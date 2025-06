Sporting Cristal cambió de cargo a Julio César Uribe y lo anunció como Director General de Fútbol: “La máxima autoridad deportiva”

Julio César Uribe fue nombrado como el nuevo Director General de Fútbol de Sporting Cristal.

Nuevo cambio en Sporting Cristal. El miércoles 18 de julio, el club ‘celeste’ anunció que Julio César Uribe dejó de ser asesor y vocero institucional para convertirse en el Director General de Fútbol. El ‘Diamante’ será el principal encargado de la parte deportiva al menos en lo que resta de la temporada.

“El Club Sporting Cristal informa a la opinión pública, a sus hinchas y a los medios de comunicación que el ídolo celeste Julio César Uribe ha sido designado como Director General de Fútbol, la máxima autoridad deportiva de nuestra institución”, se puede leer en el primer párrafo del comunicado.

El elenco rimense explicó las nuevas funciones del exfutbolista peruano: trabajará de la mano del director de fútbol profesional, Gustavo Zevallos, y de las cabezas de las categorías formativas y el balompié femenino. Además, dejó en claro que tendrá “autonomía e independencia” de Joel Raffo.

“Luego de desempeñarse en funciones de asesoría y vocería institucional, Julio César Uribe asume un rol clave en la conducción deportiva del club. Desde esta posición, supervisará y acompañará la labor del Director de Fútbol Profesional, del Director de Fútbol Formativo y del Jefe de Fútbol Femenino en la toma de decisiones estratégicas, como la conformación de planteles, la designación de los comandos técnicos y la gestión de transferencias. Ejercerá estas funciones con plena autonomía e independencia, reforzando la identidad institucional”, detalló.

Finalmente, Cristal señaló que Uribe será presentado en conferencia de prensa en los siguientes días, en la cual también se aprovechará para dar a conocer el balance del primer semestre del 2025.

“En los próximos días se llevará a cabo la presentación oficial de Julio César Uribe como Director General de Fútbol, ocasión en la que se brindarán mayores detalles sobre esta importante decisió institucional, así como las principales medidas adoptadas y el balance general de esta primera etapa de la temporada. Con ello, buscamos consolidar el modelo deportivo del club, fortaleciendo nuestro ADN institucional y dotándolo de historia, liderazgo y visión de futuro”, cerró.

Comunicado de Sporting Cristal anunciando a Julio César Uribe como nuevo Director General de Fútbol.

Julio César Uribe adelantó cambios drásticos en Sporting Cristal

Antes que lo cambiarán de puesto, Julio César Uribe había revelado las recomendaciones que había dado en Sporting Cristal e inclusive no dudó en amenazar de marcharse en caso Joel Raffo y compañía no consideren sus consejos.

"Pedí lo que el hincha percibe y muchos comunicadores expresan: otra fuerza para tomar decisión. Si eso no se me otorga, me quedo tranquilo en mi casa y sigo amando a Sporting Cristal. No hay otro camino“, declaró en conversación con PBO Campeonísimo.

Ahora, el popular ‘Diamante’ se encargará de tomar las decisiones en el armado del plantel para lo que resta del Torneo Apertura y el Torneo Clausura en su totalidad. El mercado de fichajes volverá a abrir el 24 de junio para inscribir a los nuevos jugadores.

El 'Diamante' se refirió a la crisis del club 'celeste' y del informe que presentó para los cambios drásticos, con mensaje para los dirigentes. (Video: PBO Campeonísimo)

Sporting Cristal, a cuatro puntos del líder del Apertura

El presente de Sporting Cristal no es el mejor. Su irregularidad lo ha alejado de la pelea del Torneo Apertura a falta de cuatro fechas para que todo finalice. Actualmente, es sexto con 25 puntos, a cuatro del líder Universitario de Deportes.

El cuadro encabezado por Paulo Autuori deberá sumar puntaje perfecto y esperar que los seis equipos que están por encima tropiecen para ganar esta primera fase de la Liga 1. Un panorama complicado, pero en el fútbol todo puede pasar.