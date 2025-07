Eddie Fleischman y la ‘amenaza’ a Ricardo Gareca si vuelve a la selección peruana en gestión de Agustín Lozano: “Le jugaron mal”

El periodista deportivo habló de un posible retorno del ‘Tigre’ a la ‘bicolor’. (Video: Juego Cruzado)

El futuro de la selección peruana todavía es incierto. Y es que la continuidad de Óscar Ibáñez no está confirmada a falta de dos fechas para que culminen las Eliminatorias 2026. Sin embargo, en los últimos días había sonado el nombre de Ricardo Gareca para un eventual retorno. En ese sentido, Eddie Fleischman reveló la ‘amenaza’ al ‘Tigre’ si vuelve a la ‘bicolor’ en la gestión de Agustín Lozano.

“Yo soy de los que para mí Ricardo Gareca ha sido el mejor entrenador que ha tenido la selección peruana en la historia por encima de Marcos Calderón, de Tim, de Didí (…) Pero si firmara contrato con Lozano, bajo el póster”, fueron sus primeras palabras en el programa de YouTube, ‘Juego Cruzado’.

El periodista deportivo expuso una serie de antecedentes que, según su análisis, ponen en tela de juicio la idoneidad y credibilidad de la actual administración. Señaló casos de sanciones, la falta de auditorías en los estados financieros, situaciones como el ascenso “por la fuerza” del club propiedad de Lozano, la influencia directa en el arbitraje y la forma en que se manejó la salida del propio Gareca. “Si te cag... a ti, porque eso pasó… Gareca ha sido muy político como siempre, tiene corrección, es un diplomático, tiene categoría para saber dónde pisa; pero la verdad es que a él no le gustó nada nunca que cuando dijeron ‘sí, queremos que se quede nuestra única opción’, no fue Lozano, no fue Oblitas a Buenos Aires, mandaron un emisario del directorio”, recordó.

Ricardo Gareca mantuvo una negociación controversial con Agustín Lozano para renovar con la selección peruana a mediados de 2022. - créditos: Difusión

Para Eddie Fleischman, aceptar nuevamente un vínculo laboral con la FPF en estas condiciones sería un error, incluso desde una perspectiva profesional, pero sobre todo moral. “Profesionalmente, yo considero legítimo que un profesional quiera hacer carrera pasando por la Federación y que quiera tomar un trabajo. Si tienes todos esos antecedentes… Yo respeto la aspiración profesional, pero tengo mi valoración moral, sobre todo cuando has sido tú uno de los afectados directos de esa gestión”, precisó.

Ricardo Gareca sobre un posible regreso a la selección peruana

Ricardo Gareca se refirió en el programa ‘Doble Punta’ a la posibilidad de volver a dirigir la selección peruana. El técnico argentino evitó definiciones tajantes, argumentando respeto por el actual entrenador, Óscar Ibáñez, y contextualizando el tipo de procesos que vive el fútbol nacional. “Eso yo no lo sé, no te sabría decir, primero porque está una persona que quiero mucho, Óscar, al frente. Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar, volver un poco a lo que era antes, antes era algo normal que Perú cambie de entrenador porque no encontraba los resultados. Pasó con nosotros por un proceso muy largo, por lo cual estar siete años y medio en Perú, era algo impensado”, expresó.

El ‘Flaco’ agregó que mantiene un vínculo personal y afectivo con el país, razón por la cual sigue visitando Lima con frecuencia por motivos personales y amistades estrechas forjadas en su paso por la selección, de ahí que no descartó su retorno a la ‘blanquirroja’.

El 'Tigre' habló sobre su retorno en la 'bicolor' tras fracaso con Chile. (Doble Punta)

Óscar Ibáñez sobre volver a ser asistente de Gareca

Óscar Ibáñez, actual DT de la selección peruana, también se refirió a la posibilidad de acompañar nuevamente a Ricardo Gareca como asistente en un eventual regreso. “Cuando lo acompañé a Ricardo hasta Vélez Sarsfield, hablé con él y le dije que quería retomar la dirección técnica, que es algo que me gusta, que me apasiona y para lo que nos preparamos. Acepté el trabajo con Ricardo en la selección porque trabajar con ese tipo de entrenador y de cuerpo técnico es como hacer una maestría”, dijo en un principio para RPP.

El exportero recordó también su paso como asistente en el cuerpo técnico de Sergio Markarián y destacó cuánto aprendió durante esas etapas. Por eso, prefiere continuar desarrollando su carrera como entrenador principal. “Yo tuve la posibilidad de trabajar con Sergio Markarián también en su cuerpo técnico, y aprendes mucho. Entonces, era hora de volver a volcar todo lo aprendido. Mi camino va por ahí, entrenando donde sea, pero seguir entrenando, que es lo que nos gusta”.

Bajo el mando de Óscar Ibáñez, la selección peruana consiguió una victoria, una derrota y dos empates en las Eliminatorias 2026. - créditos: FPF