Se confirmó la primera salida de Sporting Cristal para el Torneo Clausura 2025: jugador es pretendido desde Brasil y Uruguay

Se confirmó la primera salida de Sporting Cristal para el Torneo Clausura: jugador es pretendido desde Brasil y Uruguay. - créditos: Sporting Cristal

Sporting Cristal se encuentra viviendo días de drásticas decisiones por el mal momento deportivo del equipo. Pero estas se han intensificado a raíz de la designación de Julio César Uribe como director general de fútbol. De hecho, luego de un tiempo de incertidumbre, se confirmó la primera salida del club ‘celeste’ para el Torneo Clausura.

Se trata de Franco Romero, quien en una entrevista para ‘Carve Deportiva’ reveló que no renovó contrato con los ‘rimenses’ por un desacuerdo con la directiva. “El campeonato se sigue jugando, quedan algunas fechas, pero a mí se me termina el contrato el 30 de junio. No llegué a un acuerdo para la renovación. Hace unos meses se venía hablando, pero todo quedó en la nada y tomé la decisión de no continuar”, fueron sus primeras palabras.

De la misma manera, aseguró que el factor económico pesó para dejar la entidad ‘cervecera’, que le ofreció seguir por seis meses, algo que rechazó. “Lo que me propusieron al principio fueron seis meses de contrato y por eso no quería renovar. Más que nada era por la estabilidad, tengo dos hijos y moverlo al más grande (7) en el tema de colegio es bastante complicado. En Uruguay se hace más fácil porque mis padres y hermanos que me pueden dar una mano", acotó.

Franco Romero no ha colmado las expectativas en Sporting Cristal desde su llegada a mediados de 2024. - créditos: Sporting Cristal

Franco Romero sobre las opciones tras confirmar salida de Sporting Cristal

Ahí fue cuando Franco Romero escuchó del periodista que lo entrevistaba sobre las opciones que hay de Peñarol de contratarlo. “Lo último que hablé con Pablo Bentancur, que es el que me representa, es terminar de solucionar todo lo que es tema de papeles acá en Perú. Estoy con el tema del colegio de mi hijo y el departamento. Después la idea es volver a Uruguay y estar a la espera de qué posibilidades puede haber”, comentó.

El haber pasado por Nacional de Uruguay (2023-2024), clásico rival del elenco ‘carbonero’, invita a pensar que sería un traspaso polémico, aunque él le restó importancia. “Si tienen una propuesta y nos sirve, sin duda que iría, es mi trabajo”, explicó, resaltando su profesionalidad y capacidad para defender la camiseta de cualquier equipo.

Eso no fue todo, ya que el zaguero ‘charrúa’ admitió que también cuenta con la posibilidad de mudarse para Brasil, cuyo contacto se dio previo al duelo con Palmeiras por la Copa Libertadores. “Me contactaron de Brasil, pero hasta el momento no me han dicho nada”, mencionó.

Franco Romero llegó a Sporting Cristal para ser el relevo de Ignácio da Silva, pero no mostró solidez en la defensa. - créditos: Sporting Cristal

Franco Romero sobre su etapa en Sporting Cristal

Por otro lado, Franco Romero, más allá del bajo rendimiento mostrado en Sporting Cristal, dejó en claro sentirse satisfecho por lo hecho en el campo debido al tiempo de juego que tuvo, su objetivo principal cuando arribó.

“Bien, la decisión que tomé al venir acá era el tener minutos, jugar, cuando salí de Nacional. Y lo cumplí porque jugué todo el año, me perdí cuatro partidos por acumulación de tarjetas amarillas, expulsión y por decisión de rotar por jugar Copa”, indicó.

Asimismo, el futbolista de 30 años remarcó que no tuvo problemas con Paulo Autuori y lo elogió. “Autuori agarró el equipo hace un mes y medio. La verdad, la primera vez que me toca un entrenador brasileño y, desde que llegó, en todo momento me ayudó”, añadió.

El defensa uruguayo reconoció que no continuará en el cuadro 'celeste' y podría partir a una liga importante de Sudamérica. (Video: Carve Deportiva)

Ahora, Franco Romero no llegó a jugar los últimos partidos con Sporting Cristal. Después de la dura goleada ante Palmeiras, fue dejado de lado, y el técnico Paulo Autuori decidió alinear en la defensa a Alejandro Pósito con Rafael Lutiger, aunque sin encontrar soluciones.

Otros cambios en Sporting Cristal

La salida de Romero sería el primer movimiento que se confirma en Sporting Cristal. Según lo expresado por Julio César Uribe, presentó un informe con cuatro fichajes y algunas partidas, pero esto dependerá del presupuesto aprobado por el presidente y uno de los dueños del club, Joel Raffo.

El periodista deportivo presumió sobre cómo habría sido el ascenso del 'Diamante' en el club 'cervecero'. (Video: Doble Punta)