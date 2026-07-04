Por la Cachapa: más de 30 restaurantes de Perú y Latinoamérica se unen este domingo para recaudar fondos por Venezuela

Más de 30 restaurantes de Perú y otros países de Latinoamérica se unirán este domingo 5 de julio en Por la Cachapa, una iniciativa impulsada por la panadería barranquina Demo para recaudar fondos a través de World Central Kitchen (WCK) en apoyo a las comunidades venezolanas afectadas por el doble terremoto del 24 de junio, que dejó más de 1.700 muertos, 5.000 heridos y cerca de 16.000 desplazados. La fecha no es casual: coincide con la conmemoración de la Independencia de Venezuela.

La mecánica es directa. Cada restaurante participante elaborará su propia versión de la cachapa, uno de los platos más representativos de la cocina venezolana, y donará el 100% de lo recaudado por ese plato a WCK, organización que opera en las zonas de Miranda, La Guaira y Carabobo junto a 19 socios locales para distribuir comidas a familias desplazadas, equipos de rescate y personal hospitalario. La ONG sirve actualmente unas 10.000 comidas diarias y proyecta escalar hasta entre 20.000 y 30.000 a medida que nuevas cocinas y camiones de alimentos entren en operación.

PUBLICIDAD

Un plato, una causa

Bajo el concepto “Un día, un plato y una causa”, la propuesta convierte la gastronomía en un canal de ayuda humanitaria. Cada restaurante podrá usar la receta compartida por Demo o presentar una interpretación propia, lo que abre la puerta a versiones tan diversas como los establecimientos que las preparan.

Las propuestas reflejan esa diversidad. Almacén Cevichería, La Mar y El Mercado explorarán una cachapa de inspiración marina, mientras que Burger Boy la trasladará a su universo de hamburguesas. Dhaasu incorporará aromas y especias de la cocina india, y nombres como Cosme, Isolina, Pueblo Viejo, Shizen, Tori, Tanta y Bruto presentarán creaciones pensadas exclusivamente para la jornada.

PUBLICIDAD

Los restaurantes participantes en Perú

La lista de establecimientos peruanos que se suman a la iniciativa incluye a 500 Grados, Almacén, Amarena (La Mar y Bolognesi), Bruto, Buche, Burger Boy, Cosme, Cumpa, Demo, Dhaasu, Domo Saltado, El Mercado, El Pan de la Chola (La Mar 1081), Entre Migas, Isolina (Barranco y Surco), La Mar, La Perlita, Lila, Maketto, Pasta, Picnic, Pueblo Viejo, Rocco, Shizen, Tanta, Tomo y Tori.

Cada uno de estos locales anunciará los detalles de su propuesta a través de sus redes sociales. La invitación a los comensales es concreta: este domingo, elegir una cachapa equivale a contribuir con la respuesta humanitaria en Venezuela.

PUBLICIDAD

La iniciativa cruza fronteras

Por la Cachapa traspasa los límites de Perú con la participación de restaurantes de varios países de la región. Ahíto, de Cartagena, Colombia; Narda Comedor, de Buenos Aires, Argentina; Pía, de Quito, Ecuador; y Aguají y Travesías, de República Dominicana, forman parte de la lista que, según los organizadores, continúa creciendo.

La respuesta de la comunidad gastronómica superó las previsiones iniciales. En pocos días, cocineros y restaurantes de distintos países se sumaron de manera espontánea, lo que llevó a los organizadores a empezar a planificar una segunda edición de la iniciativa.

PUBLICIDAD

WCK y la emergencia en Venezuela

World Central Kitchen desplegó sus equipos en Venezuela horas después del doble sismo de magnitud 7.2 y 7.5 que sacudió el país el 24 de junio. La organización activó la red de socios locales que había construido a partir de operaciones humanitarias anteriores en el país, lo que permitió comenzar la distribución de alimentos casi de inmediato.

“Para el 25 de junio ya distribuíamos sándwiches”, declaró el responsable de la operación sobre el terreno en declaraciones recogidas por Forbes. El menú preparado por los socios locales incluye arepas, perros calientes, cachitos, carne guisada y plátano hervido. El chef español José Andrés, fundador de WCK, viajó personalmente a Venezuela y comprometió un millón de dólares a través de su Longer Tables Fund para reforzar la respuesta.

PUBLICIDAD

Un movimiento que busca continuidad

La meta de los organizadores va más allá de una jornada puntual. El objetivo es que Por la Cachapa se consolide como un movimiento capaz de reunir a la gastronomía latinoamericana de forma recurrente mientras la situación humanitaria en Venezuela lo requiera.

WCK, por su parte, no tiene fecha fija de cierre para su operación en el país. “Sabemos cuándo llegamos, pero nunca cuándo nos vamos. No creo que sea menos de un mes”, indicó el coordinador de la respuesta sobre el terreno, según Forbes. La organización prevé una reducción gradual de su rol de emergencia a medida que otras organizaciones humanitarias amplíen su presencia, aunque la demanda de alimentos sigue sin ceder.

PUBLICIDAD