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Admisión 2027 en la Marina de Guerra: todo lo que debes saber para postular a la Escuela Naval del Perú

El proceso de admisión para la Escuela Naval abrió inscripciones hasta el 14 de agosto. Conoce los requisitos, beneficios, costos y pasos para convertirte en oficial de la Marina de Guerra del Perú

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El principal instituto de enseñanza para los oficiales en potencia de la Marina de Guerra es la Escuela Naval del Perú, la cual proporciona un completo currículo educativo que incluye desde preparación académica hasta desarrollo ético y moral. (Foto: Gobierno del Perú)
El principal instituto de enseñanza para los oficiales en potencia de la Marina de Guerra es la Escuela Naval del Perú, la cual proporciona un completo currículo educativo que incluye desde preparación académica hasta desarrollo ético y moral. (Foto: Gobierno del Perú)

La Escuela Naval del Perú abrió el proceso de admisión 2027 para jóvenes que aspiran a convertirse en oficiales de la Marina de Guerra del Perú (MGP). Esta convocatoria, vigente hasta el 14 de agosto, representa una oportunidad para quienes buscan una formación integral y desean asumir el compromiso de servir al país siguiendo el legado de figuras como el Gran Almirante Miguel Grau.

En este proceso, los postulantes deben cumplir con una serie de condiciones específicas para iniciar su camino en una de las instituciones más reconocidas del ámbito militar y académico nacional. A continuación, te explicamos cuáles son los requisitos para postular a la Escuela Naval:

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  1. Nacionalidad: Ser peruano(a) de nacimiento o nacido en el extranjero de padre o madre peruanos, siempre que haya sido inscrito(a) durante la minoría de edad.
  2. Edad: Tener entre 15 y 21 años, 11 meses y 29 días al 31 de diciembre del año anterior al proceso.
  3. Salud: Encontrarse física y mentalmente sano(a); no haber sido expulsado(a) de instituciones educativas o fuerzas armadas por motivos disciplinarios o psicofísicos.
  4. Estado civil: Ser soltero(a), sin hijos ni dependientes directos.
  5. Educación: Haber terminado la secundaria o estar cursando el quinto año.
  6. Talla mínima: Damas: 1.58 m; varones: 1.68 m.
  7. Otros: No pertenecer a partidos políticos y contar con DNI electrónico vigente.

“El proceso es altamente competitivo, pues cada año postulan entre 1,000 y 1,500 jóvenes para solo 100 vacantes”, explicó el capitán de navío Sandro Canales Martínez, jefe del Departamento de Formación Académica de la Escuela Naval, en diálogo con Andina.

Beneficios de ingresar a la Marina de Guerra

Quienes ingresan a la Escuela Naval acceden a una formación integral basada en seis pilares: naval, académico, físico, ético-moral, náutico y sociocultural. Entre los principales beneficios se encuentran:

  • Práctica de deportes náuticos y representación en competencias nacionales e internacionales.
  • Propinas mensuales y viáticos para viajes de instrucción.
  • Becas de estudio en academias navales extranjeras.
  • Cursos de inglés con centros de idiomas de prestigio.
  • Grado académico de Bachiller en Ciencias Marítimas Navales.
  • Designación a unidades navales o dependencias de la Marina de Guerra del Perú al egresar.
  • Atención médica y prácticas preprofesionales (viajes de instrucción por el litoral peruano y el extranjero).
  • Obtención del grado militar de Alférez de Fragata.

La formación de la Escuela Naval tiene reconocimiento internacional. “Actualmente, cerca del 30 % de los ingresantes son mujeres, una cifra que evidencia la mayor participación femenina en la formación de los futuros oficiales”, subrayó Canales.

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27 carreras técnicas en la Marina de Guerra del Perú: requisitos para postular al proceso de admisión 2026
Foto: CITEN

Modalidades de ingreso y proceso de inscripción

La Escuela Naval ofrece cuatro modalidades de postulación:

  • Tercio Superior: Para quienes figuran en el tercio superior de su promoción durante 4° o 5° de secundaria.
  • Bachillerato Internacional: Dirigida a estudiantes o egresados del programa internacional.
  • Procedencia Universitaria: Para quienes completaron el primer año en universidades licenciadas con promedio igual o mayor a 14.
  • Libre: Modalidad estándar para quienes cumplen los requisitos generales.

El proceso de inscripción es virtual y consta de los siguientes pasos:

  1. Ingresa a www.escuelanaval.edu.pe/admision.
  2. Acércate a la oficina de admisión o zona naval más cercana para confirmar la talla mínima.
  3. Completa y envía el expediente virtual.
  4. Genera el comprobante de pago (S/238.80 por derecho de admisión) y paga en el Banco de la Nación.
  5. Envía el comprobante de pago y genera tu carnet de postulante.
  6. Descarga e imprime el carnet y la documentación requerida.
  7. Entrega los documentos en la oficina correspondiente, donde sellarán tu carnet como constancia de recepción.
  8. Participa en la evaluación médica (S/844.00 para varones, S/864.00 para damas).

Para postulantes de provincias, existen oficinas descentralizadas en Iquitos, Piura, Pucallpa, Lima y Arequipa.

El examen de admisión: etapas y características

El proceso de admisión incluye seis evaluaciones eliminatorias:

  1. Examen médico: Integral, no se permite ingreso con tatuajes.
  2. Aptitud académica: Razonamiento matemático y verbal.
  3. Conocimientos: Matemáticas, ciencias, historia, geografía, lenguaje e informática.
  4. Inglés: Nivel básico.
  5. Aptitud física: Planchas, natación, abdominales, carrera, salto largo, barras (varones) y suspensión (mujeres).
  6. Psicológico: Inteligencia emocional, personalidad y valores.
  7. Entrevista personal: Vocación naval, cultura general y habilidades de comunicación.

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