Ángel Comizzo fue clave para que Raúl Ruidíaz le diga no a Sporting Cristal: “¿Quieres volver a tu casa? Tu casa es Universitario"

El DT de Atlético Grau convenció a la 'Pulga' de esperar hasta el 2026 para su regreso a Universitario. (Video: L1MAX)

Sporting Cristal continúa con la búsqueda de un ‘9′ para ocupar la plaza que dejó Martín Cauteruccio en la delantera ‘celeste’. Pero ante la posible llegada de un defensor extranjero, solo podrían incorporar a jugadores nacionales en el presente mercado de pases. Pero el objetivo no viene siendo nada sencillo. ¿Qué pasó ahora?

A inicios de temporada, los rimenses se pudieron reforzar con Raúl Ruidíaz, sin embargo, no lo creyeron necesario y el goleador terminó en Atlético Grau, donde tiene a un viejo conocido: Ángel Comizzo, quien lo terminó convenciendo de firmar por el cuadro de Piura al no encontrar equipo en la capital, pues Universitario tampoco lo quiso.

El tiempo pasó y ahora Sporting Cristal busca desesperadamente un delantero. Es por ello que le tocaron la puerta a la ‘Pulga’, confiando que aún quería llegar al Rímac. Pero no contaron con una pieza clave en la ‘negociación’, el técnico del conjunto de Piura, alguien muy cercado al exjugador de Seattle Sounders de la MLS.

Ángel Comizzo fue influyente para la negativa de Raúl Ruidíaz a Sporting Cristal.

“Cristal le hizo una oferta el martes en la noche. Y era una propuesta muy buena que a Ruidíaz no le disgustaba. Lo económico no lo mueve mucho. Finalmente conversó con Ángel Comizzo y tuvo mucho que ver en la decisión que Raúl haya dicho que no y se quede en Grau hasta fin de año. Eso no quita que Cristal pueda hacer otra oferta. Son muy cercanos y lo que señaló fue: '¿Quieres volver a tu casa en algún momento?’ La respuesta fue sí, su casa es la ‘U’, pero llegando a Cristal eso te va a complicar’. Eso sirvió para que le diga no a Cristal y también pensando en un futuro lo que podría ser el regreso de Raúl Ruidíaz a la ‘U’“, sostuvo.

De esta forma, no se descarta totalmente que el futbolista que está próximo a cumplir 35 años regrese en un futuro a Universitario de Deportes.

Raúl Ruidíaz en la temporada

El delantero peruano cumplió su ciclo en Estados Unidos y salió del Seattle Sounders FC en diciembre pasado. En el medio futbolístico se esperaba un regreso a Universitario de Deportes por todo lo alto, sin embargo, por decisión de la directiva decidieron no traerlo en este momento.

Pasó el tiempo y se habló sobre su llegada a Ayacucho FC donde iba a compartir equipo con su hermano menor, Yamir Ruidíaz. Finalmente se cayó el traspaso y no llegó a jugar en el cuadro ayacuchano.

La 'Pulga' le convirtió un tanto de gran factura al elenco de Chongoyape en el Torneo Apertura. (Video: L1 MAX)

Tras pasar varios meses sin club, el jugador llegó a un acuerdo con Atlético Grau de Piura, ello también por la influencia que tuvo Ángel Comizzo como parte de la transferencia.

Hasta la fecha en el equipo ‘albo’ ha disputado once partidos donde ha tenido mucha participación siendo uno de los goleadores del plantel con seis tantos en el Torneo Apertura. En Copa Sudamericana no tuvo participación, ya que por la repentina oficialización no lograron inscribirlo para la fase de grupos del torneo internacional.

¿Raúl Ruidíaz es una posibilidad para la siguiente temporada de la ‘U’?

En los mercados de pases pasados se ha voceado el nombre de Raúl Ruidíaz para Universitario y seguramente en el próximo también volverá a sonar. Así que es válido preguntarse: ¿Hasta cuándo firmó Ruidíaz contrato con Atlético Grau? El futbolista firmó hasta diciembre del 2025 y podría llegar totalmente libre a Universitario de Deportes para la temporada 2026. De hecho, el cuadro de Ate todavía es el equipo donde más partidos ha disputado en su carrera futbolística con un total de 178, anotando 80 goles y dejando 24 asistencias, números por los cuales el hincha se ilusiona con su posible regreso.