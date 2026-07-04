Perú

Reconocimiento internacional para el aceite de oliva peruano: un extra virgen ganó en Italia

La marca Santolivo Group obtuvo la Medalla de Oro en el EVO International Olive Oil Contest 2026, uno de los certámenes más rigurosos del sector

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Cuchara metálica vertiendo jugo de limón amarillo brillante sobre aceite de oliva virgen extra, creando una salpicadura con pequeñas gotas en una toma macro de cerca.
Una cuchara metálica vierte gotas frescas de jugo de limón sobre una superficie de aceite de oliva virgen extra, creando salpicaduras y mostrando un vibrante contraste de texturas y colores en un primer plano macro. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El aceite de oliva extra virgen peruano obtuvo un nuevo reconocimiento internacional al ganar la Medalla de Oro en la categoría Quality del EVO International Olive Oil Contest (EVO IOOC) 2026, considerado uno de los concursos más exigentes del mundo en la evaluación de aceites de oliva. El certamen se realizó en Italia y puso nuevamente en el centro de la atención internacional la calidad del producto peruano.

La distinción alcanzada por Santolivo Group confirma el posicionamiento de la compañía como referente en la producción de aceite de oliva extra virgen de alta calidad. Según lo reportado por la propia empresa, el premio representa un respaldo adicional a la estrategia de desarrollo que impulsa desde el sur del país para competir en mercados globales cada vez más demandantes.

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“Cada reconocimiento es una oportunidad para mostrar el potencial que tiene el Perú en una categoría de alto valor como el aceite de oliva extra virgen. Detrás de este logro hay productores y un equipo comprometido con cuidar la calidad desde el origen”, expresó Luis Pineda, CEO de Santolivo Group, a través de un comunicado.

Una botella de aceite de oliva sin etiqueta y un frasco de vidrio transparente vacío están sobre una mesada de madera junto a una ventana.
Una botella de aceite de oliva sin etiqueta se encuentra junto a un frasco de vidrio vacío sobre una mesada de madera clara en una cocina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Exigentes estándares internacionales

El EVO IOOC, realizado en Italia, se caracteriza por aplicar rigurosos criterios de evaluación, que incluyen el perfil sensorial, el equilibrio, la complejidad aromática y la calidad integral del producto. Este contexto convierte la obtención de la Medalla de Oro en un hito para la industria peruana, en un sector donde la excelencia técnica y la innovación resultan determinantes.

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La empresa, con origen en la región de Tacna, ha enfocado su desarrollo en la elaboración de aceites de oliva extra virgen bajo procesos controlados y orientados a la innovación. La compañía resaltó que la distinción obtenida en el EVO IOOC 2026 se suma a una serie de premios conseguidos durante el presente año, consolidando su presencia en certámenes internacionales.

En este sentido, la marca también recibió la Medalla de Plata en Calidad y el Platinum Award en Packaging en el London International Olive Oil Competition, otro de los eventos destacados del sector a nivel mundial. Estos reconocimientos refuerzan la percepción de consistencia y calidad que la firma tacneña viene proyectando.

Primer plano de un frasco de vidrio con aceite de oliva, romero y flores de manzanilla secas, sobre una mesa de madera con hierbas esparcidas.
Un frasco de vidrio con aceite de oliva, romero y manzanilla seca reposa sobre una mesa de madera rústica, con hierbas esparcidas alrededor bajo una luz cálida. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impulso para el sector olivícola peruano

La presencia de aceites peruanos en concursos de alto nivel internacional refuerza el atractivo del país como origen de productos de valor agregado. De acuerdo con la compañía, la apuesta por la innovación y el control de procesos en cada etapa de producción ha sido clave para alcanzar los estándares requeridos por los jurados internacionales.

Tacna, una de las principales zonas productoras de aceituna en el país, se ha consolidado como un polo de desarrollo para el aceite de oliva extra virgen. El crecimiento del sector responde tanto a la demanda interna como a las oportunidades que surgen en mercados externos, donde la diferenciación y la calidad constituyen factores decisivos.

Para la marca, la obtención de reconocimientos en escenarios internacionales como el EVO IOOC echa luz sobre el potencial exportador del aceite de oliva extra virgen peruano. La empresa subraya que cada premio es reflejo del compromiso de productores y equipos técnicos por mantener altos estándares de calidad.

Botella de vidrio oscuro de aceite de oliva llena, con una etiqueta negra lisa, sobre una encimera de mármol blanco y gris en una cocina con fondo borroso.
Una botella de vidrio oscuro de aceite de oliva, con una etiqueta en blanco, se encuentra sobre una encimera de mármol en una cocina moderna. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El avance de marcas peruanas en ferias y concursos internacionales contribuye a posicionar al aceite de oliva extra virgen nacional en una vitrina cada vez más competitiva. El sector observa que el acceso a nuevas distinciones impulsa el reconocimiento de los productos peruanos en mercados donde predominan la excelencia y la innovación.

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