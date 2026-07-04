Anastasia Iamachkine pone fin a su carrera profesional tras una trayectoria con títulos y notables actuaciones en individuales y dobles

Anastasia Iamachkine se retiró del tenis profesional. Crédito: Regatas Lima.

Anastasia Iamachkine anunció oficialmente su retiro del tenis profesional, poniendo fin a una carrera construida a base de esfuerzo, sacrificio y una constante representación del Perú en los principales torneos del circuito internacional.

A sus 25 años, la deportista decidió cerrar una etapa que le permitió recorrer el mundo con una raqueta en la mano y cosechar importantes resultados tanto a nivel individual como por equipos. Su nombre quedará ligado a varios momentos memorables del tenis nacional, entre ellos la histórica medalla de bronce conseguida en los Juegos Panamericanos Lima 2019 y una destacada colección de títulos en el circuito juvenil e ITF.

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A lo largo de su trayectoria, Iamachkine levantó cuatro trofeos junior en la modalidad de singles y otros seis en dobles, resultados que la convirtieron en una de las principales promesas del tenis peruano durante su etapa formativa. Posteriormente dio el salto al circuito profesional, donde añadió cuatro títulos ITF en individuales, consolidando una carrera competitiva dentro del exigente calendario internacional.

Anastasia Iamachkine junto a Sergio Galdon durante los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Su aporte también fue fundamental vistiendo los colores nacionales. En los Juegos Panamericanos de Lima 2019 alcanzó la medalla de bronce en dobles mixtos junto a Sergio Galdos, en un torneo disputado en las canchas del Lawn Tennis de Jesús María que permitió al tenis peruano subir al podio frente a su público.

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Dos años antes, en los Juegos Bolivarianos de Santa Marta 2017, también había celebrado una medalla de plata en dobles, reafirmando su capacidad para responder en competencias de carácter multideportivo y representar con éxito al país.

La propia Iamachkine eligió las redes sociales para comunicar una decisión que venía madurando desde hace algún tiempo. En un emotivo mensaje publicado en Instagram, recordó todo lo que el tenis significó en su vida.

El mensaje de Anastasia Iamachkine en Instagram.

“Durante muchos años fuiste mi vida. Gracias por llevarme a conocer el mundo, por regalarme experiencias que jamás imaginé y por poner en mi camino personas increíbles. Pero, sobre todo, gracias por ayudarme a conocerme a mí misma”, escribió.

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La extenista también destacó las enseñanzas que le dejó el deporte más allá de los resultados obtenidos. “Dentro de una cancha aprendí mucho más que a competir. Aprendí disciplina, resiliencia, paciencia y que muchas veces el crecimiento nace en los momentos más difíciles. Viví alegrías inmensas y también derrotas que dolieron, decepciones, lesiones, operaciones y experiencias que me marcaron para siempre. Al final entendí que cada momento, bueno o malo, tuvo un propósito”, reflexionó.

Finalmente, aseguró que todo lo aprendido seguirá acompañándola en la nueva etapa que inicia fuera de las canchas. “Si hoy soy la persona que soy, es en gran parte gracias a todo lo que viví durante estos años. Todo lo que el tenis me enseñó sigue acompañándome en cada nuevo proyecto y en cada decisión que tomo. Cerrar una etapa no significa olvidar, sino agradecer. Siempre voy a estar orgullosa de haber sido tenista. Siempre será una parte de mí”, concluyó.

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El tenis peruano femenino, en ascenso

La despedida de Iamachkine coincide con un momento alentador para el tenis femenino peruano, impulsado por una nueva generación que comienza a consolidarse tanto en el ámbito internacional como en las competiciones por equipos.

Perú celebra la permanencia en Ibagué tras la victoria ante Venezuela. Crédito: Federación Peruana de Tenis.

Lucciana Pérez se ha convertido en la principal referencia de esta camada. La limeña atraviesa un destacado presente en el circuito universitario de Estados Unidos y, durante 2026, alcanzó el número uno del ranking de la NCAA tras registrar una campaña de 19 victorias y apenas un set perdido, ratificando su enorme proyección.

Otra de las figuras que ilusiona es Dana Guzmán. La joven tenista fue decisiva en la reciente serie de la Billie Jean King Cup frente a Venezuela y, aunque en el corto plazo priorizará su formación académica, continúa siendo una de las jugadoras con mayor potencial del país.

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Precisamente, el combinado peruano cerró una positiva participación en Ibagué al derrotar a Venezuela en los ‘play-offs’ de permanencia de la Zona Americana I de la Billie Jean King Cup. Con los triunfos de Silvana Fajardo y Dana Guzmán, el equipo dirigido por Laura Arraya aseguró la permanencia en la categoría y confirmó que el futuro del tenis femenino peruano continúa construyéndose sobre bases sólidas.