudar para el ritmo que el equipo necesita”, comentó para la página de Facebook de la Federación Peruana de Vóley (FPV).

La selección peruana de vóley viaja este jueves 31 de julio con destino a México.

Esmeralda Sánchez destacó a Antonio Rizola

El regreso de Esmeralda Sánchez a la selección está rodeado de un trasfondo importante. Su ausencia en torneos recientes estuvo vinculada a una polémica con Antonio Rizola. Tiempo atrás, la líbero no aceptó la convocatoria del entrenador, lo que llevó a una declaración pública del brasileño en la que marcó distancia con la jugadora. “Habló conmigo una vez, cuando finalizó la Liga Nacional. Personalmente le dije ‘usted, está en mis planes’. Me dijo ‘gracias profe’. Pasó una semana y mencionó que no quería estar. Si usted no quiere trabajar conmigo, no voy a llamarte para que lo hagas. Para todo en la vida hay consecuencias”, señaló en octubre de 2024.

La convocatoria de Sánchez para la Copa Panamericana evidencia que ambos dejaron atrás el episodio y lograron reencontrarse en pos del objetivo común. La jugadora de Alianza reconoce la importancia de la comunicación con el estratega y destaca la influencia de su liderazgo dentro y fuera de la cancha. “Es un técnico que conversa mucho, es un técnico que se acerca mucho a nosotros, creo que eso es importante para que tengamos esa confianza con él”, manifestó.

Esmeralda Sánchez dejó atrás la polémica con Antonio Rizola y lo elogió previo a la participación de Perú en la Copa Panamericana de vóley 2025.

Perú debutará ante Costa Rica en la Copa Panamericana 2025

El primer desafío de la selección nacional será ante Costa Rica, el domingo 3 de agosto a las 17:00 horas (hora peruana). Este encuentro marcará el termómetro inicial para medir el rendimiento del grupo remodelado y servirá para que el cuerpo técnico evalúe el funcionamiento de los nuevos engranajes.

Hasta el momento, la Norceca no ha informado de manera oficial la plataforma de transmisión, aunque en años anteriores optaron por la difusión vía redes sociales, especialmente Facebook, opción que podría repetirse este 2025.

Este es el fixture completo de la ‘bicolor’ en la Copa Panamericana de vóley 2025:

Fecha 2: Perú vs Trinidad & Tobago (4 de agosto, 19:00 horas)

Fecha 3: Perú vs República Dominicana (5 de agosto, 19:00 horas)

Fecha 4: Perú vs México (6 de agosto, 21:00 horas)

Fecha 5: Perú vs Puerto Rico (7 de agosto, 19:00 horas)