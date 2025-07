Renzo Sheput señaló a cuatro personas para recuperar a Sporting Cristal, e hizo sentida petición: “Que no pasen más de 7 años para campeonar”

El 'Pincel' habló de la actualidad del club 'rimense' y confía en que vuelva al nivel de antes por la presencia de algunos personajes. (Video: Cobertura Perú)

Sporting Cristal atraviesa una de sus crisis más agudas de los últimos años. Y es que año tras año se ha alejado de la lucha por la Liga 1 y ahora ha quedado fuera de la contienda por el Torneo Apertura. Por tal motivo, la directiva viene analizando los refuerzos para afrontar el Clausura, siendo Miguel Araujo el primero en cerrarse. En ese sentido, Renzo Sheput señaló a cuatro personas para la recuperación del club ‘rimense’ e hizo una sentida petición.

“Yo me voy a apoyar en Jorge (Soto), en Julio César (Uribe), en ‘Loba’ (Carlos Lobatón), bueno Renzo Revoredo ahorita ya pasó a la selección sub 17 pero estaba ahí, y Julinho que está en menores entonces. Me voy a apoyar en esa gente porque respira Cristal, sabe los valores y la trascendencia, lo que es jugar con esa camiseta. Ellos obviamente no tienen la última decisión, pero es tratar de cambiar eso con el hincha”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ‘Cobertura Perú’.

Para el ‘Pincel’, la participación de figuras con pasado en la entidad transmite una identidad que puede influir positivamente en los actuales integrantes del plantel y en la relación con la hinchada.

Renzo Sheput salió campeón nacional cuatro veces con Sporting Cristal: 2002, 2012, 2014 y 2016. - créditos: Difusión

Renzo Sheput también valoró especialmente el nombramiento de Julio César Uribe como director general de fútbol y sugirió que otros exjugadores de Sporting Cristal como Carlos Lobatón (coordinador de fútbol profesional) y Jorge Soto (asistente técnico) ocupen posiciones de mayor protagonismo.

“Ahora que nombraron a Julio César como director general de fútbol... ¡Esa es! Y lo quiero ver a ‘Loba’ en un lugar más protagónico, a Jorge también. Con Julio César va a hacer las cosas porque le han dado cierto poder. Con el comando técnico, ni qué dudar obviamente de Autuori, que es un entrenador que está dentro de mis cinco entreandores top. Entonces, es por ahí”, comentó el exvolante, mostrando su respaldo tanto a la dirección institucional como a la conducción técnica encabezada por Paulo Autuori, al que considera entre los mejores entrenadores que tuvo.

Por último, el exfutbolista de 44 años se dirigió a la directiva del club ‘bajopontino’ con un mensaje claro en relación a la sequía de títulos, ya que no alzan el máximo trofeo nacional desde 2020. “Yo sé que esto es de resultados, pero no son inmediatos. Solo les pido que no pasen más de siete años por favor para que podamos salir campeones”, advirtió. Sus palabras reflejan el sentir de muchos hinchas que aspiran a ver a Sporting Cristal recuperar el protagonismo deportivo y sumar campeonatos con una estructura basada en su propia identidad y exfiguras.

El 'Diamante' rompió su silencio luego de asumir como director general de fútbol. (Mano a Mano)

El mercado de fichajes de Sporting Cristal

Como se mencionó líneas arriba, por el momento, Sporting Cristal solo ha oficializado la contratación de Miguel Araujo para reforzar la defensa ante el espacio dejado por Franco Romero. Y si bien en un momento la directiva apuntaba a potenciar dicha zona con un zaguero extranjero (Wellington Nascimento) y un lateral izquierdo peruano, la repentina salida de Martín Cauteruccio rumbo a Bolívar ha hecho que los altos mandos prioricen contratar un delantero.

En primera instancia, el objetivo fue Raúl Ruidíaz, pero las negociaciones con Atlético Grau y la ‘Pulga’ no han prosperado. El menudo atacante prefiere quedarse en Piura, donde se siente cómodo y respalda, y evitar un conflicto con el entorno de Universitario ante la posibilidad de regresar en un futuro próximo.

Ante este escenario, los nombres de Luis Ramos y Santiago Ormeño han aparecido en el radar. Sin embargo, el primero está prestado en América de Cali desde Cusco FC, por lo que su fichaje es altamente costoso, motivo por el cual la ‘U’ ha tenido trabas para incorporarlo. En el caso del nacido en México, busca dejar Qingdao Hainiu FC de China y fue ofrecido a los ‘merengues’ y ‘cerveceros’. Se espera que en los próximos días haya novedades en La Florida.

Miguel Araujo es el primer fichaje de Sporting Cristal para el Torneo Clausura, y Yoshimar Yotún ha vuelto a los entrenamientos tras una larga para por lesión. - créditos: Sporting Cristal