Paolo Guerrero dio escueta respuesta ante posible regreso de Ricardo Gareca a la selección peruana: “Óscar Ibáñez merece una oportunidad”

El 'Depredador' se refirió a una eventual vuelta del 'Tigre' a la 'bicolor' y pidió la continuidad del exportero. (Video: Fútbol Como Cancha)

Con la virtual eliminación de la selección peruana de la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, han surgido varias incógnitas en cuanto al futuro de la ‘bicolor’. Y es que desde la FPF ya nombraron al jefe de la Unidad Técnica de Menores (Manuel Barreto) y pronto anunciarán al director deportivo (probablemente Jean Ferrari). Sin embargo, el cargo de director técnico sigue en suspenso pese a la presencia de Óscar Ibáñez. En ese sentido, Paolo Guerrero respaldó su continuidad aún con los rumores ante un posible retorno de Ricardo Gareca.

Esto sucedió en el programa ‘Fútbol Como Cancha’ de RPP, donde el periodista Kevin Pacheco le recordó las declaraciones de Christian Cueva mostrando su posición a favor de un regreso del ‘Tigre’ al combinado patrio, a lo que el delantero de Alianza Lima dijo lo siguiente:

“¿Cueva dijo que le gustaría que vuelva Gareca? Seguro. Particularmente, con Ricardo he tenido una súper relación. ‘Cuevita’ seguramente dijo eso porque él tenía una súper relación con Ricardo, fue como un padre para él y por eso está claro que a él le gustaría que vuelva, lo supo llevar y guiar”, fueron sus primeras palabras.

Paolo Guerrero mostró su mejor versión en la selección peruana de la mano de Ricardo Gareca. -créditos: Difusión

No obstante, el pensamiento del experimentado goleador pasa porque siga el exarquero al mando de la ‘blanquirroja’ para darle una prolongación al trabajo que ha venido realizando en el equipo, al que ha logrado cambiarle la imagen en los últimos tres cotejos de las Eliminatorias 2026.

“Ahora contamos con Óscar, que para mí está haciendo un gran trabajo. Le pasa esa seguridad y confianza al grupo. Es una persona A1 y creo que merece una oportunidad dentro de la selección”, comentó.

Eso no fue todo, ya que Paolo Guerrero rescató el trato que Óscar Ibáñez ha tenido con el plantel actual y que ha notado un cambio drástico en la gestión grupal. “El poco tiempo que venimos trabajando con él, el grupo se siente muy tranquilo y enfocado, en los trabajos que hace dentro de la cancha son muy importantes, los mensajes que te da en las charlas también son muy importantes. Eso ayuda a que el jugador sepa y entienda qué es lo que el ‘profe’ pide y quiere que se haga dentro del campo”, sostuvo.

Óscar Ibáñez ha sumado 5 puntos de 12 posibles en los últimos cuatro partidos de Perú en las Eliminatorias 2026. - créditos: FPF

Como se mencionó líneas arriba, Christian Cueva fue entrevistado por dicho espacio de RPP y reconoció que le encantaría el retorno de Ricardo Gareca a la selección peruana. Al mismo tiempo, dejó en claro que es una decisión que pasa por Agustín Lozano y el directorio de la FPF.

“Me gustaría, porque él conoce mucho el fútbol peruano. Conoce al jugador peruano. Me gustaría realmente, pero no sé qué decirte porque, al final, la decisión lo toma el presidente y comité que tenga al lado”, indicó.

Ricardo Gareca sobre posible vuelta a la selección peruana

Ricardo Gareca se refirió a la posibilidad de regresar a la selección peruana tras su reciente salida de Chile. “Eso yo no lo sé, no te sabría decir, primero porque está una persona que quiero mucho, Óscar (Ibáñez), al frente”, dijo en primera instancia para el programa de YouTube, ‘Doble Punta’.

El ‘Tigre’, quien dirigió a la ‘blanquirroja’ durante siete años y medio, destacó la estabilidad que tuvo su proceso: “Creo que Perú pasó de estar tantos años con un cuerpo técnico a cambiar, volver un poco a lo que era antes, antes era algo normal que Perú cambie de entrenador porque no encontraba los resultados. Pasó con nosotros por un proceso muy largo, por lo cual estar siete años y medio en Perú, era algo impensado, hablo de los últimos tiempos”.

El exseleccionador también expresó su vínculo con el país y no descartó la vuelta a la ‘bicolor’: “Porque es un país que yo siempre, por ahí ustedes no se enteran, pero que cada tanto, voy a Lima por cuestiones personales. Es algo que no va a dejar de suceder nunca, porque al haber estado tantos años, haber tenido tanto aprecio, tanto cariño, no solamente por personas, amigos, sino también por cómo me han tratado. Siempre tengo motivos para ir”.

El 'Tigre' habló sobre su retorno en la 'bicolor' tras fracaso con Chile. (Doble Punta)